Сделает лицо моложе и свежее: как выбрать идеальную красную помаду

Следуя этим советам, вы сможете найти свой идеальный оттенок красной помады, который подчеркнет черты лица и придаст образу завершенности.

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Как красная помада может изменить ваш образ / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

О чем рассказывает стилист:

Как форма губ влияет на выбор красной помады

Какой оттенок красного подходит разным типам кожи

Красная помада - несомненный символ женственности, элегантности и уверенности. Однако найти именно тот оттенок, который идеально подчеркнет вашу красоту, может быть непросто. Стилист Елена в своем блоге purpur.stylist поделилась ценными советами, которые помогут выбрать правильный цвет.

Один из главных критериев выбора красной помады - это тон кожи:

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Если у вас теплый подтон, выбирайте коралловые, томатные или кирпичные оттенки. Они гармонично подчеркнут естественную красоту.

Если кожа имеет холодный подтон, вам больше подойдут вишневые и бордовые варианты с синеватым подтоном.

Нейтральный красный - универсальный цвет, который подходит почти всем.

Елена отмечает, что правильно подобранный оттенок помады даже способен даже сделать зубы визуально белее. Если эмаль имеет желтоватый оттенок, лучше отдавать предпочтение нейтральному красному - он придаст сияния улыбке.

Кроме этого, по словам стилиста, стоит учитывать форму губ:

Пухлые губы будут выглядеть еще выразительнее, если контур подчеркнуть карандашом на тон темнее помады, а центр заполнить более светлым оттенком - это создаст эффект объема.

Тонкие губы лучше красить сатиновыми текстурами - они добавляют естественного блеска и визуально увеличивают губы. Стоит избегать матовых помад, поскольку они могут сделать губы еще более узкими.

Также рассказывалось, как быстро вывести следы тоналки и помады с куртки.

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