Верховная Рада 'заморозила' тарифы на газ, тепло и горячую воду в Украине на период войны

Верховная Рада наложила мораторий на повышение тарифов на газ, воду и отопление в Украине / Коллаж УНИАН

Верховная Рада установила запрет на повышение тарифов на тепло для населения. Не должны повышать коммунальные платежи за услуги по распределению природного газа, тепловой энергии, услуги по снабжению тепловой энергии и снабжению горячей водой. Покрыть разница между реальным тарифом и тем, который будет установлен для потребителей, планируют путем привлечение дополнительных более 125 миллиардов гривен. Деньги должны дать международные партнеры. Об этом заявил народный депутат от фракции Голос Ярослав Железняк.

В своем Telegram-канале он рассказал о том, что законопроект №7427 за основу и в целом проголосован парламентариями в пятницу, 29 июля. Поддержали документ 260 народных избранников.

Закон будет действовать на период военного положения и еще 6 месяцев после его завершения. В это время поставщик природного газа не может принудительно требовать от клиента оплаты задолженности.

Деньги, чтобы покрыть разницу между реальным тарифом и тем, который установит государство для населения, планируют из предоставленных международными партнерами средств. На эти нужды власти намерены привлечь более 125 миллиардов гривен.

На какие услуги не будут повышены тарифы

Распределение природного газа

Тепловая энергия

Снабжение тепловой энергии и горячей водой

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Тарифы на газ и электроэнергию в Украине

Напомним, 7 июля премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, что в Украине не планируется повешение тарифов на электроэнергию. В правительстве предложили направить часть средств, поступающих от генерирующих электричество компаний, на стабилизацию тарифа.

Ранее министр развития общин и территорий Алексей Чернышов заявил, что Украину ждет очень сложная зима, однако отопительный сезон должен начаться вовремя. По его словам, тарифы на отопление не изменяться, однако украинцам нужно будет научиться экономить тепло.

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