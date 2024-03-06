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Как узнать оригинальная обувь или нет: стилист назвала главные признаки подделки

Елизавета Бельмас
6 марта 2024, 01:00
Выбрать качественную обувь оригинального производства иногда одна из самых непростых задач, в современном мире люди научились подделывать её профессионально.
Как узнать оригинальная обувь или нет
Как узнать оригинальная обувь или нет / коллаж: Главред: фото: скриншот

Оригинальная обувь и любая другая вещь - это часто гарант её качества, потому иногда так не печально наткнуться на подделку. Современный рынок предлагает всё больше качественных, но подделок, которые иногда довольно трудно отличить от оригинала. Мы расскажем, чем отличается оригинальная обувь от подделки.

Как узнать оригинальная обувь или нет

Эксперт по стилю Юлия Рябич рассказала о главных деталях обуви, на которые стоит обратить внимание во время подбора обуви, чтобы случайно не "напороться" на подделку.

Согласно словам эксперта, в первую очередь необходимо обратить внимание на коробку. Как правило, логотип бренда должен быть изображен на крышке и сбоку и сверху. Также должна быть наклейка со штрих-кодом, названием модели, размером, серийным номером и датой производства. Помимо прочего, на стельке внутри должен быть фирменный логотип, номер модели, всё то же самое должно быть и на внутренней стороне язычка. Более того, если просветить его ультрафиолетом - также должен появиться логотип.

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Как узнать это подделка или оригинал

Помимо прочего, стилист советует обращать внимание на то, как обработаны швы. Ещё одним главным признаком подделки являются остатки клея и торчащие необработанные детали, которых не может быть в оригинальной обуви.

Кто такая Юлия Рябич?

Юлия Рябич - популярный в Украине стилист, которая предоставляет услуги консультаций по стилю и индивидуально формирует гардероб. На её аккаунт в ТикТок, где она дает множество советов по стилю и лайфхаков подписаны более 13 тысяч человек.

Смотрите видео о том, как отличить поддельную обувь от оригинальной:

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