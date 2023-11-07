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Мама футболиста показала, как легко избавиться от неприятного запаха из обуви

Сергей Кущ
7 ноября 2023, 09:58
Все, что вам нужно для решения этой проблемы, есть у вас на кухне.
Как легко избавиться от неприятного запаха из обуви
Как легко избавиться от неприятного запаха из обуви / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

​Нет ничего хуже, чем иметь дело с сырым, заплесневелым запахом мокрых кроссовок, но одна женщина поделилась лайфхаком, который с легкостью справляется с этой проблемой.

В своем видео в TikTok мама маленького футболиста рассказала, как она может сделать так, чтобы мокрые футбольные бутсы ее сына не воняли.

"Вы также можете проверить это на любой другой обуви. Нет ничего хуже, чем сырая, пахнущая сыростью обувь или что-то сырое, честно говоря, это ужасно", - пожаловалась женщина.

видео дня

Все, что вам нужно для решения этой проблемы - бикарбонат натрия.

"Сода - это натуральный дезодорант - он ничем не пахнет, но он удаляет запахи практически из чего угодно - мягкой мебели, ковров, ковров и всего остального", поделилась женщина.

Как легко избавиться от неприятного запаха из обуви
Как легко избавиться от неприятного запаха из обуви / скриншот

Все, что вам нужно сделать, это насыпать соду в обувь и оставьте ее "мариноваться на ночь".

"Это лучший хак из когда-либо существовавших, и он буквально устраняет любой запах", - похвасталась женщина.

Удалила соду с обуви она обычным пылесосом.

Смотрите видео о том, как избавиться от неприятного запаха из обуви:

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