Эксперты по бытовой технике Hotpoint также рассказали о том, как часто чистить очищать стиральную машинку,.

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Признаки того, что ваша стиральная машина нуждается в чистке / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Эксперты из Good Housekeeping говорят, что каждые три-шесть месяцев стиральную машину следует подвергать тщательной чистке, так как в противном случае ваша одежда может пахнуть сыростью, но делаю это далеко не все.

К счастью, новые машины оснащены функцией самоочистки, которая требует гораздо меньше усилий, чем чистка вручную, пишет TheMirror.

The Daily Mirror The Daily Mirror - британская национальная газета в формате таблоид. Является первым представителем таблоидной журналистики.

Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Первоначально Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветовой и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия. видео дня

Эксперт по чистоте Энн Рассел рекомендует засыпать в машину кружку обычного отбеливателя, запустить ее на горячий цикл, а когда она закончит, оставить ее открытой.

"Никогда не закрывайте стиральную машину, пока не пользуетесь ею, всегда оставляйте дверцу открытой", - поделился эксперт.

Эксперты по бытовой технике Hotpoint также рассказали о том, как часто чистить очищать стиральную машинку, написав следующее:

После каждого использования - очищайте резиновый уплотнитель дверцы.

Каждые 5 стирок - очищайте ящик для моющих средств.

Каждый месяц - очищайте стиральную машину от накипи.

Каждые 1-3 месяца - очищайте фильтр и проводите глубокую чистку, чтобы удалить остатки моющих средств.

Как очистить чайник от накипи лимонной кислотой / Инфографика Главред

Они также рекомендовали использовать функцию автоматической очистки раз в месяц, если она у вас есть, для "оптимальной работы". Специалисты Hotpoint рассказали, что существует еще один способ глубокой очистки машины - "промывка", которая "помогает предотвратить появление пятен".

По их словам, обычно они рекомендуют стирать на низкой температуре, так как это более экологично. Но если вы хотите провести глубокую очистку, опорожните барабан и добавьте чистящее средство в ящик для моющих средств. Затем "запустите цикл стирки хлопка при температуре 70°C или выше". Затем высушите барабан и убедитесь, что дверца оставлена открытой, чтобы он мог проветриться.

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