Четыре пункта: Потап в США рассказал, как на самом деле скинул 20 килограмм

Теперь все знают, как сидя за границей похудел Потап.

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Потап / коллаж: Главред, фото: instagram.com/realpotap/

Кратко:

Потап рассказывает, как похудел

О том, что нужно делать

Украинский рэпер и продюсер Потап, который сбежал за границу еще в начале террористического вторжения РФ в Украину, рассказал о главных способах своего похудения.

На своей странице в Instagram, Потап опубликовал сториз со спортзала, где опубликовал четыре пункта, благодаря которым он похудел. Так, чтобы сбросить 20 килограмм, согласно Потапу, нужно:

видео дня

Не есть

Голодать

Работать

Не использовать популярный препарат для похудения

Потап о похудении / Скриншот Instagram/realpotap

Напомним, Потап очень часто попадает в скандалы из-за своих высказываний, концертов на русском языке, а также музыкант недавно дал интервью российскому журналисту Юрию Дудю.

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Отметим, как сообщал Главред, Потап недавно сменил свое сценическое имя, после чего его раскритиковали поклонники. Артист также, по его словам, стал представителем Восточной Европы, а Украину назвал страной, в которой "ничего нет".

А также Потап продолжает ездить по всему миру, как он сообщает, продвигая украинскую культуру. Недавно он предлагал прохожим в Валенсии водку, за что украинцы предложили лишить беглеца украинского гражданства.

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