Можно ли стирать обувь в стиральной машине: мастер по ремонту техники дал ответ

Отмывать обувь - не самый простой процесс и часто хочется просто отправить ее в стиральную машину, однако мало кто знает, можно ли делать это. Мы расскажем, можно ли стирать обувь в стиральной машине на самом деле.
Почему нельзя стирать обувь в стиральной машине
Мастер по ремонту стиральных машин рассказал, что обувь с грубой подошвой необходимо стирать только вручную с помощью губки и моющего средства. Также нельзя отправлять в стиральную машину обувь из кожи, на каблуке и с мелкими украшениями. Кожаная обувь потеряет свой внешний вид, а остальная испортит технику.
Также обувь из непрочного материала может быть повреждена слишком жесткой стиркой в машине и агрессивными моющими средствами. Однако некоторую всё же можно постирать, учитывая определенные правила.
Как стирать тканевую обувь в стиральной машине
В стиральной машине изредка можно постирать тканевые кроссовки с мягкой подошвой. Делать это лучше всего в специальном мешке и на особенном режиме. Современная техника порой имеет даже специалный режим для стирки обуви, а в том случае, если его нет - необходимо выбрать деликатную стирку и слабый отжим.
Смотрите видео о том, можно ли стирать обувь в стиральной машине:
@m.i.s.t.e.r.m.a.s.t.e.r Можно ли стирать обувь в стиральной машинке??? Моя рекомендация не вкоем случае не стирайте обувь в машинке -это быстрый износ подшипников в самой машинке #стираемобувьвмашинке#ремонтстиральныхмашинбишкек#ремонтстиралкибишкек♬ оригинальный звук - Ремонт стиральных машин Бишкек
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