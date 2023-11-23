Как часто стирать постельное белье при простуде - эксперт назвал точный ответ

С наступлением холодов важно дополнительно позаботиться о себе и своем постельном белье, и это включает в себя попытку сохранить наши простыни более чистыми.

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Как часто стирать постельное белье при простуде? / Коллаж Главред, фото: pixabay

Эксперт по постельному белью рассказал, как часто следует менять постельное белье, когда вы плохо себя чувствуете, о самых гигиеничных материалах для постельного белья и даже о том, как долго микробы могут храниться на постельном белье. Джеймс Хиггинс, генеральный директор Ethical Bedding, сказал, что при болезни менять постельное белье нужно каждые 3 дня. Об этом сообщает Mirror.

"Когда вы страдаете от простуды или гриппа, вы должны пытаться менять постельное белье каждые 72 часа. Вам не обязательно стирать постельное белье, но вы должны заменить его свежим, чтобы избавиться от бактерий, которые могли остаться на нем. Вирусы могут храниться на простынях и подушках достаточно долго, и вы можете передать грипп своему партнеру через постельное белье, что также затруднит ваше выздоровление. Чтобы повысить иммунитет во время сна, Обязательно меняйте простыни и наволочки каждые три дня".

По его словам, постельное белье следует часто стирать в горячей воде, даже если это ткань с высокой степенью впитываемости.

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"Если позволяет ткань, добавьте немного безопасного для цвета отбеливателя или перекиси водорода, чтобы эффективно дезинфицировать постельное белье (будьте осторожны, так как это может повредить постельное белье, в зависимости от того, из чего оно сделано). Вы также должны дать им время высохнуть должным образом".

Джеймс Хиггинс указывает на необходимость санитарной обработки открытых участков.

"Близлежащие предметы, такие как будильники, лампы и прикроватные тумбочки, нуждаются в регулярной дезинфекции, равно как и открытые сушилки для белья и стиральная машина. Наконец, по возможности держите окна и шторы открытыми, чтобы проветрить устаревший воздух и воспользоваться дезинфицирующими свойствами солнечного света".

Сколько микробов живет на постельном белье?

Джеймс сказал: "Понятно, что вирусы, бактерии и грибки живут короче на пористых поверхностях. Пористые поверхности включают любой тип ткани, такой как ковры, одежда и постельное белье. Хотя точное количество времени зависит от конкретной ткани. Было обнаружено, что вирусы гриппа остаются заразными на непористых поверхностях только до девяти часов. На пористых поверхностях (например, на постельных принадлежностях) они продержались еще меньше времени, оставаясь заразными всего четыре часа. Вирусы предпочитают теплую влажную среду, поэтому они часто попадают в организм человека через горло и нос".

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