Украинцам собираются поднять тарифы на свет: в Минэнерго пояснили, что произошло

В Минэнерго анонсировали повышение тарифов на свет из-за нехватки денег для восстановления энергосистемы и ее подготовке к зиме 2023/24.

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Тарифы на электричество / коллаж фото УНИАН

В украинском Минэнерго анонсировали повышение тарифов на электричество. С таким заявлением выступил заместитель руководителя ведомства Фарид Сафаров.

По словам чиновника, главная причина повышения тарифов на свет – нехватка денег для восстановления энергосистемы после ударов русских оккупантов и ее подготовке к зимнему периоду 2023/2024 годов.

"Такое решение придется принимать – иначе энергетика не сможет ни восстановиться, ни просто как следует подготовиться к следующей зиме, которая, скорее всего, будет намного тяжелее, чем предыдущая. Международные партнеры предоставляют нам достаточно много оборудовния, денег – но этих средств недостаточно. [...] Брать же их откуда-то надо", – рассказал Сафаров.

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Чиновник отметил ‒ на ситуацию также повлияло значительное падение объемов промышленности (почти на 37%). Дело в том, отметил Сафаров, что ранее бизнес, который оплачивал электричество по более высокому тарифу, компенсировал и дотировал тарифы для населения.

"По большей части это делалось за счет больших государственных энергогенерирующих компаний. Но по подсчетам, они закончат этот год с дефицитом около 80 млрд грн. [...] И даже если собирать всю международную поддержку, средств не хватает", – объяснил чиновник.

Цена на газ и свет в Украину

Ранее СМИ сообщали, что компания "Нафтогаз Трейдинг" в рамках трехлетних договоров планирует в Украине повысить цены на газ для предприятий тепловой коммунальной энергетики более чем в 3 раза - до 29,392 тыс. грн/тыс. куб. м (с НДС).

По данным источника, компания рассмотрела обращение Министерства энергетики Украины относительно цены газа с учетом действия долгосрочных договоров, заключенных между компанией и предприятиями теплоснабжения, для формирования ими объемов газа на будущий отопительный сезон.

Позднее власти Украины заявили о планах повысить для украинцев тарифы на газ и электроэнергию. Об этом говорится в официальном меморандуме к руководству Международного валютного фонда (МВФ)

"Мы твердо привержены реализации своевременной и амбициозной программы реформ, направленных на решение давних структурных проблем в энергетическом секторе, которые усугубились войной", - сообщалось в тексте.

Смотрите видеоинтервью Ланы Зеркаль по поводу цен на газ и энергоносителей:

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