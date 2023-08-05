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Платить за свет вдвое меньше: эксперты подсказали простой и законный способ

Дмитрий Видоменко
5 августа 2023, 22:45 обновлено 5 августа, 22:53
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После недавнего, июньского, роста тарифов украинцы задумываются над сокращением потребления, чтобы уменьшить суммы в платежках.
Счетчик, чайник
Для экономии на электричестве, говорят эксперты, нужно поставить двухзонный/ коллаж УНИАН

В Украине после июньского роста тарифов украинцы наверняка задумываются над сокращением потребления электричества – в первую очередь для того, чтобы уменьшить суммы в платежках. Однако, как пишет портал "Обозреватель", уже в ближайшие месяцы от того, как сильно сократятся объемы потребления электричества будет зависеть сама стабильная работа энергосистемы Украины.

Уменьшить расход электроэнергии нужно как минимум в часы-пик (с 19:00 до 22:00 часов зимой и с 16:00 до 23:00 летом). Кроме того, эксперты советуют установить двухзонные счетчики – с их помощью и можно будет перераспределять потребление света.

"Независимо от объемов потребления электроэнергии, если установить двухзонный счетчик, экономия будет, вопрос только в ее размере. Если потребление электроэнергии составляет в месяц до 200 кВт-ч, то экономия не будет такой ощутимой, как если бы потребление составляло, например, более 700 кВт-ч и выше, но все равно затраты на плату за потребленную электроэнергию будут уменьшаться", – поясняют в энергоснабжающей компании ДТЭК.

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Средняя цена двухзонного счетчика составляет около 3,5 тысячи грн. Кроме того, период окупаемости может заметно сократиться, если потреблять больше тока по "ночному" тарифу либо после подорожания света.

Двухзонный счетчик в период с 23 вечера до 7 утра позволяет платить по тарифу, который на 50% ниже действующего – 1,23 грн/кВт-ч. С 7 утра до 23 вечера действует обычный тариф 2,64 грн/кВт-ч. Ежемесячная экономия на двухзонных счетчиках составит от 150 грн до более тысячи грн (в зависимости от того, сколько света за месяц клиент использует. К пример, при использовании 400 кВт-ч и (при условии, что 60% всего тока клиент использует в период с 23 вечера до 7 утра) ежемесячно с двухзонным счетчиком можно сэкономить 288 грн.

Повышение тарифа на электроэнергию в Украине

Напомним, ранее в Минэнерго анонсировали повышение тарифов на электричество. С таким заявлением выступил заместитель руководителя ведомства Фарид Сафаров.

По словам чиновника, главная причина повышения тарифов на свет – нехватка денег для восстановления энергосистемы после ударов русских оккупантов и ее подготовке к зимнему периоду 2023/2024 годов.

С июня 2023 года тариф установился на уровне 2,64 грн за киловатт-час.

До того в Украине заявили о планах повысить для украинцев тарифы на газ и электроэнергию. Об этом говорится в официальном меморандуме властей страны к руководству Международного валютного фонда (МВФ)

"Мы твердо привержены реализации своевременной и амбициозной программы реформ, направленных на решение давних структурных проблем в энергетическом секторе, которые усугубились войной", — сообщалось в тексте.

Эксперт Александр Харченко отметил, что повышение тарифа приведет к тому, что в среднем платить за свет придется 150-250 гривен.

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