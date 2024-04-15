Как отбелить пожелтевшую подошву: копеечные средства, которые спасут обувь

Белая обувь может потерять свой первозданный вид через некоторое время эксплуатации. Конечно, можно приобрести профессиональные средства, но они могут быть не только дорогими, но и не всегда надежно выполнять свои функции. Поэтому перед тем, как бежать в магазин за химией, можно воспользоваться проверенными и безопасными методами очистки белой подошвы.
Если вас интересует, как отчистить белую обувь, прочтите материал Главреда: Как вывести пятна с белых кроссовок: 5 средств, которые спасут обувь.
Как сделать подошву снова белой
Зубная паста является универсальным средством для чистки белой подошвы. Ее эффективность заключается в наличии в составе бикарбоната и карбоната кальция, которые эффективно борются с желтизной. Вот как использовать зубную пасту:
- Протрите обувь от пыли и остатков грязи с помощью влажной салфетки.
- Нанесите старую зубную пасту на всю площадь подошвы и подождите до 5 минут для подсушивания.
- Затем мягкой щеткой тщательно вытрите зубную пасту и промойте подошву холодной водой или протрите влажной тряпкой.
Зубная паста быстро вернет белую подошву к ее первоначальному виду, рассказал @joe_x_content_coach в TikTok.
@joe_x_content_coach How to clean your white sneakers ? #sneakerhead#sneakers#howtocleanyourshoes#mensfashion#styletips#mesnfashionhacks#fashionhacks♬ Summer - Instrumental - Devinney
Еще один эффективный метод - использование средства от жирных пятен, которым поделился @sneakscool1. Если подошва стала грязной от масла или других жирных пятен, то этот метод именно то, что нужно.
Чтобы отчистить белую подошву, наденьте резиновые перчатки и возьмите чистую губку. Затем нанесите кухонное средство на губку и тщательно протрите подошву. Промойте водой обувь, чтобы удалить остатки средства.
Перекись водорода прекрасно справляется с сильным загрязнением и желтой подошвой. Для этого нужно погрузить подошву в раствор теплой воды и перекиси на несколько минут. Затем следует тщательно промыть водой обувь и просушить.
Меламиновая губка - эффективное средство для удаления загрязнений с подошвы. Процедура достаточно проста: смочите меламиновую губку в мыльном растворе, а затем тщательно протрите подошву и промойте водой.
Средство для снятия лака идеально подойдет для удаления пятен от травы. Нанесите жидкость на ватный диск и протрите подошву. После этого промойте водой обувь.
Чем можно отбелить пожелтевшую подошву
Подошва желтеет из-за изношенности или контакта с различными загрязнениями. Для отбеливания пожелтевшей подошвы можно использовать разнообразные средства, такие как сода, раствор с перекисью водорода или специальные чистящие средства.
Средства, которые можно использовать для отбеливания белой подошвы:
- Сода: Смешайте немного соды с водой, чтобы образовалась паста. Нанесите пасту на подошву и потрите ее щеткой. Оставьте на 15-20 минут, затем смойте водой.
- Перекись водорода: Смешайте 3% перекись водорода с водой в соотношении 1:1. Смочите тряпку в растворе и протрите ею подошву. Оставьте на 30 минут, затем смойте водой.
- Лимонный сок: Натрите подошву половинкой лимона. Оставьте на 10-15 минут, затем смойте водой.
Как очистить подошву из полиуретана
Подошва из полиуретана нуждается в особом уходе. Для ее очистки нельзя использовать агрессивные химические вещества, такие как отбеливатель или аммиак.
Вот несколько советов по очистке подошвы из полиуретана:
- Смешайте равные части теплой воды и белого уксуса.
- Смочите тряпку в растворе и протрите ею подошву.
- Оставьте на 5-10 минут, затем смойте водой.
- Если подошва сильно загрязнена, можно использовать мягкую щетку.
- После чистки тщательно просушите подошву.
Чтобы предотвратить появление желтизны, важно соблюдать некоторые правила: не носите обувь с белой подошвой в плохую погоду и очищайте ее после каждого использования.
Почему подошву изготавливают из полиуретана?
Полиуретан - синтетический полимер, изготовленный на основе сырой нефти. Подошва из полиуретана имеет пористую структуру и изготавливается путем смешивания нескольких компонентов. Подошва PU имеет несколько преимуществ: эластичность - высокая устойчивость к сгибам и сжатиям.
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