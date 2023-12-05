Лучший лайфхак для холодов: иммунолог рассказала, как не заболеть зимой

Каждый хочет избежать болезней зимой и, пользуясь этим советом от экспертов, вы сможете чувствовать себя здоровыми в течение всего периода холодов.

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Как не заболеть зимой - иммунолог рассказала о простом решении / Коллаж Главред, фото: ua.depositphotos.com

Если вы отчаянно пытаетесь избежать простуды, то эти советы от экспертов для вас.

В разговоре с "I Paper иммунолог д-р Дженна Макчиоки поделилась самыми важными, по ее мнению, вещами, которые вы можете сделать, чтобы оставаться здоровыми в течение всей зимы - и одна из них невероятно проста: питаться в соответствии с сезоном.

Доктор Маккиочи объясняет, что это связано с тем, что растения так же страдают от короткого дня и недостатка света, как и мы, поэтому выбор сезонных продуктов может означать, что они более богаты питательными веществами, чем продукты, не соответствующие сезону.

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"Наше самочувствие переплетается со сменой сезонов. Так же, как мы приспосабливаемся к незначительным изменениям температуры и продолжительности дня, так же и растения, которые мы едим. Вот почему я прилагаю сознательные усилия, чтобы согласовать свою диету с сезоном", - объясняет она.

"Когда солнечного света становится меньше, растения перестают производить пищу и начинают экономить энергию, чтобы продержаться до весны. Их энергия возвращается к корням, а уровень определенных фитохимических веществ, таких как каротиноиды, повышается.

"Теперь я сосредотачиваюсь на оранжевых сезонных продуктах, таких как кабачки и тыквы, которые богаты бета-каротином (растительный витамин А, известный как антиинфекционный витамин) и лучше всего усваиваются с источником жира".

Это означает, объясняет Маккиочи, что пришло время запечь тыкву, деликатно приправленную травами, связанными с зимой, такими как розмарин или тимьян, которые, по ее словам, также могут быть полезными для здоровья, а также очень вкусными на вкус.

Иммунолог также рекомендует употреблять в пищу продукты с высоким содержанием витамина С - конечно, в сезон. К ним относятся ежевика, бузина и сацума - все они помогут поддержать вашу иммунную систему. Она также советует добавить в свой рацион некоторые ферментированные продукты, такие как кимчи, и убедиться, что вы регулярно добавляете грибы в пищу, потому что они "полны бета-глюканов, которые поддерживают иммунную функцию".

Она также советует заменить обычный английский чай или кофе травяными чаями, чтобы обеспечить достаточное увлажнение - то, что многие из нас забывают в холодные месяцы, когда мы испытываем меньшую жажду.

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