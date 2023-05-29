Цены резко поднимут с 1 июня: тарифы на свет в Украине будут зашкаливать

Кабмин рассмотрит предложение о повышении тарифов, и, скорее всего, поддержит его на своем заседании в ближайшие дни.

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Тарифы на свет в Украине / Коллаж Главред, фото УНИАН, pixabay

Уже с 1 июня в Украине хотят ввести единый тариф на электроэнергию для бытовых потребителей на уровне 2,88 грн/кВт-ч (с НДС).

Так, с таким предложением выступила Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Сообщается, что такое изменение планируют в рамках первого этапа коррекции цен.

"НКРЭКУ представляет предложения по внесению изменений в положение о спецобязательствах по обеспечению доступности электроэнергии для бытовых потребителей (ПСО) с 1 июня 2023 года с внедрением первого этапа корректировки цен на электроэнергию с применением единой цены без диверсификации по объемам потребления на уровне 2,88 грн/кВт-ч с НДС", – говорится в письме в Минэнерго за подписью вр. и. о. главы регулятора Руслана Кайдаша.

Отмечается, что эти изменения позволят улучшить финансовые показатели НАЭК Энергоатом и ЧАО Укргидроэнерго и приблизить механизм ПСО к сбалансированному состоянию.

Цены на электроэнергию повышают - причина

Как отмечают в НКРЭКУ, это единственным действенным способом стабилизации механизма ПСО остается постепенное приведение цен к рыночному уровню.

Кабмин рассмотрит это предложение, и, скорее всего, поддержит его на своем заседании в ближайшие дни.

Какие сейчас тарифы на свет для населения

Тариф для населения на электроэнергию составляют 1,44 грн/кВт-ч при месячном потреблении 250 кВт-ч и 1,68 грн/кВт-ч (с НДС) при потреблении объемов, превышающих этот показатель.

Смотрите видео о том, как суммы в платежках украинцев изменятся:

Возможное повышение тарифа на электроэнергию в Украине

Напомним, ранее в Минэнерго анонсировали повышение тарифов на электричество. С таким заявлением выступил заместитель руководителя ведомства Фарид Сафаров.

По словам чиновника, главная причина повышения тарифов на свет – нехватка денег для восстановления энергосистемы после ударов русских оккупантов и ее подготовке к зимнему периоду 2023/2024 годов.

До того в Украине заявили о планах повысить для украинцев тарифы на газ и электроэнергию. Об этом говорится в официальном меморандуме властей страны к руководству Международного валютного фонда (МВФ)

"Мы твердо привержены реализации своевременной и амбициозной программы реформ, направленных на решение давних структурных проблем в энергетическом секторе, которые усугубились войной", — сообщалось в тексте.

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