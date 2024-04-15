Как отбелить пожелтевшую подошву: копеечные средства, которые спасут обувь

Отбелить подошву обуви можно даже в домашних условиях с помощью копеечных средств.

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Как отчистить белую подошву обуви / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Белая обувь может потерять свой первозданный вид через некоторое время эксплуатации. Конечно, можно приобрести профессиональные средства, но они могут быть не только дорогими, но и не всегда надежно выполнять свои функции. Поэтому перед тем, как бежать в магазин за химией, можно воспользоваться проверенными и безопасными методами очистки белой подошвы.

Если вас интересует, как отчистить белую обувь, прочтите материал Главреда: Как вывести пятна с белых кроссовок: 5 средств, которые спасут обувь.

Как сделать подошву снова белой

Зубная паста является универсальным средством для чистки белой подошвы. Ее эффективность заключается в наличии в составе бикарбоната и карбоната кальция, которые эффективно борются с желтизной. Вот как использовать зубную пасту:

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Протрите обувь от пыли и остатков грязи с помощью влажной салфетки. Нанесите старую зубную пасту на всю площадь подошвы и подождите до 5 минут для подсушивания. Затем мягкой щеткой тщательно вытрите зубную пасту и промойте подошву холодной водой или протрите влажной тряпкой.

Зубная паста быстро вернет белую подошву к ее первоначальному виду, рассказал @joe_x_content_coach в TikTok.

Еще один эффективный метод - использование средства от жирных пятен, которым поделился @sneakscool1. Если подошва стала грязной от масла или других жирных пятен, то этот метод именно то, что нужно.

Чтобы отчистить белую подошву, наденьте резиновые перчатки и возьмите чистую губку. Затем нанесите кухонное средство на губку и тщательно протрите подошву. Промойте водой обувь, чтобы удалить остатки средства.

Перекись водорода прекрасно справляется с сильным загрязнением и желтой подошвой. Для этого нужно погрузить подошву в раствор теплой воды и перекиси на несколько минут. Затем следует тщательно промыть водой обувь и просушить.

Меламиновая губка - эффективное средство для удаления загрязнений с подошвы. Процедура достаточно проста: смочите меламиновую губку в мыльном растворе, а затем тщательно протрите подошву и промойте водой.

Средство для снятия лака идеально подойдет для удаления пятен от травы. Нанесите жидкость на ватный диск и протрите подошву. После этого промойте водой обувь.

Чем можно отбелить пожелтевшую подошву

Подошва желтеет из-за изношенности или контакта с различными загрязнениями. Для отбеливания пожелтевшей подошвы можно использовать разнообразные средства, такие как сода, раствор с перекисью водорода или специальные чистящие средства.

Средства, которые можно использовать для отбеливания белой подошвы:

Сода: Смешайте немного соды с водой, чтобы образовалась паста. Нанесите пасту на подошву и потрите ее щеткой. Оставьте на 15-20 минут, затем смойте водой.

Смешайте немного соды с водой, чтобы образовалась паста. Нанесите пасту на подошву и потрите ее щеткой. Оставьте на 15-20 минут, затем смойте водой. Перекись водорода: Смешайте 3% перекись водорода с водой в соотношении 1:1. Смочите тряпку в растворе и протрите ею подошву. Оставьте на 30 минут, затем смойте водой.

Смешайте 3% перекись водорода с водой в соотношении 1:1. Смочите тряпку в растворе и протрите ею подошву. Оставьте на 30 минут, затем смойте водой. Лимонный сок: Натрите подошву половинкой лимона. Оставьте на 10-15 минут, затем смойте водой.

Как очистить подошву из полиуретана

Подошва из полиуретана нуждается в особом уходе. Для ее очистки нельзя использовать агрессивные химические вещества, такие как отбеливатель или аммиак.

Вот несколько советов по очистке подошвы из полиуретана:

Смешайте равные части теплой воды и белого уксуса. Смочите тряпку в растворе и протрите ею подошву. Оставьте на 5-10 минут, затем смойте водой. Если подошва сильно загрязнена, можно использовать мягкую щетку. После чистки тщательно просушите подошву.

Чтобы предотвратить появление желтизны, важно соблюдать некоторые правила: не носите обувь с белой подошвой в плохую погоду и очищайте ее после каждого использования.

Почему подошву изготавливают из полиуретана? Полиуретан - синтетический полимер, изготовленный на основе сырой нефти. Подошва из полиуретана имеет пористую структуру и изготавливается путем смешивания нескольких компонентов. Подошва PU имеет несколько преимуществ: эластичность - высокая устойчивость к сгибам и сжатиям.

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