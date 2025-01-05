Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Войска Путина по технике не дотянут до 2026-го: в США сделали прогноз

Андрей Ганчук
5 января 2025, 09:04обновлено 5 января, 09:46
277
В последние несколько недель на одном из самых тяжелых направлений на Донетчине враг использует, в основном, пехоту, отметили в ISW.
Путин, войска РФ
Оккупанты экономят военную технику и наступают пехотой на Кураховском направлении - ISW / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, Минобороны РФ (иллюстративное фото)

Главное из сводки ISW:

  • За 2024 год Силы обороны выбили около 12 тысяч единиц техники РФ
  • Войска РФ экономят технику и проводят пехотные штурмы
  • В 2026 году РФ может не справиться с потерями в технике

Силы обороны Украины уничтожили или повредили более 3 000 танков войск агрессора России и около 9 000 единиц бронетехники за прошлый год. На Кураховском направлении враг из-за сложной ситуации с техникой в последние несколько недель применяет преимущественно пехоту. Согласно оценкам, россияне до 2026 года не справятся с такими потерями в военной технике. Об этом заявили в Институте изучения войны.

В сводке ISW говорится о том, что враг в последние недели на самых активных участках боевых действий все меньше использует бронетехнику. Вероятно, советские запасы сократились, поэтому россияне пытаются экономить технику.

видео дня

Пехотные штурмы на Кураховском направлении

Американцы со ссылкой на украинские военные источники утверждают, что на протяжении последних нескольких недель войска РФ на Кураховском направлении применяют преимущественно пехоту. Бронетехника используется лишь для поддержки пехотных атак.

Кроме того, россияне на восточном фронте все чаще используют электроскутеры, мотоциклы и вездеходы, чтобы компенсировать потери в технике.

Курахове, Курахово Инфографика
Что известно о Курахово / Инфографика: Главред

Почему РФ отказывается от военной техники при атаках

Аналитики Института изучения войны называют несколько причин.

Первая – атаки бронетехникой на такие большие города, как Курахово или Покровск менее эффективны. Техникой более оптимально было двигаться в небольших поселениях и на открытых полях, где враг продвигался большую часть прошлого года.

Вторая причина – у оккупантов сложность с переоснащением войск.

"Российские войска могут использовать меньше бронетехники на направлениях Курахово и Покровска, если российские военные испытывают трудности с переоснащением передовых российских подразделений и формирований и если российское военное командование не хочет отводить российские подразделения на отдых и восстановление, рискуя еще больше замедлить российское продвижение в приоритетных секторах передовой", - указано в отчете.

Сколько техники РФ уничтожили ВСУ за прошлый год

Аналитики акцентировали внимание на том, что за 2024 год было уничтожено или повреждено более 3 000 российских танков и примерно 9 000 единиц бронетехники. Оккупанты не могут в краткосрочной перспективе покрыть такие большие потери.

Войска РФ не справятся с такими темпами по технике до 2026 года

По данным источников, на конец декабря 2024 года у РФ осталось лишь 47% довоенных резервов танков, 52% боевых машин пехоты и 45% бронетранспортеров.

"Кажется все более маловероятным, что российские военные смогут поддерживать свой текущий годовой темп потерь на уровне почти в 9000 единиц бронетехники до 2025 года. Этот уровень потерь почти в три раза превышает годовой темп потерь за первые два года войны, так что оценка о том, что Россия может нести свои потери техники до 2025 года и, возможно, до 2026 года, больше не действительна", - подчеркнули в ISW.

Что происходит на фронте в Украине – новости по теме:

Как сообщает Главред, аналитики ISW ранее заявили, что войска РФ захватили Курахово Донецкой области. Враг продвинулся, на ряде участков фронта на этом направлении идут бои.

Оккупанты пытаются обойти Покровск с направлений Песчаного и Николаевки, сказал офицер НГУ Виталий Литвин. По его словам, у россиян значительные ресурсы как с точки зрения живой силы, так и в военной технике.

Враг намерен обойти Покровск с запада, чтобы впоследствии окружить его с юга, запада и севера и заставить Силы обороны покинуть город, считает бывший офицер СБУ Иван Ступак. Также одна из "целей" оккупантов – Часов Яр.

Другие новости:

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

ВСУ Курахово войска России Покровск война России и Украины Институт изучения войны
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Мощное огневое поражение ВСУ: враг понес серьезные потери на Юге, детали

Мощное огневое поражение ВСУ: враг понес серьезные потери на Юге, детали

09:58Украина
Войска РФ продвинулись на двух тяжелых направлениях: в DeepState раскрыли детали

Войска РФ продвинулись на двух тяжелых направлениях: в DeepState раскрыли детали

09:48Украина
Войска Путина по технике не дотянут до 2026-го: в США сделали прогноз

Войска Путина по технике не дотянут до 2026-го: в США сделали прогноз

09:04Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на 2025 год: один из знаков зодиака ждет большая любовь и удача

Гороскоп на 2025 год: один из знаков зодиака ждет большая любовь и удача

Влупит 12-градусный мороз: в двух областях объявили штормовое предупреждение

Влупит 12-градусный мороз: в двух областях объявили штормовое предупреждение

"Фицо не до конца понял": эксперт оценил, насколько серьезны угрозы Словакии

"Фицо не до конца понял": эксперт оценил, насколько серьезны угрозы Словакии

Что не так на рисунке: надо найти ошибку за 11 секунд

Что не так на рисунке: надо найти ошибку за 11 секунд

Карта Deep State онлайн за 5 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 5 января: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

10:13

Финансовый гороскоп на неделю с 6 по 12 января: Львам - искушение, Рака - расходы

09:58

Мощное огневое поражение ВСУ: враг понес серьезные потери на Юге, детали

09:48

Гороскоп Таро на неделю с 6 по 12 января: Ракам - успех, Весам - трудности

09:48

Войска РФ продвинулись на двух тяжелых направлениях: в DeepState раскрыли детали

09:34

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 5 января (обновляется)

В 2025 году Россию заставят сесть за стол переговоров, но Украине стоит готовиться к потере территорий - СнегиревВ 2025 году Россию заставят сесть за стол переговоров, но Украине стоит готовиться к потере территорий - Снегирев
09:26

Гороскоп на неделю с 6 по 12 января: Близнецам - обман, Львам - перемены

09:12

Шантаж России ядерным оружием: в США рассказали об угрозе прямого конфликта с РФ

09:05

Отключение света в Украине — графики на 31 декабря (обновляется)

09:04

Войска Путина по технике не дотянут до 2026-го: в США сделали прогноз

Реклама
08:32

Карта Deep State онлайн за 5 января: что происходит на фронте (обновляется)

08:29

Взрывалось несколько часов: беспилотники атаковали военный аэродром в РФ, детали

07:40

ВСУ контратаковали врага и продвинулись вперед на важных направлениях - ISW

07:10

Где 3 отличия между картинками с девушкой и львом: надо отгадать за 22 секунды

06:01

Идиократия: об идиотах на всех уровнях обществамнение

05:58

Гороскоп на завтра 6 января: Близнецам - наслаждение, Весам - волшебный день

05:00

Какой сегодня праздник 5 января 2025 года: как не навлечь проблемы со здоровьем

04:30

Для чего нужны ребристые "зубья" на кухонных ножницах: ответ удивит

03:33

Как варить бульон: известный повар поделился рецептом необычайно вкусного блюдаВидео

02:44

Важный церковный праздник: что категорически нельзя делать 5 января

02:11

Сложная загадка на смекалку: решить нужно за 12 секунд

Реклама
01:00

Под романтическим покровом Венеры: трех знаков зодиака ждет любовное приключение

00:36

Срок возвращения на службу после СОЧ могут продлить: в ОП появилась идея

04 января, суббота
23:43

Шольц с Трампом собрались в Москву: в Германии анонсировали встречи с Путиным

23:33

Дженнифер Энистон показала роскошную фигуру в бикини

22:39

Заставят ли оккупанты ВСУ выйти из Покровска: в ОСУВ "Хортица" дали ответ

22:20

Уничтожено "ощутимое" количество КНДРовцев: Зеленский назвал потери РФ на Курщине

22:01

Анфису Чехову изуродовал ботокс - что случилось с лицом

21:28

Закрутить гайки "Турецкого потока": эксперт объяснил, решится ли Эрдоган

20:56

Линия фронта вряд ли изменится: Блинкен сказал, как обеспечить мир в Украине

20:50

Маленький секрет, а столько хлопот: почему капсулы для стирки не растворяются

20:09

Окружение ВСУ на сотни квадратных километров: где враг приготовил ловушку

19:52

Почему популизм стал нормой и чем это грозитмнение

19:52

Россияне идут по трупам своих же: в ВСУ рассказали о безумных потерях РФ

19:43

Влупит 12-градусный мороз: в двух областях объявили штормовое предупреждение

19:38

Какая разница между яйцами С2 и Д3: как выбрать качественную категорию – есть секрет

18:46

"Фицо не до конца понял": эксперт оценил, насколько серьезны угрозы Словакии

18:22

Всего 2 километра: расстояние от фронта до центра Купянска сократилось

18:19

Тучи над оккупантами сгущаются: в Севастополе объявлено чрезвычайное положение

17:50

Как быстро отстирать пятна от дезодоранта и не испортить вещь: важные правила

17:34

Путин может получить еще 120 тысяч солдат из КНДР: назван важный нюанс

Реклама
17:10

"Крым просто сдали": военный раскрыл, как на самом деле аннексировали полуостров

17:09

"Был на дежурстве, а теперь - при смерти": в РФ взорвали военного преступника

17:08

Россияне попали КАБом в многоэтажку: на Сумщине прогремели взрывы - детали

16:39

Оккупация города Сумы: насколько серьезна угроза наступления врага - Коваленко

16:34

Роскошную виллу Алсу в оккупированном Крыму залил мазутВидео

16:25

"До прекращения огня еще далеко": депутат Бундестага назвал два сценария войны

16:16

Ввод войск НАТО в Украину: известно, какие задачи они смогут выполнятьВидео

15:57

РФ хочет непросто окружить Покровск: стала известна главная цель Путина на город

15:48

ВСУ сковывают врага на Курщине: потери РФ превышают группировку "Курск"

15:44

Что не так на рисунке: надо найти ошибку за 11 секунд

Новый год 2025
Кому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 год
Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Рецепты на Новый год
"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний столРайское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять