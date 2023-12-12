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Как восстановить внешний вид замшевой обуви: удивительный женский трюк

Сергей Кущ
12 декабря 2023, 10:52
Ваши потрепанные угги будут снова выглядеть совершенно новыми за считанные секунды.
Как восстановить внешний вид замшевой обуви
Как восстановить внешний вид замшевой обуви / Коллаж Главред, фото: Facebook

Влажная зимняя погода действительно может сказаться на вашей любимой обуви, но теперь женщина поделилась своим умным лайфхаком, как вернуть ее в самое лучшее состояние.

Фиби Уэйтс придумала, как спасти угги и вернуть им первозданный вид. Она объяснила, что начала с того, что набила каждый ботинок газетой, чтобы придать им форму, а затем распылила белый уксус на внешнюю сторону всего ботинка, пишет Mirror.

Затем она использовала щетку, чтобы расчесать замшу по всей поверхности. Используя влажную тряпку, она промокнула замшу со всех сторон, чтобы удалить излишки грязи и уксуса, а затем оставила под батареей для просушки. После высыхания почистите замшу щеткой - и все готово.

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"Они снова очень мягкие и держат форму, как новые!", заключила Фиби.

Люди поспешили выразить свою благодарность Фиби за то, что она поделилась своим лайфхаком. "Определенно делаю это", — заявил один из них. "Они выглядят как новые. Спасибо за советы!" Второй пошутил: "Что это за колдовство?!", а третий прокомментировал: "Это потрясающе!".

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