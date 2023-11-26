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Кроссовки как новые: как стирать обувь в стиральной машине, не испортив ее

Руслана Заклинская
26 ноября 2023, 04:36
Как постирать кроссовки в стиральной машине, не повредив их при помощи наволочки и полотенец.
Кроссовки как новые: как стирать обувь в стиральной машине, не испортив ее
Как правильно постирать кроссовки / Коллаж: Главред, фото : pixabay.com

В нашей повседневной жизни мы часто ищем эффективные методы и практические советы для выполнения повседневных задач. Распространенная головоломка, с которой сталкивается большинство - это как постирать кроссовки в стиральной машине, не испортив их.Если вы когда-нибудь задавали себе этот вопрос, вам повезло. Вот советы о том, как стирать кроссовки в стиральной машине, чтобы они выглядели как новые.

Что делать перед тем, как класть кроссовки в стиральную машину

Первый и важный шаг - это подготовка обуви. Перед тем, как положить кроссовки в стиральную машину, важно вынуть шнурки и стельки. Это обеспечивает не только более тщательную очистку, но и позаботится о тех маленьких деталях, которые делают их уникальными. Шнурки можно стирать вручную, но если для вас это не вариант, то положите их в тканевый мешок для белья и поместите в стиральную машину вместе с обувью.

Хитрость, которая поможет не повредить обувь

Вы когда-нибудь слышали звук ударов кроссовок по барабану стиральной машины? Это симфония, знакомая многим из нас. Но выход есть - положите кроссовки в старую наволочку или сетчатый мешок. Этот небольшой трюк с чисткой действует как защита вашей обуви и стиральной машины. Однако, если вы используете наволочку, не забудьте закрыть ее резинками, чтобы ваши кроссовки оставались в безопасности.

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Секрет снижения шума и ударов

Если вы задавались вопросом, как постирать кроссовки в стиральной машине, чтобы из ванной не доносились звуки, словно идет битва, секрет - старые полотенца. Поместив полотенца, вы не только уменьшите уровень шума, но и предотвратите удар обуви о стенки стиральной машины.

Выбор правильного средства для стирки кроссовок в стиральной машине

Этот шаг имеет решающее значение. Выбирайте мягкое моющее средство. Любой ценой избегайте отбеливателя, Если только вы не хотите, чтобы ваши кроссовки стали экспериментом по отбеливанию.

Искусство сушки

Сушка - завершающий этап. Когда ваши кроссовки будут чистыми, положите их в сухое место для высыхания. Не пытайтесь ускорить процесс с помощью прямого солнца или фена. Если вы хотите, чтобы они сохранили свою форму, положите в обувь газету.

Эта бытовая хитрость не только обеспечивает чистоту кроссовок, но и продлевает срок их службы. Попробуйте этот метод и вас удивит результат.

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