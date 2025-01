Войска Путина по технике не дотянут до 2026-го: в США сделали прогноз

Главное из сводки ISW:

Силы обороны Украины уничтожили или повредили более 3 000 танков войск агрессора России и около 9 000 единиц бронетехники за прошлый год. На Кураховском направлении враг из-за сложной ситуации с техникой в последние несколько недель применяет преимущественно пехоту. Согласно оценкам, россияне до 2026 года не справятся с такими потерями в военной технике. Об этом заявили в Институте изучения войны.

В сводке ISW говорится о том, что враг в последние недели на самых активных участках боевых действий все меньше использует бронетехнику. Вероятно, советские запасы сократились, поэтому россияне пытаются экономить технику.

Американцы со ссылкой на украинские военные источники утверждают, что на протяжении последних нескольких недель войска РФ на Кураховском направлении применяют преимущественно пехоту. Бронетехника используется лишь для поддержки пехотных атак.

Кроме того, россияне на восточном фронте все чаще используют электроскутеры, мотоциклы и вездеходы, чтобы компенсировать потери в технике.

Аналитики Института изучения войны называют несколько причин.

Первая – атаки бронетехникой на такие большие города, как Курахово или Покровск менее эффективны. Техникой более оптимально было двигаться в небольших поселениях и на открытых полях, где враг продвигался большую часть прошлого года.

Вторая причина – у оккупантов сложность с переоснащением войск.

"Российские войска могут использовать меньше бронетехники на направлениях Курахово и Покровска, если российские военные испытывают трудности с переоснащением передовых российских подразделений и формирований и если российское военное командование не хочет отводить российские подразделения на отдых и восстановление, рискуя еще больше замедлить российское продвижение в приоритетных секторах передовой", - указано в отчете.

Аналитики акцентировали внимание на том, что за 2024 год было уничтожено или повреждено более 3 000 российских танков и примерно 9 000 единиц бронетехники. Оккупанты не могут в краткосрочной перспективе покрыть такие большие потери.

По данным источников, на конец декабря 2024 года у РФ осталось лишь 47% довоенных резервов танков, 52% боевых машин пехоты и 45% бронетранспортеров.

Как сообщает Главред, аналитики ISW ранее заявили, что войска РФ захватили Курахово Донецкой области. Враг продвинулся, на ряде участков фронта на этом направлении идут бои.

Оккупанты пытаются обойти Покровск с направлений Песчаного и Николаевки, сказал офицер НГУ Виталий Литвин. По его словам, у россиян значительные ресурсы как с точки зрения живой силы, так и в военной технике.

Враг намерен обойти Покровск с запада, чтобы впоследствии окружить его с юга, запада и севера и заставить Силы обороны покинуть город, считает бывший офицер СБУ Иван Ступак. Также одна из "целей" оккупантов – Часов Яр.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.