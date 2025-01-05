Более 54 тысяч: Сырский отчитался об ударах дронами по целям РФ в декабре

О чем сказал Сырский:
- ВСУ начали применять FPV-дроны на оптоволокне
- Операторами Сил беспилотных систем за декабрь было поражено 54 тысячи целей РФ
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел ежемесячное совещание с командирами подразделений беспилотных систем и радиоэлектронной борьбы в формате видеоконференции. Во время мероприятия были подведены итоги работы за декабрь, о чем он сообщил в своем Telegram.
Сырский отметил, что на поле боя растет использование беспилотных систем. В частности, противник увеличил долю ударных БПЛА с оптоволоконным каналом управления, которые представляют серьезную угрозу для боевой техники во время ее передвижения.
"Однако и мы не стоим на месте и также приступили к применению FPV-дронов на оптоволокне, что расширяет возможности для поражения и уничтожения российской военной техники и личного состава", - подчеркнул он.
В то же время Главнокомандующий отметил положительную динамику в результативности и живучести украинских беспилотников, подчеркнув, что лидером в этой сфере является полк БпС под командованием майора Роберта Бровди.
"В целом, в декабре операторами БпС Сил обороны Украины было поражено более 54 тысяч целей противника. Почти половину этого результата - 49% - обеспечили дроны-камикадзе", - добавил он.
По словам Сырского, лучшие результаты показали подразделения 46-й аэромобильной, 57-й мотопехотной, 28-й механизированной, 35-й бригады морской пехоты и 3-й штурмовой бригад.
Главнокомандующий ВСУ выразил благодарность военнослужащим за их стойкость и эффективность в уничтожении врага.
Сирский также сообщил, что заслушал отчеты командующего Сил беспилотных систем ВС Украины полковника Вадима Сухаревского, а также представителей структур Генштаба, различных родов и видов Вооруженных Сил и других составляющих Сил обороны. Обсуждались достижения и развитие возможностей подразделений беспилотных систем - как авиационных и наземных комплексов, так и безэкипажных морских катеров.
Речь шла также о внедрении высокотехнологичных разработок в сфере беспилотных систем и радиоэлектронной борьбы, их применении в бою и мерах противодействия современным образцам вражеской техники.
"Особое внимание уделил наращиванию возможностей подразделения беспилотных систем 155-й механизированной бригады, а также проблемным вопросам, которые необходимо решить. Отдал все необходимые распоряжения", - указал Сырский.
Он также отметил, что увеличивается количество бригад с расширенным беспилотным компонентом. Завершается разработка концепции использования отдельной бригады беспилотных систем и ее типовой структуры - работа находится на финальном этапе.
Главнокомандующий ВСУ очертил задачи на январь и отметил лучших бойцов подразделений беспилотных систем.
"Работаем совместно дальше. Ведь чем выше будет эффективность применения нашего высокотехнологичного оружия, тем лучше мы будем сохранять жизнь украинских военнослужащих", - резюмировал Сырский.
Война в Украине - что известно о ситуации на фронте
Напомним, как ранее сообщал Главред, Силы обороны Украины за прошлый год уничтожили или повредили более 3 000 танков и около 9 000 единиц бронетехники российских войск. На Кураховском направлении из-за недостатка техники враг на протяжении последних недель преимущественно использует пехоту. Эксперты Института изучения войны (ISW) отмечают, что Россия не сможет восстановить такие потери в военной технике как минимум до 2026 года.
Несмотря на постоянное давление со стороны агрессора, украинские силы демонстрируют успехи на нескольких участках фронта в Донецкой и Запорожской областях, сообщают аналитики ISW.
Российские войска пытаются подорвать логистические возможности ВСУ в Покровске, но вытеснить украинские силы из города пока маловероятно. Как отметил представитель Оперативно-стратегической группировки "Хортица" Виктор Трегубов, противник, возможно, стремится создать условия для вывода украинских войск из Покровска, но реализация этой задачи чрезвычайно сложна.
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Кто такой Александр Сырский
Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.
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