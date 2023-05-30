УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Деньги

В среднем плюс 150-250 грн: эксперт спрогнозировал, как вырастет тариф на свет

Дмитрий Видоменко
30 мая 2023, 15:54 обновлено 30 мая, 15:54
18
Эксперт и директор Центра исследования энергетики Александр Харченко считает, что в среднем за электроэнергию придется платить на 150-250 гривен.
Тарифы на свет в Украине
Тарифы на свет в Украине вырастут сильно - эксперт / Коллаж Главред, фото УНИАН, pixabay

Предложенное профильным ведомством, НКРЭКУ, повышение тарифов на электроэнергию в Украине не прозрачны, поскольку никаких детальных расчетов по таким тарифам украинцам не показали. Об этом в эфире программы "Завтрак с 1+1" заявил эксперт и директор Центра исследования энергетики Александр Харченко.

"Я очень надеюсь, что Кабмин будет мудр и это решение не поддержит. Оно, с одной стороны, не решает проблемы в отрасли совсем, а с другой стороны, создает очень некомфортную ситуацию для людей. То есть мы не вводим прозрачную ситуацию: люди все еще не понимают, за что этот тариф и почему он именно такой. Даже я не понимаю, честно. Никаких расчетов не показано", — объяснил эксперт.

Эксперт также особо отметил, что в среднем плата за электроэнергию подорожает на 150−200 гривен.

"Если взять двух- или трехкомнатную квартиру, то речь будет идти — от 150 до 250 гривен дополнительных расходов", — сказал Харченко.

Как лишний раз напомнил эксперт, для населения в Украине сейчас действует фиксированный тариф, а для бизнеса есть рынок, на котором торгуется электричество.

"Если в Украине ввести честные рыночные тарифы, а люди, у которых нет денег, должны получить субсидию от государства — вот тогда будет честно и прозрачно. А главное — это полностью обрезает коррупцию в энергетике", — подытожил эксперт.

Смотрите видео о том, как именно суммы в платежках украинцев изменятся:

Возможное повышение тарифа на электроэнергию в Украине

Напомним, ранее в Минэнерго анонсировали повышение тарифов на электричество. С таким заявлением выступил заместитель руководителя ведомства Фарид Сафаров.

По словам чиновника, главная причина повышения тарифов на свет – нехватка денег для восстановления энергосистемы после ударов русских оккупантов и ее подготовке к зимнему периоду 2023/2024 годов.

До того в Украине заявили о планах повысить для украинцев тарифы на газ и электроэнергию. Об этом говорится в официальном меморандуме властей страны к руководству Международного валютного фонда (МВФ)

"Мы твердо привержены реализации своевременной и амбициозной программы реформ, направленных на решение давних структурных проблем в энергетическом секторе, которые усугубились войной", — сообщалось в тексте.

Читайте также:

Кабмин тарифы на электроэнергию
Реклама

Главное за день

Украинские силы уничтожают врага: генерал ВСУ о продвижении вперед под Бахмутом

Украинские силы уничтожают врага: генерал ВСУ о продвижении вперед под Бахмутом

15:08 Украина
"Смотрела с балкона на дроны": Кличко рассказал о погибшей 33-летней киевлянке

"Смотрела с балкона на дроны": Кличко рассказал о погибшей 33-летней киевлянке

14:38 Украина
Зеленский рассказал, готов ли встретиться с Путиным и о чем с ним можно говорить

Зеленский рассказал, готов ли встретиться с Путиным и о чем с ним можно говорить

13:57 Украина
Все главные новости

Последние новости

16:02

Спасаем чугунную сковородку: как очистить ее от нагара снаружи и внутри

15:54

В среднем плюс 150-250 грн: эксперт спрогнозировал, как вырастет тариф на свет

15:40

Снятие с воинского учета: кто подпадает и как выглядит процедураВидео

15:22

Путинистка-телеведущая Кудрявцева засветила свои позорные мокрые трусы

15:13

"Это фетиш оккупантов": Коваленко сказал, на что РФ готова потратить десятки ракет

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

14:54

Рецепт из советских времен: самый лучший завтрак за 60 гривен, получается гора необычных блинчиковВидео

14:52

Как сохранить клубнику свежей: будет лежать неделю благодаря одному ингредиентуВидео

14:46

Трамваи и троллейбусы стали: в мегаполисах Украины прошла волна отключений света

14:38

"Смотрела с балкона на дроны": Кличко рассказал о погибшей 33-летней киевлянкеФотоВидео

Реклама
13:57

Зеленский рассказал, готов ли встретиться с Путиным и о чем с ним можно говорить

13:44

Интрига раскрыта: стало известно, кто стал вторым тренером шоу Голос країни-13Видео

13:26

Козловский оценил победу ФК "Рух" в чемпионате U19: "Победный маятник не должен останавливаться" актуально

13:25

Андрей Шевченко привез в Киев и показал на публике красавца-сынаВидео

13:22

Гороскоп на завтра 31 мая 2023: Рыбам – новое, Стрельцам – привет из прошлогоВидео

13:22

Концерты путинистки Ольги Бузовой отменят в Израиле

12:58

Вероятность захода ВСУ на территорию РФ: Резников о сценарии контрнаступления

12:55

"Вы что творите?": Пригожин в истерике налетел на Минобороны РФ из-за атаки дроновВидео

12:52

Галкин и Пугачева взбесили россиян свежим красивым фото

12:29

Украинская команда приняла участие в лондонском велопробеге при содействии Favbet Foundation реклама

12:16

О тле можно забыть: как быстро избавиться от насекомых на смородине

Реклама
12:16

"Дроны хотят вернуться к создателям": Подоляк прокомментировал атаку на МосквуВидео

12:08

Владимир Дантес признался родителям, что стал отцом

12:06

Москву атаковал беспилотник "от Ани Лорак"

12:05

Постоянно пьют: легендарная русская актриса жестко прошлась по россиянамВидео

11:56

Атака дронов на Москву: в эпицентре оказались резиденция Путина и имения элиты РФ

11:41

Смертельный удар дронов по Киеву: что происходит на месте мощных взрывовФотоВидео

11:26

Гороскоп Таро на июнь 2023: Овнам - прибыль, Тельцам - конфликт, Близнецам - сюрпризВидео

11:01

Военный эксперт оценил, большие ли запасы дронов-"шахедов" у страны-агрессора РФ

10:59

Ночная атака дронов на Киев 30 мая: погибла женщина, 13 человек раненыФото

10:52

Необычайная оптическая иллюзия: лишь единицы за 10 секунд найдут число на картинке

10:37

3 знака зодиака, которым июнь принесет счастье: будет везти во всемВидео

10:36

Байден о передаче ракет ATACMS Украине: "Вопрос все еще в игре"Видео

10:21

Крутая копия: старшая дочь Бейонсе выступила на ее концертеВидео

10:03

"Шойгу, где ПВО?": у россиян вспыхнула паника из-за атаки дронов на Москву

09:52

Путин впал в ступор, к нему вызвали врачей: в Сети рассказали о здоровье диктатораВидео

09:47

Беспилотники в Москве: месть нашим соседям, мешающим спать, должна быть другаямнение

09:44

"Взрыв и пламя, это просто страх": очевидцы об ударе РФ дроном по дому в КиевеФото

09:20

Глава НААУ Сергей Костюк создал риски для промышленного безвиза с ЕС актуально

09:14

Знакомые будут завидовать: 3 причины не выбрасывать старые диски

09:04

В Украине ввели новые специальные пенсии: кто имеет право на 5 тысяч грн в месяцВидео

Реклама
09:00

РФ охотится на ЗРК Patriot, ночные атаки будут продолжаться - КоваленкоЭксклюзив

08:56

Когда ВСУ выйдут на границы 1991 года: эксперт назвал важное условие

08:52

Зеленский призвал Южную Корею предоставить Украине системы ПВО

08:28

РФ будет вынуждена взять паузу в обстрелах: эксперт назвал причину и сроки

08:22

Российские аналоговнеты не выдерживают конкуренциимнение

08:04

Дроны атаковали Москву: в РФ переполох из-за сильных взрывовВидео

07:52

Атаками на Киев РФ снижает свою способность сдержать контрнаступление ВСУ - ISW

07:11

Гороскоп на июнь 2023 для Козерогов: новый роман и хорошие финансовые новостиВидео

06:42

Ночная атака дронов на Киев 30 мая: все, что известно на данный моментФото

06:01

Цивилизационный выбор Украины: где наше место?мнение

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Персоны
Марк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новости
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп таро
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Мода и красота
Красивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волос
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять