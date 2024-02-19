Можно ли стирать обувь в стиральной машине: мастер по ремонту техники дал ответ

Главред расскажет, как правильно стирать обувь, чтобы она не была повреждена.

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Можно ли стирать обувь в стиральной машине / коллаж: Главред, фото: скриншот

Отмывать обувь - не самый простой процесс и часто хочется просто отправить ее в стиральную машину, однако мало кто знает, можно ли делать это. Мы расскажем, можно ли стирать обувь в стиральной машине на самом деле.

Почему нельзя стирать обувь в стиральной машине

Мастер по ремонту стиральных машин рассказал, что обувь с грубой подошвой необходимо стирать только вручную с помощью губки и моющего средства. Также нельзя отправлять в стиральную машину обувь из кожи, на каблуке и с мелкими украшениями. Кожаная обувь потеряет свой внешний вид, а остальная испортит технику.

Также обувь из непрочного материала может быть повреждена слишком жесткой стиркой в машине и агрессивными моющими средствами. Однако некоторую всё же можно постирать, учитывая определенные правила.

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Как стирать тканевую обувь в стиральной машине

В стиральной машине изредка можно постирать тканевые кроссовки с мягкой подошвой. Делать это лучше всего в специальном мешке и на особенном режиме. Современная техника порой имеет даже специалный режим для стирки обуви, а в том случае, если его нет - необходимо выбрать деликатную стирку и слабый отжим.

Смотрите видео о том, можно ли стирать обувь в стиральной машине:

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