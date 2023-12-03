Точно не упадете: как сделать так, чтобы обувь не скользила

Следуя этим простым советам, вы сделаете свою зиму безопасной и комфортной.

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Как сделать так, чтобы обувь не скользила / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

С приходом зимы неизбежно возникает вопрос о том, как сделать обувь более безопасной на гололеде. Мы подготовили несколько простых, но эффективных советов, чтобы ваши шаги были уверенными и безопасными.

Как подготовить обувь к гололеду?

Аэрозоль или спрей против скольжения. На рынке представлены специализированные аэрозоли и спреи, которые могут превратить вашу обувь в надежный антискользящий инструмент. Просто распылите их на подошву, и вы почувствуете разницу.

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Антискользящая обувь. При выборе зимней обуви обращайте внимание на наличие антискользящей подошвы. Многие бренды предлагают модели с интегрированными технологиями, обеспечивающими превосходное сцепление на гололеде.

Что можно приклеить на подошву чтобы она не скользила?

Антискользящие накладки. Для тех, кто предпочитает сохранить свою обувь, существуют антискользящие наружные накладки. Просто закрепите их на подошве, и ваша обувь станет надежной защитой от скольжения.

Народные хитрости. Используйте то, что под рукой – протрите подошву обуви мелким песком или насыпьте на нее соль. Эти простые народные средства могут значительно улучшить сцепление с ледяной поверхностью.

Также можно использовать обычный пластырь - приклейте его к подошве для избежания неприятностей.

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