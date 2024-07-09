За минуты и без специальных средств: как сделать, чтобы обувь не натирала

Натирание из-за неподходящего размера обуви является частой проблемой, которую можно легко решить. Главред выяснил, как сделать, чтобы обувь не натирала.

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Как разносить натирающую обувь - самые эффективные методы / Коллаж Главред, фото: ua.depositphotos.com

Проблема натирания обуви знакома многим людям и может создавать значительный дискомфорт. Натирание возникает, когда обувь не подходит по размеру или форме, или если она новая и еще не разношенная. Натирание может вызывать появление мозолей, боли и раздражение кожи. О том, как сделать так, чтобы обувь не натирала рассказала в эфире "Сніданку з 1+1" ведущая программы "SuperГОСПОДАРКА" Ирина Гулей.

Что делать, когда обувь натирает ноги

По ее словам, решить проблему натирания обуви можно с помощью обычного хозяйственного мыла.

"Для этого нам понадобится обычное хозяйственное мыло. Проходимся мылом по проблемным местам. Это обычно задник и передняя часть. И вуаля, теперь наша обувь натирать не будет. Этот способ также подходит для изделий из кожи и любых других материалов", - отметила она.

Смотрите видео о том, что делать если у обуви жесткий задник:

Как разносить обувь, которая натирает

Ирина Гулей указывает на то, что новая обувь имеет неприятную особенность - в магазине подходит, а потом выясняется, что в некоторых местах она давит и даже натирает. Она показала простой метод как растянуть обувь в домашних условиях.

"Фокус заключается в следующем - одеваем носки. И тогда уже обуваемся. И дальше по всей этой красоте проходимся феном. После феновых процедур надо немного походить. И уже через 15 минут ваша обувь станет более удобной.

Смотрите видео о том, как разносить обувь:

Кто такая Ирина Гулей Гулей Ирина - креативный продюсер "Сніданку з 1+1", журналист, телеведущая.

Что сделать, чтобы кожаная обувь не натирала

В случае, если обувь нужно растянуть еще больше, она советует повторить процедуру с феном, однако, внести определенные коррективы.

"Если туфли надо растянуть еще больше, просто наденьте еще одну пару носков и снова пройдитесь феном. Такая необычная процедура спасет ваши ножки от мозолей. Только перед выходом не забудьте снять носок", - резюмировала она.

Что известно о "Сніданок з 1+1" "Сніданок з 1+1" - утреннее шоу телеканала 1+1 производства 1+1 Media. Программа длится три часа и является самым длинным в Украине утренним шоу в прямом эфире. "Сніданок з 1+1" подает новости, развлечения, полезные советы и интервью с интересными гостями в прямом эфире. Программа содержит несколько утренних выпусков ТСН, сообщает Википедия. "Сніданок з 1+1" имеет собственную музыкальную студию, поэтому в программе звучит живая музыка. На YouTube канал "Сніданку з 1+1" подписано более 500 тысяч пользователей.

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