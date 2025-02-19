Заломы на обуви: почему возникают и как их быстро убрать

Почему появляются заломы на обуви? Как избавиться от складок с помощью полотенца, тепла, крема или специальных средств и предотвратить их повторное появление.

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Как быстро убрать заломы на обуви / Коллаж: Главред, скриншоты

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Почему на обуви появляются заломы

Что делать, чтобы избавиться от заломов на обуви

Заломы на обуви могут появляться как на дорогом, так и на дешевом изделии. Чаще всего, они образуются в тех местах, где обувь подвергается наибольшим нагрузкам - это зона голеностопа и пальцев, а также место, где сгибается стопа. Главред поможет разобраться с этой проблемой.

Почему на обуви появляются заломы

Существует много причин возникновения заломов на обуви, но наиболее распространенными являются:

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Неправильно выбранный размер обуви;

Материал обуви слишком мягкий или слишком жесткий;

Неправильный уход за изделием;

Неправильное хранение обуви.

Как убрать заломы на кожаной обуви

На своей странице в Тик Ток dianagologovets, девушка рассказывает о том, что делать, чтобы на обуви не было заломов. Если у вас на обуви появились дефекты, то не спешите их выбрасывать. Возьмите несколько пар носков и плотно просуньте их под складки в обуви. Затем возьмите маленькое полотенце, намочите его и положите сверху на обувь, поверх заломов. После этого нужно пройтись по влажному полотенцу разогретым паровым утюгом в течение 30 секунд по разным местам. Заломы сразу исчезнут, эффект будет заметен сразу.

Если на вашей обуви появились миктротрещинки, то ситуацию может спасти обувной крем. Наносить его нужно в умеренном количестве, тогда кожа увлажнится и расправится. Однако следует понимать, что произойдет это не за 5 минут. В течение четырех дней необходимо обрабатывать поврежденные участки обуви. Когда результат станет заметным, то остатки крема можно убрать салфеткой.

Что делать, чтобы не было заломов на обуви: более радикальные методы

Проблемный участок на обуви нагревают феном на низкой температуре, при этом перемещая насадку по кругу. Для того, чтобы не повредить изделие, нельзя долго задерживаться на одном месте и не подносить фен слишком близко. Тепло будет размягчать материал. Под воздействием теплого потока воздуха вмятины будут выравниваться. Затем обувь заполняют внутри бумагой и таким образом оставляют на хранение (можно использовать формодержатели). Глицерин также размягчает кожу. Он проникает в поры и насыщает ее влагой, придавая ей эластичности. Средство наносят на ватный диск или мягкую ткань и круговыми движениями втирают в поврежденный участок. После этого оставляют на минут 15 и вытирают остатки. Вещество будет создавать защиту, но обувь нужно не носить хотя бы двое суток, для того, чтобы процесс смягчения принес свой результат. Есть такие случаи, что лучше всего и проще всего закрасить изъяны обувной краской. Очень важно подобрать подходящий цвет и следовать тем инструкциям, что написаны на этикетке изделия.

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