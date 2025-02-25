Какую обувь купить на весну 2025: подсказки фэшн-блогеров

О чем вы узнаете:
- Какую обувь лучше покупать в 2025 году
- Что будет модным в 2025 году
Многие согласятся с тем, что обувь - это основа образа. Любой лук можно дополнить и улучшить удачно подобранной парой обуви или же, наоборот, испортить его. При выборе обуви в 2025 году стоит обращать внимание на различные нюансы. Главред поможет разобраться в них.
Какая обувь будет в моде в 2025 году
На своем канале Аня Семлиш рассказывает о трендах в обуви на 2025 год.
Стильные кроссовки
По словам блогера, сейчас на подиумах представлено много кроссовок в боксерском стиле. Они имеют облегающий силуэт и завязываются вокруг лодыжки.
Сабо или клоги
Наверное, все помнят, что в 2024 году сабо и клоги стали настоящим бумом в обувной фэшн-индустрии. Их считали самым удобным вариантом, который подходит к любому стилю одежды. Однако, по словам блогера, в 2025 году они стали еще более привлекательными. Они появляются в широком ассортименте вариаций: с толстой подошвой, кожаными и деревянными элементами, а также с открытыми носками. Сабо неожиданно возвращаются в моду, и, как считает Аня, давно бы отошли в прошлое, если бы дизайнеры не вдохнули в них новую жизнь.
Вьетнамки
Вьетнамки с обновленным дизайном остаются на пике популярности. Они прекрасно подходят для летних путешествий и даже для повседневной жизни. К тому же они представлены не только в классическом варианте - на плоской подошве, но и на каблуке и танкетке.
Лоферы
Лоферы никогда не выходили из моды, но в 2025 году приобрели новые формы. Это так называемые "туфли водителя". В этом сезоне акцент сделан на мягкий и слегка потертый стиль. Лоферы украшены металлическими застежками, заклепками, интересными завязками и представлены в различных фасонах.
Ботфорты
Ботфорты - это смелый выбор, но в этом сезоне они станут настоящей находкой для многих. Кроме этого, в моде будут модели со стразами, пряжками и другими металлическими элементами, которые придадут образу остроты.
Мотоботы
Мотоботы вошли в моду в конце 2023 года, держали позиции в 2024-м, но в 2025 году постепенно теряют популярность. Вместо этого в тренде более женственные ботинки, которые облегают ногу, выглядят как чулки и подчеркивают изящество.
Прозрачные элементы в обуви
Прозрачные акценты, использование пластика и других прозрачных материалов также будут в тренде 2025 года. Многие помнят, как в 2015-2017 годах Голливуд массово носил подобную обувь. Аня отмечает, что тогда такие модели выглядели незавершенными - казалось, будто ноги обмотаны скотчем. Сейчас же все выглядит значительно эстетичнее и качественнее. В 2025 году тренд на прозрачность проявится не только в материалах туфель, но и в каблуках.
Прозрачность - это тенденция, которая останется с нами в 2025 году как в одежде, так и в обуви.
Также будет интересно почитать:
- Волноваться или нет: выпадение волос - когда стоит бить тревогу
- Приметы и советы фэн-шуй: почему нельзя спать головой к окну
- Джинсы 2025: модные варианты на каждый день
О канале "Аня Семлиш"
Канал создан в 2023 году. Сейчас подписчиками являются более полутора тысяч пользователей. На своем канал девушка выкладывает видео, посвященные моде, красоте и различными секретами по уходу за собой.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред