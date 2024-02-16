Как вывести пятна с белых кроссовок: 5 средств, которые спасут обувь

Белые кроссовки постоянного загрязняются, поэтому важно знать, какие домашние средства эффективно избавятся от пятен.

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Как вернуть белизну испачканным кроссовкам / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Белая обувь - это вечная классика, которая имеет место в каждом гардеробе. Их можно сочетать с любым образом, будь то повседневный, или даже более праздничный.

Однако они имеют большой недостаток: белая обувь очень легко пачкается. Стоит обуть ее один раз и выйти на улицу, как она теряет характерный белый цвет. Однако существуют действенные средства для чистки белой обуви.

Кроссовки обычно изготавливаются из кожи или кожзаменителя, или из ткани, которые являются более летней обувью. Чтобы знать, каким способом их лучше очистить, нужно различить материал и тип пятна.

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Как вывести пятно с белых кроссовок

Часто для удаления пятна с белой кожаной обуви достаточно небольшого количества абразивного крема-очистителя, нанесенного губкой. Если пятно особенно стойкое, белый уксус является еще одним хорошим союзником. Влажные салфетки могут быть экстренным средством, если повреждения заметны сразу, а для масляных пятен особенно эффективен мягкий шампунь.

Если кроме пятна есть царапины, можно использовать специализированное средство для покрытия, которое можно приобрести в магазинах.

Как избавиться от пятен на кедах из ткани

Для тканевых кроссовок идеально подходит пищевая сода. Просто смешайте ее со столовой ложкой теплой воды и столовой ложкой белого уксуса, чтобы создать эффективную моющую пасту.

С помощью старой зубной щетки нанесите ее на пятно и слегка потрите, чтобы избавиться от него. Оставьте смесь на несколько часов. Через несколько часов раствор высохнет и его можно просто стереть. Таким образом, белая обувь будет идеально чистой.

Зубная паста прекрасно работает, если она белого цвета. Обязательно используйте зубную пасту только белого цвета, чтобы не испачкать обувь еще больше. Оставьте ее на 10 минут, а затем удалите тряпкой.

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