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Тарифы вырастут по-любому: чиновники назвали реальную цену электричества

Дмитрий Видоменко
26 мая 2023, 08:44 обновлено 26 мая, 08:44
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Рыночная же цена киловатта электричества сейчас составляет 5,5 грн за кВ*ч, заявляют профильные чиновники.
Монеты, электрический счетчик
Как говорят чиновники, повышение тарифов для населения неизбежно / коллаж фото УНИАН

Тариф на электроэнергию для населения (сейчас он закреплен на уровне 1,44 грн/киловатт-час при условии употребления до 250 киловатт-час) – покрывает всего 28% затрат на производство электричества, его транспортировку и налоги. Рыночная же цена киловатта электричества сейчас составляет 5,5 грн за кВ*ч. Такие расчеты опубликовал Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) в ответ на запрос портал ExPro.

Именно поэтому, говорят чиновники, повышение тарифов для населения неизбежно.

В НКРЭКУ говорят, что рыночная цена электроэнергии обусловлена:

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  • средневзвешенной ценой купли-продажи электроэнергии на рынке "за сутки вперед" за апрель 2023 года – 2,81 грн/кВт*ч;
  • тарифом на услуги по передаче электроэнергии – 0,43 грн/кВт*ч;
  • средневзвешенным тарифом на услуги по распределению электрической энергии для второго класса напряжения – 1,32 грн/кВт*ч;
  • средневзвешенным тарифом на услуги поставщика универсальных услуг – 0,115 грн/кВт*ч;
  • налогом на добавленную стоимость – плюс 20% к сумме предыдущих составляющих.

Возможное повышение тарифа на электроэнергию в Украине:

Напомним, ранее в Минэнерго анонсировали повышение тарифов на электричество. С таким заявлением выступил заместитель руководителя ведомства Фарид Сафаров.

По словам чиновника, главная причина повышения тарифов на свет – нехватка денег для восстановления энергосистемы после ударов русских оккупантов и ее подготовке к зимнему периоду 2023/2024 годов.

До того в Украине заявили о планах повысить для украинцев тарифы на газ и электроэнергию. Об этом говорится в официальном меморандуме властей страны к руководству Международного валютного фонда (МВФ)

"Мы твердо привержены реализации своевременной и амбициозной программы реформ, направленных на решение давних структурных проблем в энергетическом секторе, которые усугубились войной", — сообщалось в тексте.

Смотрите видео ТСН: "Суммы в платежках изменятся: все о тарифах на электроэнергию"

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