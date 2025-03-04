Только опозоритесь: что уже не модно в 2025 году

В 2025 году многим модницам придется отказаться от многих тех вещей, которые были трендовыми в прошлом году. Некоторые любимые элементы одежды сейчас будут иметь устаревший вид. Главред собрал список, в котором представлены главные антитренды 2025 года.
Полиэстер
На своем Ютуб канале Аня Семлиш разбирает главные антитренды 2025 года. Первое, что девушка считает антитрендом, - это вещи из полиэстера, особенно если в составе ткани этого или другого синтетического материала более 50 процентов. Девушка отмечает: если вы покупаете одежду и не обращаете внимания на ее состав, то просто выбрасываете деньги на ветер. Вещь, содержащая около 80 процентов полиэстера, на ощупь напоминает стекло. На теле она будет ощущаться как костюм для дайвинга, а не как одежда, приносящая комфорт в повседневной жизни.
Цветные колготки
В прошлом году цветные колготки были достаточно популярными, но сейчас эта вещь уже уходит в прошлое и становится скорее антитрендом. Колготки красного, зеленого, желтого, синего и других ярких цветов становятся все менее актуальными.
Топы с опущенными плечами
Топы и джемперы с опущенными плечами, которые были очень популярны в течение двух прошлых сезонов, постепенно выходят из моды. Однако это не означает, что их нужно немедленно перестать носить. Если они вам нравятся и вам идут, отказываться от них не обязательно.
Тракторная подошва
Массивная тракторная подошва на любой обуви также становится антитрендом. Когда-то обувь с такой подошвой была чрезвычайно популярной, однако теперь тренд смещается к минималистичному дизайну с тонкой подошвой, изящными и аккуратными линиями.
Супермини-юбки с низкой посадкой
Вещи с низкой посадкой были чрезвычайно трендовыми в 2000-х, но сейчас этот тренд уходит в прошлое. Летом такие юбки будут максимально неактуальными, поэтому лучше заменить их моделями классического кроя.
Рваные джинсы
Джинсы с большим количеством дыр и потертостей, которые когда-то были символом бунтарского духа, сейчас выглядят устаревшими. Сейчас актуальны джинсы минималистичного дизайна - прямого кроя или немного расклешенные и однотонные.
Шапки-бини с помпонами
Милые шапочки с помпонами постепенно выходят из моды. В тренде - лаконичные модели из плотной шерсти или кашемира, которые добавляют образу сдержанности и современного шарма. Лучше делать акцент на фактуре ткани или оригинальном плетении.
Чрезмерное количество пайеток
Пайетки - это очень красиво, но в 2025 году их чрезмерное количество выглядит неуместно и устарело. Если вы хотите добавить блеска в свой образ, выбирайте одежду с металлизированными нитями или со сдержанным глиттером.
Леопардовые принты
Леопардовый принт все еще остается в моде, однако в 2025 году его следует использовать осторожно и дозировано. Образы, полностью покрытые леопардовым узором, - главный антитренд. Вместо этого можно добавить один акцентный элемент, например, сумку или шарф, чтобы создать стильный и гармоничный образ.
Оверсайз без формы
Оверсайз остается популярным, но теперь он больше не выглядит бесформенным. Большие худи и пальто, в которых человек буквально "тонет", потеряли свою актуальность. Им на смену пришли объемные, но структурированные вещи, которые подчеркивают фигуру и создают элегантный силуэт.
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О канале "Аня Семлиш"
Канал создан в 2023 году. Сейчас подписчиками являются более полутора тысяч пользователей. На своем канал девушка выкладывает видео, посвященные моде, красоте и различными секретами по уходу за собой.
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