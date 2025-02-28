"Эта песня выиграет": Потап поддержал скандального участника Евровидения 2025

Потап не верит в победу Украины на Евровидении 2025.

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Потап - новый сандал / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Потап

Кратко:

Потап дал интервью эстонскому изданию

Рэпер поддержал скандального участника на Евровидении 2025

Украинский рэпер и продюсер Потап, который сбежал за границу еще в начале полномасштабной войны в Украине, высказался о шансах Украины победить на Евровидении 2025.

В интервью эстонскому изданию limon рэпер заявил, что победителем станет скандальный представитель Эстонии TOMMY CASH, которого связывают с россиянами.

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Стоит уточнить, что TOMMY CASH записывал песни с россиянами, гастролировал в РФ и посещал Крым в 2021 году, а также его номер на конкурс ставит россиянка.

"Знакомые с TOMMY CASH, причем изначально. Он потрясающий, фантастический, очень талантливый человек. Я считаю, что он совершил сейчас безумный прорыв. Это супер креативный парень, и в его команде работают наши друзья, которым я написал после его выступления на Eesti laul, что это фантастическая песня. Весь номер, идея, весь арт, связанный с песней, которую сделал TOMMY CASH, это, конечно, фантастика. Я буду голосовать за нее! "Я даже больше скажу, ставлю сто долларов на то, что эта песня выиграет Евровидение", - сказал Потап.

Потап / инфографика: Главред

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Отметим, как сообщал Главред, Потап недавно сменил свое сценическое имя, после чего его раскритиковали поклонники. Артист также, по его словам, стал представителем Восточной Европы, а Украину назвал страной, в которой "ничего нет".

А также Потап продолжает ездить по всему миру, как он сообщает, продвигая украинскую культуру. Недавно он предлагал прохожим в Валенсии водку, за что украинцы предложили лишить беглеца украинского гражданства.

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Кто такой Потап? Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".

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