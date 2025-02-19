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Заломы на обуви: почему возникают и как их быстро убрать

Марина Иваненко
19 февраля 2025, 05:11
38
Почему появляются заломы на обуви? Как избавиться от складок с помощью полотенца, тепла, крема или специальных средств и предотвратить их повторное появление.
Как быстро убрать заломы на обуви
Как быстро убрать заломы на обуви / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Почему на обуви появляются заломы
  • Что делать, чтобы избавиться от заломов на обуви

Заломы на обуви могут появляться как на дорогом, так и на дешевом изделии. Чаще всего, они образуются в тех местах, где обувь подвергается наибольшим нагрузкам - это зона голеностопа и пальцев, а также место, где сгибается стопа. Главред поможет разобраться с этой проблемой.

Почему на обуви появляются заломы

Существует много причин возникновения заломов на обуви, но наиболее распространенными являются:

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  • Неправильно выбранный размер обуви;
  • Материал обуви слишком мягкий или слишком жесткий;
  • Неправильный уход за изделием;
  • Неправильное хранение обуви.

Как убрать заломы на кожаной обуви

На своей странице в Тик Ток dianagologovets, девушка рассказывает о том, что делать, чтобы на обуви не было заломов. Если у вас на обуви появились дефекты, то не спешите их выбрасывать. Возьмите несколько пар носков и плотно просуньте их под складки в обуви. Затем возьмите маленькое полотенце, намочите его и положите сверху на обувь, поверх заломов. После этого нужно пройтись по влажному полотенцу разогретым паровым утюгом в течение 30 секунд по разным местам. Заломы сразу исчезнут, эффект будет заметен сразу.

Если на вашей обуви появились миктротрещинки, то ситуацию может спасти обувной крем. Наносить его нужно в умеренном количестве, тогда кожа увлажнится и расправится. Однако следует понимать, что произойдет это не за 5 минут. В течение четырех дней необходимо обрабатывать поврежденные участки обуви. Когда результат станет заметным, то остатки крема можно убрать салфеткой.

Что делать, чтобы не было заломов на обуви: более радикальные методы

  1. Проблемный участок на обуви нагревают феном на низкой температуре, при этом перемещая насадку по кругу. Для того, чтобы не повредить изделие, нельзя долго задерживаться на одном месте и не подносить фен слишком близко. Тепло будет размягчать материал. Под воздействием теплого потока воздуха вмятины будут выравниваться. Затем обувь заполняют внутри бумагой и таким образом оставляют на хранение (можно использовать формодержатели).

  2. Глицерин также размягчает кожу. Он проникает в поры и насыщает ее влагой, придавая ей эластичности. Средство наносят на ватный диск или мягкую ткань и круговыми движениями втирают в поврежденный участок. После этого оставляют на минут 15 и вытирают остатки. Вещество будет создавать защиту, но обувь нужно не носить хотя бы двое суток, для того, чтобы процесс смягчения принес свой результат.
  3. Есть такие случаи, что лучше всего и проще всего закрасить изъяны обувной краской. Очень важно подобрать подходящий цвет и следовать тем инструкциям, что написаны на этикетке изделия.

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Канал dianagologovets - это популярный тикток-канал с советами для девушек, на него подписано более 115 тысяч пользователей. Автор канала Диана Гологовец делится идеями для дома, уборки и полезными лайфхаками.

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