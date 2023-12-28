Вода и грязь не страшны: чем смазать кожаную обувь зимой

Мы нашли простой и доступный способ продлить жизнь вашей обуви.

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Чем можно смазывать кожаную обувь / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Во время слякоти демисезонная обувь подвергается серьезным испытаниям. Даже дорогие кожаные ботинки не всегда способны устоять перед влиянием влаги и грязи.

Но опытные хозяйки знают простой, но эффективный способ сохранить обувь в идеальном состоянии долгие годы – регулярное смазывание вазелином.

Кстати, ранее мы рассказывали, как сделать так, чтобы обувь не скользила. Следуя этим простым советам, вы сделаете свою зиму безопасной и комфортной.

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Чем смазать кожаную обувь на зиму?

Ложка вазелина в руках опытной хозяйки становится волшебным инструментом. Наносите вазелин на кожу обуви перед сном, охватывая не только верх, но и стыки между верхом и подошвой, а также швы и молнии.

Важный момент – создание пленки, которая становится надежным барьером против грязи и влаги. Более того, эта пленка не только отталкивает грязь, но и смягчает кожу, предотвращая её пересушивание.

Благодаря этому методу, ваша обувь сохранится в прекрасном состоянии, избежав трещин, заломов и других признаков износа.

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