Невероятно простой метод: как очистить решетку газовой плиты содой

Достаточно будет смешать всего два ингредиента, которые есть у каждого дома, чтобы собственноручно приготовить средство для очистки решетки газовой плиты.

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Как очистить решетку газовой плиты содой/ коллаж: Главред, фото: скрын

Решетка газовой плиты является одним из самых загрязненных мест на кухне. И если поверхность самой газовой плиты отмыть еще не так и трудно, то очистить решетку - дело гораздо более трудное.

Но если вы ищете способ, как очистить от жира решетку газовой плиты, то не обязательно бежать за магазинной "химией". Для этого можно также воспользоваться простыми народными средствами.

Автор YouTube-канала "Ваш порадник" рассказала, как очистить решетку газовой плиты содой.

"Нужно взять обычную соду и намочить ее водой, чтобы образовалась консистенция, которая будет напоминать кашу. Далее эту смесь соды и воды нужно нанести на решетку и оставить на 40 минут", - отметила автор канала.

После того, как это время пройдет, нужно протереть решетку жесткой губкой или щеткой, и грязь должна намного лучше отставать от поверхности.

"Вся грязь сойдет вместе с содой... Если грязь на решетке не запускать, то, возможно, и не придется ждать 40 минут, чтобы такое средство подействовало. Для решетки, которая не очень грязная, может быть достаточно и примерно 10 минут", - отмечается в видео.

Если грязь на решетке не очень запущенная, то можно натереть изделие такой смесью, подождать около 10 минут, а затем там же потереть щеткой и хорошо сполоснуть в воде.

Что такое сода Гидрокарбонат натрия — это неорганическое вещество, натриевая кислая соль угольной кислоты с химической формулой NaHCO3. В обычном виде — мелкокристаллический порошок белого цвета. Используется в промышленности, пищевой промышленности, в медицине как нейтрализатор химических ожогов кожи и слизистых оболочек концентрированными кислотами и для снижения кислотности желудочного сока. Также применяется в буферных растворах, пишет Википедия.

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Смотрите видео, как очистить решетку газовой плиты содой:

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