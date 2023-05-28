Платежки будут космическими: в Украине повышают тарифы на воду и свет

Тарифы на свет могут вырасти до 2,88 грн за кВт/ч, то есть в среднем на 150-200 грн.

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Тарифы на воду и свет / Коллаж Главред, фото pixabay, УНИАН

С 1 июня Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг вновь рассмотрит вопрос о существенном повышение тарифов на воду.

Как отмечается на сайте регулятора, соответствующее решение будет вынесено на рассмотрение 31 мая.

Таким образом регулятор предлагает повысить тариф на централизованное водоснабжение и водоотведение для 35 водоканалов.

Наибольшие повышения получат потребители нескольких регионов:

тариф КП "Житомирводоканал" в размере 37,5 грн предлагается повысить на 56%, до 58,6 грн за куб. м.;

тариф "Винницаоблводоканал" предлагается повысить почти на 60% - с 25,62 до 40,75 грн за куб. м.;

для пользователей "Киевводоканала" предлагается увеличить тариф на треть: с действующих 30,38 грн за куб. м, до 40,46 грн за куб. м;

расценки КП "Павлоградское ВУВКХ" вырастут на треть - с 53,7 грн за куб. м, до 70,6 грн за куб. м;

поставка воды потребителям "Днепроводоканала" может подорожать на 23% - с 31,35 грн за куб. м до 38,79 грн за куб. м;

стоимость услуг "Луцкводоканала" - 28,41 грн за куб. м. Предлагается повысить на 18%, до 32,24 грн за куб. м.

Более умеренный рост тарифов около 12-15% предлагается внедрить в некоторых западных областях Украины.

"Черновцыводоканал" - тариф был 27,9 грн за куб. м, а может стать 31,1 грн;

"Хмельницкводоканал" - тариф был 27,4 грн за куб. м., А может стать 32,64 грн;

"Львовводоканал" - тариф был 25,88 грн за куб. м, а может стать 28,6 грн.

Все расценки указаны с учетом налога на добавленную стоимость (НДС), пишет УНИАН.

Стоит отметить, что окончательное решение регулятор еще не принял, поэтому финальные расценки могут измениться.

Тарифы на свет

Член комитета парламента по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Сергей Нагорняк в эфире телемарафона рассказал, что тарифы на свет могут вырасти до 2,88 грн за кВт/ч, то есть в среднем на 150-200 грн.

По его словам, нужно убрать порог, чтобы упростить учет. Это должен быть принят Кабинетом министров во время заседания правительства.

"Потому что когда идет порог до 150 кВт или выше, то могут быть определенные манипуляции. И для того, чтобы их убрать, убирают порог и делают единый тариф для всего населения — 2,88 грн", — пояснил он.

На вопрос, повлияет ли это как-нибудь на субсидии, ответил, что нет. Их будут получать и после поднятия тарифов.

Смотрите видео о том, как суммы в платежках украинцев изменятся:

Возможное повышение тарифа на электроэнергию в Украине

Напомним, ранее в Минэнерго анонсировали повышение тарифов на электричество. С таким заявлением выступил заместитель руководителя ведомства Фарид Сафаров.

По словам чиновника, главная причина повышения тарифов на свет – нехватка денег для восстановления энергосистемы после ударов русских оккупантов и ее подготовке к зимнему периоду 2023/2024 годов.

До того в Украине заявили о планах повысить для украинцев тарифы на газ и электроэнергию. Об этом говорится в официальном меморандуме властей страны к руководству Международного валютного фонда (МВФ)

"Мы твердо привержены реализации своевременной и амбициозной программы реформ, направленных на решение давних структурных проблем в энергетическом секторе, которые усугубились войной", — сообщалось в тексте.

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