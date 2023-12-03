Это поможет сэкономить: эксперты назвали идеальную температуру для стирки постели

Большинство из нас ищут способы сократить свои счета за электроэнергию. Этот трюк минимизирует частоту стирки постельного белья, изменяя настройки температуры.

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При какой температуре нужно стирать постель - лайфхак для экономии / Коллаж Главред, фото: ua.depositphotos.com, pixabay

Этот лайфхак может сэкономить вам деньги на счетах за электроэнергию в долгосрочной перспективе.

Учитывая, что постельное белье - это, по сути, одежда, которую вы носите каждую ночь, важно регулярно класть его в стиральную машину для тщательной очистки, но некоторым людям может быть сложно сбалансировать это и сократить счета за электроэнергию с приближением зимы.

Если это то, что вы взвешиваете, этот хак для вас. Эксперт в разговоре с The Express объяснил, что существует идеальная температура для стирки постельного белья, которая убивает любые оставшиеся бактерии и означает, что вам не нужно стирать ее так часто, и, следовательно, ваши счета за электроэнергию уменьшаются.

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Эксперт из компании Melt, занимающейся стиркой постельного белья, рекомендует выбирать режим горячей стирки при температуре 60°C. "Горячая стирка при температуре 60°C является идеальной температурой, поскольку она убивает бактерии, микробы и грибки, которые накапливаются на простынях.

"Стирайте в более горячем цикле, и вам не придется стирать их так часто. При стирке при более низкой температуре часть бактерий останется на белье. Это означает, что он начнет вонять быстрее".

Однако перед использованием этого трюка необходимо убедиться, что вы проверили этикетку на постельном белье, поскольку некоторые материалы не подходят для стирки при такой высокой температуре.

Хотя стирка при более низкой температуре лучше для окружающей среды, эксперты говорят, что вы можете не избавиться от всех бактерий, присутствующих в вашем постельном белье, поэтому выбор в пользу горячей стирки, по крайней мере, иногда является хорошим способом избавиться от тех, которые могут там быть.

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