Как быстро разносить тесную обувь: 7 простых способов, которые точно помогут

Если обувь не соответствует размеру или немного сдавливает, есть несколько способов растянуть ее.

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7 способов растянуть обувь / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Покупка новой обуви - это всегда волнующее событие, но иногда оно может принести разочарование, если оказывается, что туфли жмут. Не спешите выбрасывать или сдавать их обратно, ведь существует несколько способов, которые помогут вам разносить туфли и сделать их более комфортными.

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Как увеличить туфли, если они давят

Один из самых простых и эффективных - использование специальных химических средств для размягчения кожи. Эти средства часто продаются в обувных магазинах или специализированных отделах.

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Если вы хотите растянуть обувь в длину, спрей или пена для размягчения кожи могут быть отличным выбором. Они специально разработаны, чтобы помочь растянуть обувь, не повреждая материал и не оставляя пятен. После нанесения средства на обувь нужно надеть ее на ногу и походить некоторое время, чтобы размягченная обувь приняла форму ноги.

Преимущества использования специальных средств:

Они не вредят материалу обуви.

Не оставляют пятен или изменений цвета.

Действуют быстро и эффективно.

Как можно растянуть туфли в домашних условиях

Растянуть обувь можно с помощью картофеля. Очистите картофель и нарежьте его на куски, которые соответствуют форме туфель. Заполните полностью туфли картофелем и оставьте на ночь.

Также растянуть обувь помогут газеты. Намочите газеты в воде и отожмите их. Плотно набейте туфли мокрыми газетами и оставьте на ночь. Утром вы увидите, что ваша обувь стала намного удобнее.

Замораживание может быть таким же эффективным способом растянуть обувь, как и тепло, пишет Shoe Zone. Для этого наполните пластиковый пакет водой и поместите его внутрь обуви. Затем поместите обувь в морозилку на ночь и оставьте примерно на шесть-восемь часов.

Вода превратится в лед и расширится, а также растянет вашу обувь. Обычно этот метод лучше всего подходит для некожаной обуви.

Как разносить туфли за день

Если вам срочно нужно разносить туфли, вот несколько быстрых методов:

Носите обувь с толстыми носками: Наденьте толстые носки и поносите туфли в течение нескольких часов. Это поможет растянуть обувь в местах, где она давит. Используйте фен: Включите фен на режим горячего воздуха и направьте его на участки обуви, которые давят. Держите фен на расстоянии 15-20 см в течение 30 секунд, а затем наденьте обувь на толстые носки. Повторите процедуру несколько раз. Намажьте обувь спиртом: Смочите ватный диск спиртом и протрите им внутреннюю часть туфель. Спирт поможет размягчить кожу и сделать ее более эластичной. Растяните обувь вручную: Наполните пакеты водой и засуньте их в туфли. Оставьте на ночь, а утром выньте пакеты.

Сколько нужно времени, чтобы разносить туфли? Время, которое понадобится для того, чтобы разносить туфли, зависит от материала, из которого они изготовлены, и от того, насколько они тесные. В среднем, может потребоваться от нескольких часов до нескольких дней.

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