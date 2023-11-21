5 способов, как убрать запах с обуви: идеальный результат с подручными средствами

Дома у каждого из нас есть много подручных средств, которыми можно быстро и эффективно избавиться от неприятного запаха в обуви.

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Как убрать запах с обуви/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, unsplash.com

Неприятный запах в любимых ботинках, кроссовках или туфлях может появиться по ряду причин, но в большинстве случаев причиной этого становится потливость ног. Пот, который остается внутри обуви, становится отличной средой для "обитания" различных микроорганизмов. А чем больше микроорганизмов там "поселится" и будет вести свою "жизнедеятельность", тем сильнее будет становиться неприятный запах.

В первую очередь нужно обратить внимание на те шаги, которые помогут избежать возникновения такой проблемы. Ведь легче предотвратить проблему, чем потом с ней бороться. Итак, что нужно делать, чтобы не допустить возникновения неприятного запаха в обуви:

стоит ухаживать за стопами и в случае возникновения грибка лечить его;

пользоваться дезодорантами для ног;

пользоваться хлопковыми носками – они впитывают влагу и не позволяют поту распространяться по обуви;

регулярно менять стельки;

не носить постоянно одну и ту же пару обуви;

по крайней мере раз в неделю просушивать обувь.

Какой бы ни была причина возникновения неприятного запаха – потливость ног, влажность в обуви, неправильное хранение и уход – последствия можно устранить даже подручными средствами. Единственная причина, с которой не удастся справиться самостоятельно – если неприятный запах возник из-за некачественной обуви. Тогда решение проблемы только одно – сменить некачественную пару на другую обувь.

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Как удалить запах с обуви подручными средствами

1. Уксус или перекись водорода

Нужно протереть обувь изнутри одним из этих средств. Но стоит быть осторожными, чтобы не налить слишком много жидкости, потому что после такой "обработки" придется еще долго сушить обувь. Лучше всего будет намочить одним из этих средств ватный тампон и осторожно и тщательно протереть изделие изнутри.

2. Эфирное масло лаванды

Такое масло обладает способностью уничтожать микроорганизмы, которые "поселились" в обуви и "издают" неприятный запах. Достаточно будет лишь накапать несколько капель масла внутрь изделия. А приятный запах, который имеет это средство, будет дополнительным бонусом – он обеспечит непревзойденный аромат для вашей обуви надолго.

Вместо эфирного масла лаванды вы также можете использовать лимонный сок, который имеет аналогичное действие.

3. Чайные пакетики

Нужно взять пакетики ароматизированного чая, вечером положить их в обувь, оставить на всю ночь, а утром достать. Такие пакетики прекрасно впитывают неприятный запах.

4. Газетная бумага

Нужно взять старую газету, смять ее и положить внутрь обуви. Бумаги должно быть столько, чтобы заполнить всё изделие. Далее оставить так обувь на ночь, а утром достать газету. Этот материал впитает в себя влагу и неприятные запахи и обеспечит вашей обуви сухость.

5. Сода

Такой продукт точно есть у каждого на кухне, поэтому такой лайфхак подойдет большинству людей. Сода прекрасно впитывает как влагу, так и неприятные запахи. Поэтому достаточно будет насыпать ее внутрь обуви и оставить на ночь. Утром нужно будет просто вытряхнуть порошок – и от неприятного запаха не останется и следа.

Таким же способом можно также использовать активированный уголь и детскую присыпку.

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