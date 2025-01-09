ВСУ 'перемололи' тысячи северокорейцев: Зеленский назвал потери КНДР на фронте

Владимир Путин нанимает солдат из Северной Кореи, чтобы продолжать войну, подчеркнул президент.

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Владимир Зеленский раскрыл потери армии КНДР / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kcna.kp

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Потери военных из КНДР составили 4 тыс. человек

Северная Корея изучает современные методы ведения войны

Президент Владимир Зеленский прокомментировал потери армии Северной Кореи в боях с Вооруженными силами Украины на Курском направлении.

Потери военных из КНДР составили 4 тыс. человек ранеными и убитыми, сообщил он в ходе 25-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины на авиабазе "Рамштайн" в Германии.

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Глава государства подчеркнул, что диктатор Владимир Путин не просто сохраняет свои инвестиции в агрессию, он даже удваивает их.

"Он даже начал нанимать солдат из Северной Кореи, чтобы продолжать эту войну. Северная Корея изучает современные методы ведения войны. Они не ценят своих людей. На сегодняшний день они потеряли 4000 человек", - сказал Зеленский.

/ Инфографика: Главред

Как сообщал Главред, что по словам Романа Свитана, привлечение северокорейских военных не помогло России усилить позиции и вытеснить ВСУ с Курщины. Солдат КНДР используют как "пушечное мясо".

Ранее Евгений Дикий предупредил, что российский диктатор Владимир Путин может купить еще 120 тысяч солдат из Северной Кореи, но они окажутся не готовыми к этой войне.

Напомним, в ГУР сообщали, что северокорейские подразделения на Курском направлении продолжают нести существенные потери среди личного состава, из-за чего российские командиры перебрасывают на передовую новые военные подразделения КНДР.

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Армия КНДР - что о ней известно Корейская народная армия — вооружённые силы Корейской Народно-Демократической Республики. В состав КНА входят: органы военного управления, сухопутные войска, военно-воздушные и противовоздушные силы, военно-морские силы, с 2012 года — стратегические ракетные войска, а также с 2017 года — специальные тактические войска, пишет Википедия. Общая численность кадровых военнослужащих в КНА составляет, по разным оценкам, от 850 тыс. до 1, 2 млн человек. В резерве насчитывается около 4 млн человек. Мобилизационный резерв - 4,7 миллиона человек, мобилизационные ресурсы - 6,2 миллиона человек, а годны к воинской службе 10 миллионов человек. Срочная служба в корейской народной армии длится 10 лет для мужчин и 5 лет для женщин. Женщины в КНДР проходят срочную службу наравне с мужчинами. Подавляющая часть войск расположена в районе демилитаризованной зоны на границе с Южной Кореей.

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