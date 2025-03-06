Пауза в войне может начаться до мая, Трамп настроен на большую сделку с Путиным – Кулик

Трамп перепутал стороны баррикады и солидаризируется с Путиным, но Россия готовит тест для НАТО и США, считает политический эксперт Виталий Кулик.

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Трамп выбивает из Зеленского согласие на то, чтобы компромиссы с Россией определяли США, а не Украина – Кулик / Коллаж: Главред

Встреча Зеленского и Трампа в Белом доме надолго запомнится громким спором, который по крайней мере временно завел отношения Украины и США в тупик. Мы видим первые негативные последствия этой скандальной встречи – Трамп решил приостановить все поставки американской военной помощи Украине, чтобы надавить на Зеленского и принудить его к мирным переговорам с Россией. При этом США настаивают на извинениях от Украины и начинают раскручивать тему о необходимости замены Зеленского на посту президента.

Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик в интервью Главреду рассказал, почему спор в Белом доме был ловушкой для Зеленского, почему и когда Трамп перепутал стороны баррикады, что будет с фронтом после прекращения американской военной помощи Украине, что Трамп задумал провернуть вместе с Путиным, а также что будет с войной в Украине при новых отношениях с Соединенными Штатами.

По вашему мнению, чем был этот скандальный спор Трампа, Зеленского и Вэнса в Белом доме – случайностью, досадным стечением обстоятельств или срежиссированной ловушкой для украинского президента? И нужно ли, есть ли в чем Украине извиняться перед Трампом и США?

По моему мнению, действительно, Зеленскому готовили ловушку. А точнее – публичное унижение и способ навязывания собственной повестки дня. Это привычный способ ведения переговоров Трампом: доминировать, хамить, навязывать свою повестку дня и свою рамку переговоров и в этом доминировании проталкивать собственные позиции, чтобы они были приняты другой стороной.

Если мы посмотрим на подобные выходы к прессе после или перед переговорами, например, короля Иордании с Трампом или других высокопоставленных чиновников, мы увидим, что дискуссия не слишком отличается: Трамп откровенно говорит вещи, неприемлемые для другой стороны, или такие, которые вторая сторона видит по-другому, и не оставляет возможности оппонировать ему.

Поэтому Вэнс и Трамп сделали "домашнюю заготовочку" и собирались публично унизить Зеленского, показать, что он является клиентом Соединенных Штатов, а рамку будущих переговоров, в частности в вопросе мира в Украине, будет определять Вашингтон, а Киев должен послушно выполнять договоренности, которые Вашингтон, то есть Трамп, получит в результате диалога с Путиным. Поэтому речь не шла ни о каких гарантиях безопасности и никаких более конкретных вещах, связанных с войной. От нас требовалось согласиться на что угодно, что нам предложат в качестве сухого остатка переговоров Путина и Трампа.

Трамп хочет, чтобы Украина послушно выполняла договоренности, которых он достигнет с Путиным, считает Виталий Кулик / Фото: Офис президента Украины

Конечно, Зеленский на это пойти не мог. И это вопрос не личной гордыни, а вопрос достоинства всей страны.

Мы ведем войну. Причем Российская Федерация против нас ведет геноцидальную войну. Мы защищаемся, у нас оборонительная война. Война за наше физическое выживание.

Просто перестать стрелять равноценно тому, что мы поднимаемся из окопа, бросаем оружие и получаем пулю в лоб. А потом Трамп от нас еще и требует оплатить эту пулю. Именно так это выглядит.

Поэтому, как по мне, не в чем извиняться. Это субъективно, эмоционально и этично, скажем так. Не за что извиняться. Трамп перепутал стороны баррикады. Более того, это не его субъективный выбор – это позиция, которую Соединенные Штаты должны занимать в этой войне, исходя из их Конституции и тех ценностей, которые закладывали отцы-основатели США в основу их государственности. То есть США должны быть на нашей стороне. Это не должна быть позиция самого Трампа. Но имеем то, что имеем.

Смотрите видео интервью с Виталием Куликом, в котором он рассказал, чего Украине ждать дальше от Трампа и что будет с войной:

Ситуация вышла за рамки: Трамп и Вэнс не ожидали такого поведения Зеленского. Это было видно. Для них это было очень неожиданно. Также они не ожидали и такого общественного мнения в США: опрос Fox News, который якобы должен быть прореспубликанским и протрампистским, показал, что американцы на стороне Зеленского, при этом обвиняют Трампа и Вэнса в том, что они спровоцировали спор. Кроме того, мы видим акции протеста по Соединенным Штатам и демарши в среде лидеров общественного мнения, не только в США, но и по всему миру. Многие политики и силы солидаризировались с Украиной и откровенно заявили о том, что Трамп выбрал не тот формат в диалоге с Украиной.

И Трамп с этим вынужден считаться.

Трамп, как политическое животное, учитывает рейтинги, смотрит на комментарии, оставленные под трансляцией, и понимает, что может произойти перекос. Он чувствителен к изменению политической конъюнктуры и, очевидно, не сжигает за собой мосты.

Для Трампа это привычный формат переговоров. Он не сжигает мосты, а его спикеры и представители говорят, что продолжат диалог с Зеленским, что соглашение не мертво, что стороны вернутся к его обсуждению. Фицпатрик ведет переговоры с Ермаком и говорит, что соглашение будет подписано в ближайшее время. Формат подписания – это уже другое дело, но подписано оно будет обязательно. Но есть условия: публичные извинения Украины, готовность Зеленского к миру, а также готовность Киева к ведению переговоров.

И мы тут сразу видим "хорошего полицейского" и "злого". Маск просто ведет истерику в сети Х (в Twitter) о необходимости убирать Зеленского, что надо проводить переговоры не с Зеленским. Вэнс, младший Трамп и Маск репостят разнообразные истории о "бусификации" в Украине, показывают, что у нас нет ресурсов, запускают видео всевозможных предателей Украины, которые уже получили или скоро получат сроки за государственную измену, раскручивают маргинальных персонажей – бывших украинских политиков. Впрочем, все это в большей степени является попытками объяснить свою позицию, убедить, что Трамп был прав, но это не слишком влияет даже на трампистов.

Скандал в Белом доме был ловушкой для Зеленского, считает Кулик / скриншот

Поэтому, подытоживая все сказанное, отмечу: да, это была ловушка. То есть формат разговора заключался в том, чтобы максимально унизить Зеленского и навязать ему повестку дня, выбить из Зеленского согласие на то, чтобы рамки компромиссов с Российской Федерацией определял не Киев, а Вашингтон, а Киев просто принимал. И, следовательно, никаких гарантий безопасности в этих переговорах быть не могло.

Поэтому у меня вопрос – а зачем мы тогда поехали в США? Зачем Банковая настояла на том, чтобы провести личные переговоры с президентом Трампом и Ди Венсом? Ведь соглашение подписать должны были не президенты, а министры. Со стороны Украины переговорщиком и подписантом выступает вице-премьер-министр – министр экономики Свириденко. Мы сами попросили о встрече, мы хотели обставить это как договоренности, в которых должны прозвучать определенные важные для Украины вещи. При этом те, кто хотели этих переговоров, не получили подтверждения, что эти вещи прозвучат. Рискнули, поехали, выгребли от Ди Венса и Трампа хамское поведение и буллинг. И что в итоге? Есть много вопросов.

Но то, что Зеленский не мог иначе отреагировать, это точно. Как по мне, это правильная позиция в ситуации такого буллинга, когда фактически Трамп и Ди Вэнс солидаризируются с Путиным. Другой позиции, кроме как встать и уйти во время таких переговоров, просто быть не может.

Я понимаю все последствия, осознаю, что это обострение отношений с Соединенными Штатами, что мы рискуем потерять военную поддержку, уже сейчас заявляют о том, что она приостановлена, а также возможны другие возможные политические, экономические и военно-политические последствия. Но в ситуации, когда мы не принимаем капитуляцию как точку в этой войне, Зеленский поступил абсолютно правильно в тех условиях, в которых он оказался.

Зеленский поступил абсолютно правильно в Белом доме, убежден Виталий Кулик / Фото: Офис президента Украины

Вы отметили, что "Трамп перепутал сторону баррикады". Получается, бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон, который сказал, что Трамп и Вэнс перешли на сторону России, был прав? И еще – Трамп случайно перепутал сторону баррикады или вполне сознательно? В чем заключается его интерес этого сближения с Россией и Путиным, зачем ему это?

Я думаю, что он перепутал давно. То есть это не история этого президентского срока. Трамп считает, что можно с кем угодно вести дела и бизнес. То есть не имеют значения ценности, неважно, что человек является преступником, убийцей и террористом – Трамп готов вести бизнес с любым. Он готов вести дела и с Ким Чен Ыном, и с кем угодно, если, по его мнению, с этого можно получить определенный профит.

Путин является таким существом, с которым Трамп готов вести переговоры и делать бизнес, вести дела и достигать сделки. Насколько Путин готов к такой сделке, это другая история. Но Трамп видит возможности для себя и для политики, которую он олицетворяет, в ведении совместного с Путиным бизнеса.

Этот тезис звучал в течение довольно длительного периода времени, он не сегодня появился.

Очевидно, что Трамп пытается подать себя в качестве медиатора в конфликте, переговорщика. Хотя, учитывая всю историю развертывания войны России против Украины, США не могут быть переговорщиком – по своей сути они должны были бы быть на нашей стороне.

Это не претензия и не требование. Я понимаю, что у США нет экономических интересов в Украине. И здесь есть определенная логика у Трампа: если мы, США, хотим участвовать в поддержке Украины, нужны определенные рычаги влияния и то, ради чего это делать, какова цена этого всего, то есть следует определиться, где можно заработать на этом, а не тратить. Трамп не разделял и не разделяет логику демократов и бывших республиканцев: поддержка воюющей стороны и сдерживание каких-то империй в Европе или Евразии является инвестицией в собственную национальную безопасность. Нет, Трамп все видит не так.

Трамп готов к переговорам с Путиным, он видит в этом возможности ведения бизнеса и видит, что США так могут зарабатывать. В Штатах новая парадигма представления о власти: как в абсурдистской монархии – "государство – это я", где-то так думает Трамп. Он видит возможности зарабатывать с Россией и уже выдвигает определенные "пойнты", которые станут основой для достижения большого соглашения о мире. То есть он говорит о том, что Штаты готовы совместно разрабатывать Арктику, входить инвестициями и компаниями в совместную добычу полезных ископаемых в Российской Федерации, возобновить работу Северного потока-2, где посредником будет американская компания.

Трамп собирается сам определять компромиссы в этой войне, отметил Кулик / Фото: Офис президента Украины

И такой проект не один. Там целый комплекс инициатив, которые нарабатывались и сейчас нарабатываются администрацией Трампа, которые будут предлагать как элементы совместного бизнеса с Россией. Трамп хочет втянуть РФ в совместный бизнес, а потом надстроить над этим политическую договоренность о мире в Украине.

При этом торговать будут не давлением на Россию, потому что инструментов у Трампа не так много. Обвалить цены на нефть Трампу не удалось, ввести эмбарго также невозможно, поэтому торговать будут национальным интересом Украины, то есть подталкивать Киев к согласованию с той рамкой компромиссов, которую будет определять в первую очередь Трамп. Именно об этом идет речь, когда Вашингтон требует извинений Зеленского и подтверждения готовности говорить о мире и достигать мира. Другими словами, Зеленский должен сказать, что соглашается на те компромиссы, которые Трамп достигнет с Россией, он их примет, и будем двигаться в сторону мира, то есть он отдает США возможность быть субъектом этих переговоров, мы будем выполнять. Вот что хотят услышать от Зеленского. Может ли Зеленский это сказать?

Результат войны, который хотели бы получить в Вашингтоне, не предусматривает разгрома Украины, убежден Кулик / Фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Это риторический вопрос.

Сегодня мы слышим, что США прекратили военную поддержку Украины, прекратили все киберактивности против РФ и так далее. Но Bloomberg уже написал опровержение сообщений о прекращении киберактивности. Что касается первого, то часть законтрактованных боеприпасов и техники, то есть проекты, которые были запущены ранее, продолжаются, и в некоторых моментах они независимы от усилий США: некоторые вещи там просто не могут остановить, а некоторые и не хотят останавливать. Поскольку существенное нарушение баланса сил на фронте также не в интересах Соединенных Штатов. Тот результат, который хотели бы получить в Вашингтоне при Трампе, не предполагает нашего полного разгрома.

Поэтому поставки определенного типа вооружений продолжатся. Другое дело – использование возможностей для увеличения пакета, получения нового вооружения, возможность оперативного пополнения дефицитов, которые у нас возникают, например, ракет ПРО (ATACMS, Patriot и т.д.). И это существенный и критический для нас вопрос.

В то же время тех ресурсов, которые мы сейчас имеем, достаточно для ведения войны без педалирования помощи со стороны США.

Но ведь только какое-то время.

Да, какое-то время. Европа не перекрывает этих дефицитов. Европейский ВПК не запущен полноценно и не сможет произвести необходимое количество боеприпасов. Определенный тип вооружений есть только в США, а европейских аналогов нет.

Но вполне возможный вариант – делать бизнес, то есть покупать американское оружие за европейские деньги. Эту опцию Трамп оставляет.

То есть Трамп не обиделся настолько, чтобы не продавать оружие Украине?

Трамп – циничный "сукин сын", и в вопросах бизнеса он не предполагает личных обид. Если это касается доллара, то он будет этот доллар зарабатывать.

Но есть афера, а есть бизнес. И когда мы предлагаем США бумажку, под которую ничего не подкладываем, то потом там может оказаться не просто фундамент для реализации этой бумажки, а может оказаться, что все, что у нас есть, уже давно куплено и скуплено.

Трамп – циничный "сукин сын", готов продавать Украине оружие за европейские деньги, несмотря на обиду на Зеленского, отметил Кулик / Фото: Офис президента Украины

Что я имею в виду? Мы говорим о соглашении о недрах. Надо понимать, что это не об инвестициях, не о совместной добыче или совместном распределении полученной прибыли. Это именно о собственности на месторождения, собственности на недра. То есть речь идет не просто об установлении внешнего управления, а о переходе собственности. И это очень важно и актуально. Если мы говорим о восстановлении, о правах украинского народа на недра, землю и так далее, то такие вещи нельзя было делать изначально. Напомню, что инициатива по этому соглашению появилась в Плане победы Зеленского. Наши трамписты носились с этой идеей еще до инаугурации Трампа, а потом удивились, что у нас хотят забрать все. Мы принесли эту идею, и за нее ухватились, ее раскрутили.

У нас сейчас по информационному пространству носится история про Афганистан. В 2017 году Трамп вел переговоры с Гани, президентом Афганистана, где четко говорил о том, что надо подписать большое соглашение о разработке полезных ископаемых в Афганистане. Там якобы есть редкоземельные металлы и различные критические минералы, которые важны для американо-афганского сотрудничества. Но это не помешало потом американцам просто сбежать из Афганистана. Никакой гарантии никто не давал. Более того, Афганистан был партнером США вне НАТО. Столько военной техники, сколько влили в Афганистан, мы не получили за три года войны.

Поэтому, когда мы говорим о диалоге с Трампом, надо понимать, что мы имеем дело с человеком, который постоянно зарабатывает на всем. Да, надо экономизировать отношения, но не играть с ним и не давать ему пространство, куда он потом запихнет свой смысл. То есть нельзя к Трампу идти с бумажкой или с текстом рамочной договоренности, потому что Трамп в эту рамку напихает все то, что он будет интерпретировать как собственную прибыль. И он будет требовать эту прибыль. И у него есть рычаги влияния, чтобы выбить ее из нас. Это касается не только недр, но и политических уступок в результате переговорного процесса.

То, что сейчас делает Зеленский, – это пытается сохранить хоть остатки субъектности. Хотя это делается нелепо, но, по-моему, другого способа у нас нет.

Возвращаясь к тому, что вы говорили о военной помощи. Как вы думаете, это будет временная пауза в поставках нам военной помощи из США? Трамп при определенных условиях может передумать и возобновить эти поставки?

Я вижу очень много "белого шума" в этих публикациях о прекращении поставок. Я не понимаю конкретики, деталей приостановки. Я слышу, что одни программы продолжаются, несмотря ни на что, что нет сворачивания проектов, которые были начаты еще при Байдене, их приостановка не предполагается, потому что они регулируются немного другими нормами. А также что есть вещи, которые Трамп не способен взять остановить, как магическим выключением – этого выключателя у него нет, потому что это процедуры.

Но если у Трампа есть политическая воля снизить поддержку, в том числе в критических для Украины вещах, он это может сделать, и обязательно в некоторых моментах он это сделает. Например, ракеты для Patriot.

Это скажется на нашей обороноспособности, в том числе на фронте, обороне городов и фактических объектов. Мы это можем уже в ближайшее время ощутить на себе, то есть увеличится количество обстрелов, но их невозможно будет отбить. А это будет означать поражение гражданских объектов в том числе.

Поэтому такая возможность у Трампа есть, эта опция для него открыта. Но нельзя говорить, что уже все решено и прекращено. Это неправда. Думаю, что этот "белый шум" Вашингтон использует для давления на Киев и на европейских партнеров.

Ракетный удар по Кривому Рогу. После прекращения военной помощи США увеличится количество обстрелов Россией гражданских объектов в Украине, считает Кулик / Фото: Днепропетровская ОГА

А как могут отреагировать на такой шаг предприятия военно-промышленного комплекса США, если Трамп попытается прекратить предоставлять Украине вооружение? В частности, те предприятия, которые уже по заказу начали производить определенную продукцию для Украины. Кто им будет это компенсировать?

Я бы не преувеличивал влияние лобби военно-промышленного комплекса США на Трампа. К сожалению, ситуация изменилась по сравнению с тем, как выглядели расклады лоббистов при Рейгане или Буше. Тогда военные компании США имели настолько мощное лобби, что их мнение фактически определяло внешнеполитический курс США.

Сегодня технобароны определяют внешнеполитический курс Соединенных Штатов. Маск, Безос, Цукерберг, Тиль – вот кто определяет направление внешней политики, технобароны, а не военно-промышленный комплекс. Поэтому интересами военно-промышленного комплекса могут иногда пренебречь. И в США звучат очень опасные вещи, например, о сокращении Штатами расходов на оборону – это прямой намек на то, что с интересами ВПК команда Трампа считаться не будет.

А эти "императоры без границ", эти технобароны выходят на первый план. Они сейчас являются опорой трампистского режима, а не военно-промышленные компании. Поэтому я бы не преувеличивал их вес.

Внешне-политический курс США сегодня определяют технобароны типа Маска, считает Кулик / Фото: ua.depositphotos.com

К тому же никто никому ничего не будет возмещать. Трамп скажет, что это цена за мир – мол, мы сокращаем расходы и инициируем большую ядерную разрядку с Россией и Китаем, мы инициируем снижение военного присутствия на Европейском континенте непосредственно вооруженным силами. Все эти вещи крайне опасны с точки зрения стратегической игры, но то, на что Трамп вполне может пойти.

Это решения крупными мазками. Да, конечно, есть запущенные механизмы, и Европа будет продолжать милитаризироваться. А Трамп может в это играть: сокращать расходы, уменьшать оборонный заказ, чтобы вложиться в какую-то другую сферу. Например, они вдвоем с Маском хотят полететь на Марс или строят стену, или реализуют еще какой-то инфраструктурный проект.

То есть ВПК для Трампа не является супер-весомым и влиятельным фактором, как это было раньше. Сейчас ситуация выглядит иначе.

Трамп часто отмечает, что "этот парень не хочет мира", то есть Зеленский. Но почему Трамп замечает "нежелание" Зеленского достичь мир, Зеленского, но при этом упорно не видит заявления российского руководства, в частности официальные, например, недавнее заявление Лаврова, который сказал, что Россия не будет прекращать огонь. Кто же на самом деле не хочет мира?

В понимании Трампа именно Зеленский не хочет мира. От Зеленского требуется согласиться на то, что переговоры будет вести Трамп, а Украина будет за дверью или рядом.

А переговоров с Путиным Трамп еще не начал. Имеющиеся контакты между Вашингтоном и Москвой – это о дипломатических отношениях: возобновление работы дипломатических представительств, увеличение количества дипломатов, начало работы межведомственных групп, горизонтальный диалог ведомств, министерств и так далее. Это наработка того большого бизнес-пакета о совместном бизнесе США и России. И это группа Дмитриева и Уиткоффа. Там все еще только начинается. Так что предметного разговора Трампа с Путиным еще не было.

Трамп считает, что предметный разговор состоится только тогда, когда он создаст бизнес-подпочву и втянет Путина в готовность разговаривать, только после этого разговора можно будет сказать, готов Путин к переговорам или нет.

Пока Трамп видит заинтересованность Москвы в возобновлении прямого диалога с Вашингтоном. И это видно везде, во всем. Путин аж подпрыгивает, настолько ему нужен прямой контакт. Россияне готовы к переговорному процессу. Возможно, даже уже есть некоторые очертания уступок со стороны россиян в этом переговорном процессе.

Путин аж подпрыгивает, настолько хочет прямого контакта с Трампом, считает Кулик / Фото: kremlin.ru

Но на данный момент единственным раздражителем для Трампа в публичной плоскости является Зеленский, а не Лавров. Лавров ничего не значит для Трампа. Пока есть только неформальная заинтересованность Москвы разговаривать, которая ретранслируется Уиткоффом в Белом доме: мол, россияне заинтересованы, они готовы, они работают с бумагами, они рассматривают идеи восстановления Северного потока-2, они готовы говорить об Арктике, они готовы делать бизнес. Есть классный парень Дмитриев, который работает над этим, а есть Зеленский, который приезжает не в костюме, не проявляет должной благодарности и говорит о каких-то гарантиях безопасности, по поводу которых Штаты пока не могут ничего сказать. Да и вообще, что Зеленский себе позволяет. Так это выглядит.

Способна ли Украина без помощи США – собственными силами и при поддержке Европы, а также других наших партнеров – успешно противостоять России в этой войне? Видите ли вы признаки того, в частности, что "старушка Европа" проснулась, избавилась от старческой неповоротливости и теперь будет действовать более эффективно, быстрее принимать нужные решения в процессе наращивания собственной обороноспособности, а также оказания необходимой помощи или поддержки Украине?

Нет, я не думаю, что Европа проснулась. Она, скорее, говорит во сне. Нам кажется, что Европа проснулась, но на самом деле это еще не явь, а дремота. Но у части политической элиты европейцев есть осознание того, что они один на один с вызовами безопасности. Часть европейцев и Британия считают, что им придется строить собственный союз безопасности и обороны. И этот европейский оборонный союз сформируется в течение ближайших пяти лет. Это означает, что должен быть самодостаточный военно-промышленный комплекс, согласованная интегрированная система обороны, планы, штабы, логистика и так далее. Должен быть мобилизационный план, который согласовывается, а также должны быть мягкие формы обеспечения безопасности. То есть это различные способы и форматы, при которых можно оперативно использовать силу, не прибегая к 5 статье Устава НАТО. И все, что вне НАТО, но предусматривает силу, должно быть проработано и на уровне протоколов разработано.

Понимание всего этого у европейцев появилось. Если раньше это было на уровне дискуссий экспертов, то сейчас об этом говорят премьер-министр и президент. И это, я считаю, позитивное явление.

Европа не успевает в динамике нарастить свой потенциал, чтобы перекрыть все поставки Соединенных Штатов. То есть без ракет США, без их военной помощи мы не сможем эффективно противостоять России. Нам нужно американское оружие, но, если не напрямую, то хотя бы должна быть возможность за европейские деньги его покупать. Нам нужна эта опция покупать американское оружие.

Разговоры о том, что европейцы быстро бросят вызов России, войдут войсками в Украину и так далее, – все это больше информационные шумы. И европейцы откровенно сказали в Лондоне Зеленскому, чтобы он договаривался с Вашингтоном, потому что на этом этапе они не смогут перекрыть всех потребностей в оружии и финансовой помощи. Они посоветовали идти на уступки, а они одновременно будут разрабатывать какую-то общую рамку, которой можно будет давить на Вашингтон. Но эта общая рамка также зависит от того, насколько Европа готова выделить средства на оборону, будет ли настоящая милитаризация.

Напомню, что 40 лет европейский политикум эксплуатировал тезис о пацифизме, своими руками проводил сокращение вооруженных сил, конверсию ВПК, отказывался от милитаризации и превращал свои вооруженные силы в военный оркестр. И сейчас в один момент Европа должна концептуально пересмотреть подходы, имеющиеся дискурсы, идеологии и взгляды в сторону милитаризации. В Европе вырастали поколения людей, которые не хотят и не могут воевать. Таков результат существования нынешней Европы: деморализация вооруженных сил, дискредитация службы в силах обороны и снижение статуса военного. Все это является следствием политики пацифизма, которая проводилась все это время.

Европа жила на дешевых российских энергоносителях и пряталась под американский зонтик безопасности. Как только исчезли энергоносители, Россия стала врагом и агрессором, а Америка не захотела предоставить зонтик, Европа оказалась один на один в экзистенциальном кризисе и панике. Кроме как вернуть этот зонтик, она больше ни о чем не думает на уровне бытовых рефлексий, а это, в свою очередь, влияет на настроения электората и рейтинги политиков.

Поэтому первое действие европейца – отослать Зеленского к Трампу, второе действие европейца – посчитать, что у него есть, а третье действие европейца – начать что-то производить. До третьего действия пока дело не дошло, пока что все остается добрыми намерениями.

Все может произойти в течение следующих пяти лет – европейцы могут выйти на оборонный потенциал, который будет более-менее самодостаточным. Опять же, более-менее самодостаточным, не полностью способным покрыть все потребности в обороне, хотя потенциал Европы позволяет это сделать и полностью: это полмиллиарда людей, это самая большая экономика мира, это технологический потенциал, это собственные технологические разработки в сфере ВПК, это собственное вооружение, это собственные ядерные силы, которые можно достаточно быстро увеличить, чтобы конкурировать с россиянами не по количеству, а по качеству ядерного оружия.

Поэтому, как по мне, потенциально Европе есть куда развиваться.

По мнению Кулика, Путин готовит тест для НАТО и США / Фото: kremlin.ru

Кроме того, скорее всего, Россия попытается провести тест для НАТО и осуществит операцию против одной из стран Альянса под чужим флагом и посмотрит на реакцию Альянса: впишутся ли США, будет ли способен Альянс к оперативной реакции и противодействию агрессору и тому подобное. И что-то мне подсказывает, что все это не произойдет. Думаю, это понимают и наши европейские партнеры тоже.

Поэтому я не исключаю, что достаточно быстро мы перейдем к разговору о военных или политических интеграционных объединениях второго поколения, например, с участием Британии, Польши, стран Балтии и Украины. С совместными оборонными кластерами, производством оружия, взаимопроницаемыми системами реагирования, обменом разведывательной информацией, планированием операций, возможностями переброски вооруженных подразделений после прекращения войны или оказания услуг по безопасности друг на друга.

То есть это образование будет, как НАТО, но чисто европейское? Без Соединенных Штатов?

По большому счету – да. Потом туда присоединятся Германия, Франция и все желающие. На данный момент это единственная опция, которая вырисовывается из этого всего.

Сейчас, насколько я понимаю, европейцы нашли возможность не допустить ветирования большей части оборонного бюджета Венгрией и Словакией, пересматривают свои подходы к принятию управленческих решений и стратегированию безопасности энергетической политики. Этих скунсов будут ограничивать в принятии решений в Европе, а следующим шагом будет формирование региональных микросоюзов, которые затем будут перерастать в политические или военно-политические объединения. Пока это будет политический клуб, а потом это будет уже и безопасностно-политический.

Трамп во время этого печально известного спора с Зеленским сказал свою знаменитую фразу о том, что у Украины "нет карт", то есть никаких козырей. Это действительно так? Или у Украины все-таки есть какие-то козыри?

Всегда у Украины есть козыри. И мы показали это в 2022-м году, когда США и европейские партнеры не верили в то, что нам удастся сдерживать российское нашествие. Нам давали три дня, неделю, две недели, потом полгода. Но получилось совсем иначе. В 2014 году нам предлагали пойти на сделку с Януковичем. То есть не верили в способность украинского общества, украинского народа к сопротивлению. Не верили в то, что мы можем провести какую-то самоорганизацию и выступить с новым качеством.

У Украины есть козыри, и 2022 год это доказал, отметил Кулик / Фото: 43 отдельная механизированная бригада

Поэтому козыри у нас есть. Но способна ли наша правящая элита воспользоваться этими козырями? Способна ли она обратиться к активам, которые не задействованы в этой войне, к сожалению, в силу бестолковой мобилизационной политики, коррумпированности элиты, невозможности и нежелания элиты делиться властью и искать партнеров в обществе и политикуме? Я, например, поддерживаю Зеленского во внешней политике сейчас, но постоянно критикую его внутреннюю политику, потому что считаю то, что происходит с государственным управлением, катастрофой, которая сдерживает нашу обороноспособность и влияет на нашу субъектность.

Без выполнения этого домашнего задания, без переформатирования мобилизационной политики, без отказа от "бусификации", без наказания виновных за смерти в ТЦК, без наказания виновных за построение и прилет Искандера на полигоне – без всего этого мы будем обречены соглашаться и извиняться перед Трампом. Соглашаться на все то, о чем он договорится с Путиным.

Если же мы выполним домашнюю работу, переформатируемся внутри, если не будет ставки на "пять эффективных менеджеров", а будет привлечение людей, которые могут предлагать креативные идеи, появится новый актив, как всегда неожиданный для наших внешних партнеров. Опираясь на него, президенту будет гораздо легче говорить Трампу: "Да пошел ты".

А пока наша позиция хромает: сказать "да пошел ты", но потом не обеспечить надлежащую мобилизацию, не наладить производство пороха и снарядов определенного типа в Украине, не вложить деньги в кластер, который позволил бы строительство необходимого количества ракет большой дальности. Все это как раз и делает невозможным нашу субъективизацию.

Если же это будет, тогда субъективизация будет другой. И тогда можно будет говорить, что вместе с европейцами мы можем некоторое время держаться без американской помощи, и, таким образом, заставить Трампа пересмотреть свою позицию, потому что это же упущенная экономическая выгода. А так, я думаю, что сегодня-завтра президент будет извиняться в той или иной форме. Также в той или иной форме придется подписывать соглашение, проводить совместный саммит европо-американо-украинский для того, чтобы сверить часы. Кроме того, надо будет ехать в Китай, искать какое-то прикосновение к Пекину в переговорном процессе. Здесь слишком сложный механизм достижения ожидаемого мира.

Однако затягивать с этой историей Зеленский также не может. Но если бы он выполнил домашнее задание, это бы незначительно усилило наши позиции. Пока не похоже, что власть готова к этому, но это не значит, что это никогда не произойдет.

И последнее – о выборах и требовании отставки Зеленского.

Маск призывает Зеленского уйти в отставку и уехать за границу, потому что тот, кто придет после Зеленского, будет более договороспособным. А с чего в Штатах это взяли? Почему они решили, что тот, кто придет на место Зеленского, будет более договороспособным? Ведь в этих условиях унижения тот, кто придет к власти, будет ограничен запросом общества и может быть более радикальным в риторике и позиции.

Но при этом я выступаю за выборы. У нас остановлен политический процесс, а его стоит размораживать во время войны, и можно найти опцию для проведения выборов во время войны. Нам придется это сделать рано или поздно, даже, возможно, в этом году. И президенту, возможно, в этой ситуации придется сказать, что он не пойдет на выборы.

Каким, по вашему мнению, сейчас наиболее вероятный сценарий развития событий в российско-украинской войне? При новых обстоятельствах, при новом формате наших отношений с Соединенными Штатами – к чему мы движемся? Что у нас может происходить в этом году?

Я не ожидаю того, что будет большое наступление россиян, и у нас обвалится фронт. Все эти страшилки, которые сейчас гуляют по сети, больше похожи на спецоперацию или на преувеличение собственных проблем. Опять-таки я не оправдываю нашу власть и считаю, что у нас очень много проблем на фронте. Я не военный эксперт, но я общаюсь с военными, которые находятся на фронте, или с теми людьми, которые понимают ситуацию, обладают военными знаниями и тому подобное. Все они в один голос говорят, что какой-то стратегически критической ситуации на фронте в течение этого года не возникнет, но продвижение россиян может продолжаться. Хотя в некоторых случаях мы видим, что россияне также выдыхаются, и мы на некоторых участках даже получаем стратегическое преимущество и переходим в контратаку.

Но есть, например, ситуация с Курском, которая требует объяснения: например, контролируем ли мы "дорогу жизни", что будет с нашей группировкой на Курщине, какая там ситуация с потерями и так далее. Это цена удержания нами этого плацдарма.

Если мы говорим об общих переговорах, то Трамп хочет, он не отказался от этой идеи, до мая получить если не большую договоренность, то начало больших переговоров, где участниками будут он и Путин, и между ними заключается соглашение, а затем формируется повестка дня для решения кризиса в Украине. Причем именно в такой конфигурации.

Сначала происходит разговор Путина и Трампа, в ходе которого они между собой договариваются, определяют повестку дня американо-российских отношений, формируют эту сделку, а уже потом решается вопрос войны и мира в Украине (как составляющая этого всего, но не тема номер один). Потому что у Америки и России есть другие интересы, как объясняет это Трамп.

До мая Трамп хочет, чтобы начались большие переговоры между ним и Путиным, отметил Кулик / Фото: facebook/DonaldTrump

Затем – начало глобального противостояния с Китаем, или перезагрузка отношений. А также ситуация с Евросоюзом: Европа должна примириться со своей судьбой младшего партнера США и согласиться платить за все.

Примерно так это видит Трамп. И на это работает его окружение: Маск и другие трамписты. Но так может не случиться.

К тому же Россия может делать вид готовности к уступкам по Украине. В России могут быть убеждены, что у них есть запас прочности, и не в их интересах сейчас входить в большие переговоры с какими-либо обязательствами.

По крайней мере у нас будет ситуация "ни мира, ни войны", которая является очень негативной, очень токсичной для Украины. Потому что мы якобы соглашаемся, ожидаем быстрого мира. Нас подогревают ретрансляцией трампистских обещаний быстрого мира. У нас уже все живут в логике выборов, которые вот-вот состоятся. Уже каждая политическая группа пытается отцентрироваться и построить собственный политический проект. Все это не может не создавать токсичной атмосферы. Если бы мы сказали, что идем в выборы, провели их, выбрали новую власть и перезапустились – это одно дело. А такая варка в непонятных временных координатах является основной проблемой, то есть не сами выборы, а длительное ожидание выборов. А нам именно это могут дать в результате этих переговоров.

Возможны два варианта.

Первый – если Трампу не удается достичь мира с Путиным, если он не увидит, что есть предмет для большой сделки, он может переориентироваться на другой регион и сконцентрировать свое внимание на нем (Мексика, Тихий океан, Ближний Восток, война с Ираном – что угодно), а в Украине сбросить на европейцев все расходы и все усилия. Мол, вы хотели воевать, так идите и воюйте с Россией, мы выставляем счета – вы их оплачиваете.

Второй – мы выходим на определенное взаимопонимание и на определенную стратегическую паузу. Мои американские коллеги, с кем мне удается поговорить, считают, что стратегическая пауза является наиболее оптимальным вариантом сейчас, что с вероятностью 70% мы до мая можем выйти на эту паузу и наработку соглашения между США и Россией. И зависит от Украины, будем ли мы там и в какой роли сможем себя субъективизировать.

Кто такой Виталий Кулик Виталий Кулик (22 сентября 1976, Киев) – украинский политический эксперт, бывший главный консультант Национального Института проблем международной безопасности при СНБО. С 1998 года и по сей день – директор Центра исследований проблем гражданского общества.

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