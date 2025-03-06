Как выглядеть моложе - секреты гардероба, освежающие образ

Какие стили, цвета и вещи помогут омолодить образ и сделают вас визуально свежее и современнее.

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Как одеваться, чтобы выглядеть моложе / Колаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

Какой стиль стоит предпочесть, чтобы выглядеть моложе.

Какие цвета омолаживают.

Какие вещи лучше всего омолаживают образ.

Представительницы прекрасной половины человечества начинают задумываться о том, как выглядеть моложе уже тогда, когда замечают первые морщинки на лице. Как выглядеть моложе с помощью одежды? Чтобы не выглядеть старше своих лет, важно знать, какие элементы гардероба способствуют омоложению образа. Разобраться в этом вопросе попытается помочь Главред.

На своем YouTube-канале Маргарита Мурадова рассказывает, в какой одежде женщины могут казаться моложе и на что стоит обратить внимание при выборе гардероба.

Сочетание стилей

Если вы хотите выглядеть визуально моложе, свежее и современнее, следует носить актуальную одежду. Один из стилей, который добавляет возраста, - это гиперклассический стиль, когда в образе все вещи слишком консервативны и изготовлены из традиционных классических материалов, таких как, например, твид или бархат. Сочетание подобных вещей с насыщенными, глубокими цветами визуально добавляет лет.

Если же вы хотите достичь противоположного эффекта, стоит использовать другие стили - преимущественно те, которые не ассоциируются с возрастом, такие как casual, sport, punk и тому подобное. Это не значит, что нужно полностью одеваться в панк или спортивный стиль, но стоит внедрять их отдельные элементы в свой гардероб. Такой подход поможет создать современный и гармоничный образ.

Конечно, классические вещи можно оставить, но важно уравновешивать их элементами других стилей. Для этого следует правильно подбирать вещи и силуэты.

Цвета

Цвета, которые освежают и добавляют современности образу:

все светлые оттенки - белый, молочный, светло-серый, светлый беж;

нетипичные яркие цвета - неоновый, ярко-красный.

Отдельные вещи, которые омолаживают образ

Джинсы (особенно с разрезами и потертостями) придают образу свежести и современности. Классические блузки, блузки с жабо и рюшами стоит заменить на современные варианты топов. Мини-юбки и мини-платья можно носить, но лучше комбинировать их с маскулинными или оверсайз-вещами. Клетчатые рубашки добавляют современного звучания образу. Их можно носить застегнутыми или как кардиган поверх светлого лонгслива, футболки, майки или топа. Такая комбинация создает многослойный и стильный лук.

Круглый вырез меняем на V-вырез

Круглые вырезы, особенно в устаревших фасонах, могут выглядеть немодно и добавлять возраста. Зато V-образный вырез визуально удлиняет шею, делает фигуру стройнее и облегчает верхнюю часть силуэта.

Мягкость меняем на четкость

Бесформенный трикотаж стоит заменить на тот, что хорошо держит форму. Жакеты из мягкой ткани также не лучший выбор.

При выборе одежды следует учитывать не только модные тенденции, но и особенности своей фигуры. С возрастом следует избегать слишком объемной одежды, которая может добавлять лишнего объема. Лучше отдавать предпочтение монохромным образам, дополняя их интересными деталями.

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Кто такая Маргарита Мурадова Маргарита Мурадова - персональный стилист с более чем десятилетним стажем работы, автор популярного YouTube-канала о моде, соосновательница образовательного проекта в сфере моды MODEISME.

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