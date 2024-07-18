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Как уменьшить обувь, если она большая: самые действенные способы

Анна Ярославская
18 июля 2024, 15:54
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Существует ряд действий, которые можно предпринять, чтобы слишком большую по размеру обувь можно было относительно комфортно носить.
Обувь
Как уменьшить обувь, если она большая - полезные лайфхаки / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Выбор обуви, особенно если вы делаете покупки в интернете, не всегда является легкой задачей. Бывает так, что купленная пара либо мала, либо велика. Если первом случае, как ни крути, придется делать возврат товара, то во втором - можно предпринять некоторые действия, чтобы обувь можно было относительно комфортно носить.

К слову, натирание обувь - частая проблема при неподходящем размере обуви. Однако решить ее можно очень быстро. Детальнее - в материале: За минуты и без специальных средств: как сделать, чтобы обувь не натирала.

Как уменьшить обувь, если она большая

Что же делать, если обувь большая на один размер? В этом случае можно предпринять ряд нехитрых действий.

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1. Носите толстые носки. Также вы можете использовать две или три пары носков — чем толще они будут, тем плотнее нога будет сидеть в обуви.

Этот способ подойдет для спортивной обуви, зимних сапог и ботинок, но может быть крайне неудобным выбором в жаркую погоду.

2. Положите в носок обуви ватные шарики, бумажную салфетку, туалетную бумагу или даже тонкие тряпки, чтобы заполнить пространство. Этот лайфхак подойдет для обуви на плоской подошве, ботинок, туфель с закрытым носком.

3. Используйте стельки. Обычно они предназначены для решения проблем с осанкой и устранения дискомфорта, но также помогут заполнить дополнительное пространство в слишком свободной обуви.

Этот способ подойдет для большинства видов обуви.

4. Используйте специальные подушечки для стопы. Они идеально подойдут для обуви на каблуках, которая немного велика и становится неудобными при ношении стельки.

5. Вкладыши для пятки могут сослужить неплохую службу. Эти клейкие подушечки можно разместить практически в любом месте обуви, чтобы занять дополнительное пространство.

Как уменьшить обувь с помощью воды

Любимую пару обуви, которая оказалась велика, можно попытаться уменьшить на один размер при помощи воды.

Все просто - намочите обувь и дайте ей высохнуть на воздухе.

Стоит учитывать, что такой способ может испортить обувь.

Для кожаной или замшевой обуви стоит использовать пульверизатор. Можно сбрызнуть водой отдельные участки обуви, если не хотите, чтобы она села полностью.

Спортивную обувь можно полностью замочить в воде.

Далее обувь должна высохнуть на солнце. Также можно использовать фен. Чтобы не повредить обувь, фен не стоит держать слишком близко — безопасное расстояние составляет от 15 до 23 см.

Возможно, придется повторить весь процесс несколько раз, если обувь не уменьшилась до нужного размера сразу.

Что будет, если носить обувь на размер больше

Мы описали действенные способы, которые помогут подогнать туфли или кроссовки под свой размер, но стоит помнить, что любая неподходящая по размеру обувь вредна для ног. Именно выбор правильной пары обуви имеет первостепенное значение для предотвращения проблем со стопами.

Что же будет, если ваша обувь слишком большая? Самая распространенная проблема от ношения обуви слишком большого размера - это появление шишек и мозолей.

Мозоли могут появиться от тесной обуви, но они также могут возникнуть и из-за обуви большого размера, поскольку ноги трутся о туфли или ботинки. В то же время правильно подобранная обувь остается на месте во время движения.

К другим болезненным последствиям ношения слишком большой обуви относятся:

  • метатарзалгия, то есть боль в передней части стопы в области плюстнефаланговых суставов. Возникает из-за слишком сильного давления на подушечки стоп;
  • нарушение естественного шага, что приводит к болям в суставах и икроножных мышцах;
  • повреждение ногтей на ногах из-за того, что они ударяются о переднюю часть обуви при ходьбе;
  • более высокий риск несчастного случая, так как скольжение ног в большой обуви делает вас более склонным к падениям, особенно на лестнице.

Ранее Главред писал, что летом уберечь свою обувь от неприятного запаха чрезвычайно непросто, ведь в жаркую погоду ноги могут сильно потеть. Если запах уже появился, с ним нужно как можно быстрее бороться. Потерянное время потом обернется против вас, и вывести запах из любимых кроссовок или другой обуви будет намного труднее.

Есть ряд способов, как быстро избавиться от неприятного запаха в обуви с применением простых домашних средств. Детальнее в материале - Как избавиться от неприятного запаха обуви в домашних условиях: 5 чрезвычайно простых способов.

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