Как сделать, чтобы плита не грязнела - решение есть у вашего мужа

Больше не нужно класть фольгу на плиту и мыть ее каждый день!

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Как сделать, чтобы плита не грязнела / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Плита является неотъемлемой частью кухни, и ее чистота всегда вызывает беспокойство. Проливание пищи во время приготовления неизбежно, а уборка горячей плиты невозможна. В результате еда прилипает, усложняя последующую очистку. Но у нас есть отличное решение: использование автомобильного воска.

Почему автомобильный воск?

Автомобильный воск предназначен для придания блеска и предотвращения мелких царапин на автомобиле. Он облегчает чистку, так как грязь не прилипает, а просто ложится поверх воска, пишет портал Tips and Tricks.

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Хотя современные автомобили имеют прозрачное покрытие, которое делает воск почти ненужным, со временем это покрытие может стираться, и нанесение воска все равно полезно. Воск отталкивает пятна, отпечатки пальцев, пыль и грязь.

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Очистите плиту до скрипа и блеска. Убедитесь, что плита полностью чиста перед нанесением воска.

Убедитесь, что плита полностью чиста перед нанесением воска. Нанесите автомобильный воск. Используйте тряпку и следуйте инструкциям на упаковке воска. Важно, чтобы плита была полностью остыла.

Используйте тряпку и следуйте инструкциям на упаковке воска. Важно, чтобы плита была полностью остыла. Подходит для разных поверхностей. Этот метод можно использовать для плит из нержавеющей стали, металла и стеклокерамики.

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Воск держится около двух недель. Когда вы заметите, что слой начинает терять блеск, повторите процедуру. Прелесть воска в том, что он предотвращает прилипание пищи и облегчает очистку, а регулярное использование воска уменьшает необходимость интенсивной чистки плиты каждую неделю.

Кроме того, воск можно использовать для различных типов поверхностей, делая его универсальным решением.

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