Тайная кнопка на стиралке: женщина показала, как избавиться от затхлого запаха

Сообразительная женщина обнаружила, что на стиральной машине есть скрытая кнопка, о которой они даже не подозревали. Никто не хочет ждать окончания цикла стирки, чтобы обнаружить, что одежда пахнет затхлостью. Если ваша одежда из стиральной машины пахнет не совсем свежей, возможно, пришло время ее почистить.
К счастью, женщина по имени Минди Макнайт обнаружила, что есть простой способ проверить, нуждается ли ваша машина в хорошей чистке, пишет Mirror.
Женщина рассказала, как она чистит свою стиральную машину с помощью секретной кнопки и какими средствами пользуется.
Минди, 44 года, в своем Tik Tok сказала: "Вы когда-нибудь задумывались, для чего нужна кнопка на корпусе вашей стиральной машины? Вот ответ". Демонстрируя, что нужно делать, она добавила: "проверьте это - Нажмите эту кнопку, и лоток должен полностью выдвинуться, поместите его сюда [в раковину], а затем потрите его с мылом, чтобы избавиться от остатков плесени и отложений".
Она использовала жидкость для мытья посуды, чтобы очистить поднос и скребок. Минди предупредила, что не у всех стиральных машин есть кнопка, позволяющая вытащить лоток, поэтому она придумала альтернативный метод.
Женщина объяснила: "Если у вас нет этой кнопки, вы можете взять лимонный сок, положить его [в отделение для жидких моющих средств в ящике] и пищевую соду, и вы увидите, как он начнет активироваться. А затем возьмите зубную щетку и отчистите все это".
Смотрите видео о том, как избавит от неприятного запаха из стиральной машинки:
@mindymcknight Ever wonder what the push button is for on your washing machine drawer?? Here’s the answer! #hack#tipsandtricks#washingmachine♬ original sound - Mindy McKnight
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