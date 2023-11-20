Слякоть и дождь уже на пороге: 3 способа, как защитить обувь от промокания

Обильные снегопады и дожди всегда сопровождаются промокающей обувью. Однако этого можно избежать. Мы расскажем, чем пропитать обувь, чтобы она не промокала.
Как защитить обувь от промокания
Первый и самый простой способ, за исключением специальных средств - это животный жир. Например, гусиный жир необходимо хорошо и тщательно втеретт в обувь, но только в том случае, если обув кожанная и кожа гладкая. А вот швы можно обработать касторовым маслом.
Чем покрыть обувь от воды
Лучшей защитой обуви от промокания является жир. Помимо животного жира можно использовать также масла и парафин, касторовое и льняное. Парафин необходимо натереть на терке и растопить в количестве одной чайной ложки, после чего смешать с двумя чайными ложками масел и нанести на обувь.
Как сделать обувь водоотталкивающей
Также с маслами можно использовать не только парафин, но и воск. Этот же растопленный крем можно наносить на обувь, хорошо втирая в кожу и, обязательно, швы. Также, что интересно - можно использовать кондиционер для волос. Его необходимо втереть сухой тряпкой и подождать, пока впитается.
Смотрите видео о том, как защитить обувь от промокания:
@nechetoff
??Как защитить обувь от грязи промокания??♬ оригинальный звук - Константин Нечетов
Также вам может быть интересно:
- Гениальный лайфхак: почему люди используют старые носки для чистки жалюзи
- Работает на все 100%: что положить в холодильник, чтобы убрать запах
- Мужчина раскрыл хитрости, как быстро нагреть батареи в доме