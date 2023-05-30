В среднем плюс 150-250 грн: эксперт спрогнозировал, как вырастет тариф на свет

Эксперт и директор Центра исследования энергетики Александр Харченко считает, что в среднем за электроэнергию придется платить на 150-250 гривен.

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Тарифы на свет в Украине вырастут сильно - эксперт / Коллаж Главред, фото УНИАН, pixabay

Предложенное профильным ведомством, НКРЭКУ, повышение тарифов на электроэнергию в Украине не прозрачны, поскольку никаких детальных расчетов по таким тарифам украинцам не показали. Об этом в эфире программы "Завтрак с 1+1" заявил эксперт и директор Центра исследования энергетики Александр Харченко.

"Я очень надеюсь, что Кабмин будет мудр и это решение не поддержит. Оно, с одной стороны, не решает проблемы в отрасли совсем, а с другой стороны, создает очень некомфортную ситуацию для людей. То есть мы не вводим прозрачную ситуацию: люди все еще не понимают, за что этот тариф и почему он именно такой. Даже я не понимаю, честно. Никаких расчетов не показано", — объяснил эксперт.

Эксперт также особо отметил, что в среднем плата за электроэнергию подорожает на 150−200 гривен.

"Если взять двух- или трехкомнатную квартиру, то речь будет идти — от 150 до 250 гривен дополнительных расходов", — сказал Харченко.

Как лишний раз напомнил эксперт, для населения в Украине сейчас действует фиксированный тариф, а для бизнеса есть рынок, на котором торгуется электричество.

"Если в Украине ввести честные рыночные тарифы, а люди, у которых нет денег, должны получить субсидию от государства — вот тогда будет честно и прозрачно. А главное — это полностью обрезает коррупцию в энергетике", — подытожил эксперт.

Смотрите видео о том, как именно суммы в платежках украинцев изменятся:

Возможное повышение тарифа на электроэнергию в Украине

Напомним, ранее в Минэнерго анонсировали повышение тарифов на электричество. С таким заявлением выступил заместитель руководителя ведомства Фарид Сафаров.

По словам чиновника, главная причина повышения тарифов на свет – нехватка денег для восстановления энергосистемы после ударов русских оккупантов и ее подготовке к зимнему периоду 2023/2024 годов.

До того в Украине заявили о планах повысить для украинцев тарифы на газ и электроэнергию. Об этом говорится в официальном меморандуме властей страны к руководству Международного валютного фонда (МВФ)

"Мы твердо привержены реализации своевременной и амбициозной программы реформ, направленных на решение давних структурных проблем в энергетическом секторе, которые усугубились войной", — сообщалось в тексте.

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