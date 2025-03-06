Четыре пункта: Потап в США рассказал, как на самом деле скинул 20 килограмм

Кратко:
- Потап рассказывает, как похудел
- О том, что нужно делать
Украинский рэпер и продюсер Потап, который сбежал за границу еще в начале террористического вторжения РФ в Украину, рассказал о главных способах своего похудения.
На своей странице в Instagram, Потап опубликовал сториз со спортзала, где опубликовал четыре пункта, благодаря которым он похудел. Так, чтобы сбросить 20 килограмм, согласно Потапу, нужно:
- Не есть
- Голодать
- Работать
- Не использовать популярный препарат для похудения
Напомним, Потап очень часто попадает в скандалы из-за своих высказываний, концертов на русском языке, а также музыкант недавно дал интервью российскому журналисту Юрию Дудю.
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Отметим, как сообщал Главред, Потап недавно сменил свое сценическое имя, после чего его раскритиковали поклонники. Артист также, по его словам, стал представителем Восточной Европы, а Украину назвал страной, в которой "ничего нет".
А также Потап продолжает ездить по всему миру, как он сообщает, продвигая украинскую культуру. Недавно он предлагал прохожим в Валенсии водку, за что украинцы предложили лишить беглеца украинского гражданства.
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