Новые суммы в платежках за свет: как сильно подорожало электричество

В Украине в июле придут платежки за электроэнергию с учетом повышенных тарифов на ток. В среднем суммы вырастут с 237,6 до 435,6 грн.

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С 1 июня в Украине действует единый тариф на электроэнергию / коллаж фото УНИАН

В Украине в июле 2023 года придут платежки за электроэнергию с учетом повышенных тарифов. Об этом сообщает портал "Обозреватель".

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Ожидается, что в среднем суммы в платежках за свет вырастут до 435,6 грн (эксперты говорят, что средняя украинская семья потребляет около 165 киловатт-час в месяц).

В Минэнерго говорят, что повышение тарифа позволило компенсировать подорожание генерации электричества и ранее украинцы платили значительно меньше себестоимости.

Чиновники ведомства также настаивают на необходимости финансировать ремонтные работы. Русские оккупанты во время многочисленных ракетных атак на объекты энергоструктуры нанесли значительные повреждения и разрушения. Кроме того, до начала полномасштабной войны относительно низкий тариф для населения был компенсирован высокими тарифами для бизнеса. Однако из-за полномасштабной войны использование электроэнергии бизнесом всерьез сократилось.

К слову, с 1 июня в Украине действует единый тариф на электроэнергию. Один киловатт-час стоит 2,64 грн.

Повышение тарифа на электроэнергию в Украине

Напомним, ранее в Минэнерго анонсировали повышение тарифов на электричество. С таким заявлением выступил заместитель руководителя ведомства Фарид Сафаров.

По словам чиновника, главная причина повышения тарифов на свет – нехватка денег для восстановления энергосистемы после ударов русских оккупантов и ее подготовке к зимнему периоду 2023/2024 годов.

До того в Украине заявили о планах повысить для украинцев тарифы на газ и электроэнергию. Об этом говорится в официальном меморандуме властей страны к руководству Международного валютного фонда (МВФ)

"Мы твердо привержены реализации своевременной и амбициозной программы реформ, направленных на решение давних структурных проблем в энергетическом секторе, которые усугубились войной", — сообщалось в тексте.

Эксперт Александр Харченко отметил, что повышение тарифа приведет к тому, что в среднем платить за свет придется 150-250 гривен.

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