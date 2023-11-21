УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Лайфхаки

5 способов, как убрать запах с обуви: идеальный результат с подручными средствами

Алёна Воронина
21 ноября 2023, 04:30
Дома у каждого из нас есть много подручных средств, которыми можно быстро и эффективно избавиться от неприятного запаха в обуви.
Лимон, обувь, чайные пакетики
Как убрать запах с обуви/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, unsplash.com

Неприятный запах в любимых ботинках, кроссовках или туфлях может появиться по ряду причин, но в большинстве случаев причиной этого становится потливость ног. Пот, который остается внутри обуви, становится отличной средой для "обитания" различных микроорганизмов. А чем больше микроорганизмов там "поселится" и будет вести свою "жизнедеятельность", тем сильнее будет становиться неприятный запах.

В первую очередь нужно обратить внимание на те шаги, которые помогут избежать возникновения такой проблемы. Ведь легче предотвратить проблему, чем потом с ней бороться. Итак, что нужно делать, чтобы не допустить возникновения неприятного запаха в обуви:

  • стоит ухаживать за стопами и в случае возникновения грибка лечить его;
  • пользоваться дезодорантами для ног;
  • пользоваться хлопковыми носками – они впитывают влагу и не позволяют поту распространяться по обуви;
  • регулярно менять стельки;
  • не носить постоянно одну и ту же пару обуви;
  • по крайней мере раз в неделю просушивать обувь.

Какой бы ни была причина возникновения неприятного запаха – потливость ног, влажность в обуви, неправильное хранение и уход – последствия можно устранить даже подручными средствами. Единственная причина, с которой не удастся справиться самостоятельно – если неприятный запах возник из-за некачественной обуви. Тогда решение проблемы только одно – сменить некачественную пару на другую обувь.

видео дня

Как удалить запах с обуви подручными средствами

1. Уксус или перекись водорода

Нужно протереть обувь изнутри одним из этих средств. Но стоит быть осторожными, чтобы не налить слишком много жидкости, потому что после такой "обработки" придется еще долго сушить обувь. Лучше всего будет намочить одним из этих средств ватный тампон и осторожно и тщательно протереть изделие изнутри.

2. Эфирное масло лаванды

Такое масло обладает способностью уничтожать микроорганизмы, которые "поселились" в обуви и "издают" неприятный запах. Достаточно будет лишь накапать несколько капель масла внутрь изделия. А приятный запах, который имеет это средство, будет дополнительным бонусом – он обеспечит непревзойденный аромат для вашей обуви надолго.

Вместо эфирного масла лаванды вы также можете использовать лимонный сок, который имеет аналогичное действие.

3. Чайные пакетики

Нужно взять пакетики ароматизированного чая, вечером положить их в обувь, оставить на всю ночь, а утром достать. Такие пакетики прекрасно впитывают неприятный запах.

4. Газетная бумага

Нужно взять старую газету, смять ее и положить внутрь обуви. Бумаги должно быть столько, чтобы заполнить всё изделие. Далее оставить так обувь на ночь, а утром достать газету. Этот материал впитает в себя влагу и неприятные запахи и обеспечит вашей обуви сухость.

5. Сода

Такой продукт точно есть у каждого на кухне, поэтому такой лайфхак подойдет большинству людей. Сода прекрасно впитывает как влагу, так и неприятные запахи. Поэтому достаточно будет насыпать ее внутрь обуви и оставить на ночь. Утром нужно будет просто вытряхнуть порошок – и от неприятного запаха не останется и следа.

Таким же способом можно также использовать активированный уголь и детскую присыпку.

Ранее мы рассказывали, что у человека растет всю жизнь. В теле человека есть два органа, которые меняются в размерах на протяжении всей жизни.

Также ранее мы рассказывали, почему пальмовое масло так вредно. Есть две главные причины того, почему стоит избегать продуктов, в составе которых присутствует пальмовое масло.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
обувь интересные новости
Реклама

Главное за день

У Украины есть 4 месяца для подготовки к тому, что произойдет после выборов в РФ - Данилов

У Украины есть 4 месяца для подготовки к тому, что произойдет после выборов в РФ - Данилов

00:21 Украина
ВСУ готовы к боям и будут давить: в Пентагоне спрогнозировали зимнюю тактику

ВСУ готовы к боям и будут давить: в Пентагоне спрогнозировали зимнюю тактику

23:07 Мир
Бои за Купянск: оккупанты пытаются захватить новые позиции - ВСУ

Бои за Купянск: оккупанты пытаются захватить новые позиции - ВСУ

22:38 Украина
Все главные новости

Последние новости

05:28

Никакого прорыва пока нет: эксперт озвучил реалистичный прогноз по боям на юге

04:30

5 способов, как убрать запах с обуви: идеальный результат с подручными средствами

03:55

Это испортит ваши блюда и консервацию: как определить некачественную сольВидео

03:15

Некоторые любят погорячее: Леся Никитюк "дала джазу" в образе Мерлин Монро

02:42

В лоток или барабан: как и когда правильно добавлять кондиционер в стиралку

Байден и Си Цзиньпин навсегда помахали ручкой Москве - ОгрызкоБайден и Си Цзиньпин навсегда помахали ручкой Москве - Огрызко
02:15

"Нужно дрессировать": кинолог рассказал самые распространенные ошибки в воспитании щенков

01:37

Отбор на Евро-2024: Украина и Италия сыграли в ничью

01:30

Как утеплить балкон за копейки: опытные мастера подсказали гениальный фокус

00:28

Загадка раскрыта: как Павел Зибров выглядит без усов

Реклама
00:21

У Украины есть 4 месяца для подготовки к тому, что произойдет после выборов в РФ - Данилов

20 ноября, понедельник
23:07

ВСУ готовы к боям и будут давить: в Пентагоне спрогнозировали зимнюю тактику

22:38

Бои за Купянск: оккупанты пытаются захватить новые позиции - ВСУ

22:10

В Нидерландах избили пивной бутылкой фаната Путина – лидера пророссийской партии

21:52

Можно ли есть углеводы вечером: тренер ошарашила ошибкой, которую делают всеВидео

21:50

Оккупанты стянули резервы и наступают на Бахмутском направлении

21:27

Военный может обжаловать решение ВВК: как это сделать

20:59

"У россиян защиты почти нет": ВСУ лупят по врагу новым типом вооружения

20:50

Украина одержала ключевую победу в войне на истощение с РФ – The Hill

20:49

"США не могут позволить Украине проиграть войну": детали помощи от Пентагона

20:37

Кот готовится к смерти, если делает это

Реклама
20:10

Очень вкусная закуска, которую сметут первой со стола: потрясный рецепт из 1 баночкиВидео

19:59

ВСУ "перемалывают" оккупантов на Левобережье: за месяц уничтожили тысячи россиян

19:53

"Будет больше артиллерии, снарядов": Зеленский заявил о новом оборонном пакете от США

19:36

Снег, гололедица и мороз: температура воздуха в Украине опустится до -6

19:10

В чем Украина и Аргентина с ее новым президентом очень похожи?мнение

18:59

Кадыров, заикаясь, отчитал Путина во время совещания в КремлеВидео

18:51

"РФ нападет снова": Дуда дал тревожный прогноз и предупредил о новой войне

18:40

Певица Адель официально вышла замуж во второй раз

18:26

Остин после встречи с Зеленским прокомментировал позицию США: что будет дальше

18:04

США пообещали Украине дальнейшую поставку оружия с некоторой оговоркой - WP

17:53

Взяли плацдарм на Левобережье и выбивают тылы оккупантов: в ВСУ раскрыли детали

17:22

Там трехуровневая защита: сколько энергообъектов выдержат попадание ракет

17:17

ВСУ контролируют весь левый берег Днепра, РФ не способна их "сбросить" - эксперт

17:06

"Здесь все говорят по-русски": в Одесской области вспыхнул языковой скандалВидео

17:02

Тина Кароль рассталась с бойфрендом, который укатил в РФ - СМИ

16:49

ВСУ получили первые 3 тысячи FPV-дронов от операции "Єдність" - Федоров

16:34

В Украине изменят правила отсрочки от мобилизации: кого коснется

16:20

Что нужно отдать 22 ноября, чтобы пришло счастье: приметы и запреты дня

16:15

Загадка для самых внимательных: нужно найти голубя на улице города за 8 секунд

15:58

Умер участник шоу Голос країни-11 Владимир КаверинВидео

Реклама
15:53

62 млн положили в карман: руководство Госспецсвязи уличили в хищении бюджетных средств

15:53

Сложная цель для РФ: Киев прикрывают три радиуса ПВО – Politico

15:42

ВСУ ударили по двум российским самолетам Ан-2 на Херсонщине: деталиВидео

15:39

Как заточить терку до магазинной остроты обычной чашкой

15:33

Король новогоднего стола, и даже варить ничего не надо: рецепт шикарного салата МексикаВидео

15:27

Готовимся к Щедрому вечеру: когда в 2024 щедровать и посевать, даты и приметы на праздник

15:26

В ВСУ будут мобилизовать через Work.ua: кого это коснется

15:13

300 ударных дронов для защитников на передовой: "Украинская команда" показала результаты дрон-марафона

15:05

Оккупанты пытались контратаковать: в ВСУ рассказали об изменениях на фронте

15:02

Jerry Heil впервые показала своего возлюбленного

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять