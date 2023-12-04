Это новогоднее украшение снижает скорость вашего WI-FI: эксперты раскрыли детали

Популярные рождественские украшения могут нанести ущерб работе вашего Wi-Fi и широкополосного доступа, что приведет к замедлению скорости интернета.

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Что снижает скорость WI - FI-эксперты назвали о неожиданной причине / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Развешивание украшений может превратить ваш дом в прекрасную зимнюю страну чудес, но есть одно украшение, которое может нанести ущерб вашему домашнему Wi-Fi.

Медленный интернет раздражает и в лучшие времена, но популярные рождественские украшения могут быть виновниками того, что он работает еще медленнее, чем обычно, пишет The Sun.

Эксперты обнаружили, что мерцающие гирлянды могут снизить скорость вашего Wi-Fi, поскольку цепочка огней потенциально может создавать электромагнитные поля, которые мешают работе широкополосной связи. Это обнаружил провайдер широкополосного доступа Zen, но есть несколько способов остановить помехи.

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"В это время года рождественские гирлянды повсюду - на елке и по всему дому. Однако, к сожалению, эти милые блестящие огни также излучают электромагнитное излучение, которое может негативно повлиять на ваш Wi-Fi. Несколько огней могут не иметь большого влияния, но когда их сотни вокруг вашего дома, их воздействие может быть усилено, что потенциально может вызвать помехи для вашего Wi-Fi сигнала и, в конечном итоге, привести к обрыву соединения", - сказал представитель компании.

Есть способы обойти это, например, переместить широкополосный маршрутизатор подальше от гирлянды.

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