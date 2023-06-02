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Тарифы на свет взлетели почти вдвое: министр сказал, когда ожидать новых повышений

Ангелина Подвысоцкая
2 июня 2023, 23:23 обновлено 2 июня, 23:28
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В Украине повысили тарифы на электроэнергию. Это была вынужденная мера из-за необходимости ремонтировать поврежденные и уничтоженные объекты энергосистемы.
Тарифы на свет взлетели почти вдвое: министр сказал, когда ожидать новых повышений
В Украине повысили тарифы на электроэнергии / коллаж: Главред, фото: УНИАН

В Украине с 1 июня почти вдвое повысили тарифы на электроэнергию и до конца года тарифы больше не планируют повышать. Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко в эфире телемарафон.

Тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей повысили до 2,64 грн/кВт-ч. Галущенко отметил, что подобное повышение тарифа было вынужденным шагом из-за уничтожения и повреждения объектов энергосистемы Украины.

Министр считает, что этого повышения будет достаточно, поэтому о дополнительных речь не идет.

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"Об этом речь не идет. Мы предложили срок действия этого решения (последнего повышения тарифов - Главред) до конца года. Мы посмотрим, как у нас будет проходить отопительный сезон, но у нас есть ощущение, что этого решения будет достаточно, чтобы обеспечить прохождение сезона и не двигать цены в дальнейшем", - сказал он.

Министр также отметил, что в Украине пока нет рисков веерных отключений электроэнергии.

Повышение тарифа на электроэнергию в Украине

Напомним, ранее в Минэнерго анонсировали повышение тарифов на электричество. С таким заявлением выступил заместитель руководителя ведомства Фарид Сафаров.

По словам чиновника, главная причина повышения тарифов на свет – нехватка денег для восстановления энергосистемы после ударов русских оккупантов и ее подготовке к зимнему периоду 2023/2024 годов.

До того в Украине заявили о планах повысить для украинцев тарифы на газ и электроэнергию. Об этом говорится в официальном меморандуме властей страны к руководству Международного валютного фонда (МВФ)

"Мы твердо привержены реализации своевременной и амбициозной программы реформ, направленных на решение давних структурных проблем в энергетическом секторе, которые усугубились войной", — сообщалось в тексте.

Эксперт Александр Харченко отметил, что повышение тарифа приведет к тому, что в среднем платить за свет придется 150-250 гривен.

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