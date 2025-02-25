Какую обувь купить на весну 2025: подсказки фэшн-блогеров

Что лучше приобрести в 2025 году? Что будет в тренде, а от чего стоит отказаться: лоферы, ботфорды, кроссовки, сабо или клоги.

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Какая обувь будет в моде в 2025 году / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

Какую обувь лучше покупать в 2025 году

Что будет модным в 2025 году

Многие согласятся с тем, что обувь - это основа образа. Любой лук можно дополнить и улучшить удачно подобранной парой обуви или же, наоборот, испортить его. При выборе обуви в 2025 году стоит обращать внимание на различные нюансы. Главред поможет разобраться в них.

Какая обувь будет в моде в 2025 году

На своем канале Аня Семлиш рассказывает о трендах в обуви на 2025 год.

Стильные кроссовки

По словам блогера, сейчас на подиумах представлено много кроссовок в боксерском стиле. Они имеют облегающий силуэт и завязываются вокруг лодыжки.

Сабо или клоги

Наверное, все помнят, что в 2024 году сабо и клоги стали настоящим бумом в обувной фэшн-индустрии. Их считали самым удобным вариантом, который подходит к любому стилю одежды. Однако, по словам блогера, в 2025 году они стали еще более привлекательными. Они появляются в широком ассортименте вариаций: с толстой подошвой, кожаными и деревянными элементами, а также с открытыми носками. Сабо неожиданно возвращаются в моду, и, как считает Аня, давно бы отошли в прошлое, если бы дизайнеры не вдохнули в них новую жизнь.

Вьетнамки

Вьетнамки с обновленным дизайном остаются на пике популярности. Они прекрасно подходят для летних путешествий и даже для повседневной жизни. К тому же они представлены не только в классическом варианте - на плоской подошве, но и на каблуке и танкетке.

Лоферы

Лоферы никогда не выходили из моды, но в 2025 году приобрели новые формы. Это так называемые "туфли водителя". В этом сезоне акцент сделан на мягкий и слегка потертый стиль. Лоферы украшены металлическими застежками, заклепками, интересными завязками и представлены в различных фасонах.

Ботфорты

Ботфорты - это смелый выбор, но в этом сезоне они станут настоящей находкой для многих. Кроме этого, в моде будут модели со стразами, пряжками и другими металлическими элементами, которые придадут образу остроты.

Мотоботы

Мотоботы вошли в моду в конце 2023 года, держали позиции в 2024-м, но в 2025 году постепенно теряют популярность. Вместо этого в тренде более женственные ботинки, которые облегают ногу, выглядят как чулки и подчеркивают изящество.

Прозрачные элементы в обуви

Прозрачные акценты, использование пластика и других прозрачных материалов также будут в тренде 2025 года. Многие помнят, как в 2015-2017 годах Голливуд массово носил подобную обувь. Аня отмечает, что тогда такие модели выглядели незавершенными - казалось, будто ноги обмотаны скотчем. Сейчас же все выглядит значительно эстетичнее и качественнее. В 2025 году тренд на прозрачность проявится не только в материалах туфель, но и в каблуках.

Прозрачность - это тенденция, которая останется с нами в 2025 году как в одежде, так и в обуви.

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О канале "Аня Семлиш" Канал создан в 2023 году. Сейчас подписчиками являются более полутора тысяч пользователей. На своем канал девушка выкладывает видео, посвященные моде, красоте и различными секретами по уходу за собой.

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