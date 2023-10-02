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Не стирайте так куртки: ошибки, которые испортят вещи

Яна Ставская
2 октября 2023, 02:18
Не всегда этикетка может подсказать, какой режим машинки использовать. Узнавайте, как понять, что куртку можно стирать.
Стирка, стиральная машина
Как обозначается "стирка запрещена"? Читайте на Главреде / ua.depositphotos.com

Неправильная стирка нередко портит верхнюю одежду. Куртка может потерять форму или утратить декоративные элементы. Потому всегда следуйте узложенному на этикетках. Если ее нет, тогда воспользуйтесь советами Главреда - как нельзя стирать куртку.

При стирке всегда учитывайте режим машинки. Иногда вещи требуют ручной стирки.

Как понять, что куртку нельзя стирать в машинке - смотрите не только на этикетку

Как уже выше отмечалось, не у всех вещей есть этикетка - ее можно случайно оторвать или повредить надпись. Потому обязательно учитывайте тип ткани. Вот какую ткань нельзя стирать в машинке:

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  • шерсть;
  • шелк;
  • вельвет;
  • 100% хлопок;
  • замша.

Кроме того, надо быть особо внимательными, если на вашей куртке есть металлические и другие декоративные элементы. Куртку в таком случае следует вывернуть, чтобы не повредить машинку (или использовать специальные чехлы).

Как стирать куртку в машинке - особенности режима для полиэстера и синтепона

Есть общие советы, как нельзя стирать куртку.

Нельзя стирать куртку в горячей воде, даже в режиме "синтетика". Высокая температура может повредить ткань и вызвать усадку.

Рекомендуется не использовать агрессивные моющие средства (например, отбеливатели), если они не указаны на этикетке.

После стирки не стоит высушивать куртку под прямыми солнечными лучами. Дайте одежде высохнуть естественным путем при комнатной температуре.

Стирка, гель для стирки, порошок для стирки
Узнавайте, можно ли стирать куртку с обычными вещами / ua.depositphotos.com

Можно ли стирать куртку в деликатном режиме - какой вид ткани

Универсальный режим, как постирать куртку на синтепоне, чтобы он не сбился. Используйте мягкий моющий порошок, предназначенный для деликатной одежды.

А вот если на вашей куртке указана "сухая стирка" - это значит, что любой другой вид стирки запрещен и может повредить ткани.

Опять же, если видите, что у вашей куртки нестойкая краска, то лучше другими вещами не рисковать и стирать верхнюю одежду отдельно.

Как обозначается "стирка запрещена"? Изучаем стиралку

Пиктограммы в зависимости от моделей могут отличаться, но есть общие правила в одежде, как обозначается запрет на стирку в стиральной машине. Вот они:

  • Перечеркнутый знак "подача воды".
  • Dry Clean Only / Professional Dry Clean Only.
  • Перечеркнутое изображение машинки либо же ограничение по температуре.
  • Перечеркнутый красный кружок.

Эти знаки лучше не игнорировать, если хотите сохранить внешний вид куртки.

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