Как почистить сливной фильтр стиральной машины: проще, чем вы думаете

Сливной фильтр играет ключевую роль в работе стиральной машины.

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Как очистить сливной фильтр стиральной машины / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Почти у каждого дома есть стиральная машинка, но мало кто из нас знает, что у нее есть фильтр, который регулярно нужно чистить. На первый взгляд, это очень сложная задача, которая под силу только специалистам, но это не так.

Зачем чистить сливной фильтр стиральной машины?

Сливной фильтр играет ключевую роль в работе стиральной машины, задерживая крупный мусор, грязь, волосы и шерсть. Если фильтр засоряется, это может привести к нарушению нормального слива воды, что скажется на качестве стирки, пишет французский портал Sante+.

Santé+ Magazine Santé+ Magazine - это журнал, специализирующийся на советах по дому и небольших советах для повседневной жизни, журнал, который уже более десяти лет является частью франкоязычного ландшафта печатных СМИ. Первоначально журнал был доступен в печатном виде, но позже был выпущен в цифровой версии. видео дня

Основные признаки необходимости очистки фильтра включают влажное белье после отжима и неприятный запах, исходящий из машины.

Как почистить сливной фильтр в стиральной машине?

Вы можете самостоятельно очистить сливной фильтр, следуя простым шагам:

Отключите машину от источника питания и перекройте подачу воды. Снимите нижнюю панель, чтобы получить доступ к фильтру. Обычно он находится в левом или правом нижнем углу машины, под крышкой или съемной панелью. Положите ткань или контейнер под сливной шланг рядом с фильтром. Это нужно для сбора воды, которая может вытечь при снятии фильтра. Открутите и снимите фильтр. Промойте его теплой водой, стараясь не деформировать. Мягкой щеткой очистите внутреннюю поверхность сливного отверстия. Установите фильтр на место. Снова подключите стиральную машину к водопроводу и электрической сети. Запустите тестовый цикл, чтобы убедиться, что вода правильно проходит через фильтр.

Универсальное чистящее средство своими руками / Инфографика Главред

Другие источники неприятных запахов

Загрязненный фильтр - не единственная причина неприятных запахов от стиральной машины. Другие возможные факторы:

Остатки моющего средства. Избыточное количество или неправильное средство могут привести к образованию остатков, которые бродят и издают неприятные запахи.

Избыточное количество или неправильное средство могут привести к образованию остатков, которые бродят и издают неприятные запахи. Остаточная влажность. Оставление барабана влажным после стирки способствует росту плесени и бактерий.

Оставление барабана влажным после стирки способствует росту плесени и бактерий. Засоренный слив. Засорившийся слив или труба также могут быть причиной неприятных запахов.

Профилактические решения

Регулярно очищайте уплотнитель дверцы и барабан.

Используйте правильное количество моющего средства.

Оставляйте дверцу машины приоткрытой после каждой стирки, чтобы проветрить барабан.

Проводите вакуумный цикл при высокой температуре с использованием специального средства для чистки стиральных машин.

Регулярная очистка сливного фильтра и выполнение профилактических мер помогут поддерживать вашу стиральную машину в отличном состоянии и избежать неприятных запахов.

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