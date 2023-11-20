Слякоть и дождь уже на пороге: 3 способа, как защитить обувь от промокания

Главред расскажет, чем пропитать обувь, чтобы она не промокала и ваши ноги всегда были в тепле.

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3 способа, как защитить обувь от промокания / коллаж: Главред, фото: скриншот Тикток

Обильные снегопады и дожди всегда сопровождаются промокающей обувью. Однако этого можно избежать. Мы расскажем, чем пропитать обувь, чтобы она не промокала.

Как защитить обувь от промокания

Первый и самый простой способ, за исключением специальных средств - это животный жир. Например, гусиный жир необходимо хорошо и тщательно втеретт в обувь, но только в том случае, если обув кожанная и кожа гладкая. А вот швы можно обработать касторовым маслом.

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Лучшей защитой обуви от промокания является жир. Помимо животного жира можно использовать также масла и парафин, касторовое и льняное. Парафин необходимо натереть на терке и растопить в количестве одной чайной ложки, после чего смешать с двумя чайными ложками масел и нанести на обувь.

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Также с маслами можно использовать не только парафин, но и воск. Этот же растопленный крем можно наносить на обувь, хорошо втирая в кожу и, обязательно, швы. Также, что интересно - можно использовать кондиционер для волос. Его необходимо втереть сухой тряпкой и подождать, пока впитается.

Смотрите видео о том, как защитить обувь от промокания:

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