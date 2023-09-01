Как быстро отбелить белое белье: давно забытый, но очень хороший способ

Отбеливание марганцовкой – простой и очень действенный метод, который поможет убрать все пятна и сделает ваши вещи чистыми, свежими и белоснежными.

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Если вы не знаете, как отбелить белое белье от желтых пятен, попробуйте использовать раствор из марганцовки / Скриншот YouTube

Многие люди любят носить белую одежду, поскольку она выглядит очень презентабельно и великолепно сочетается с другими цветами. Однако за такими вещами нужен очень тщательный уход, поскольку они быстро загрязняются. Мы расскажем, как отбелить с помощью марганцовки ваши вещи и вернуть им натуральный белый цвет.

Отбеливание марганцовкой и мылом

Простой способ, как избавиться от старых желтых пятен на белой одежде, раньше называли французским. Способ поможет разобраться, как отбелить белые вещи от серости и станет оптимальным выходом из ситуации, когда непонятно, как отбелить пожелтевшее нижнее белье.

Для этого понадобятся:

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перманганат калия (всего лишь обычная маршанцовка)

хозяйственное мыло

тазик

терка

горячая вода

На терке натирается половина бруска хозяйственного мыла – нужно найти в магазине такое, которое сделано по ДСТУ и содержит в себе 72% жирных кислот. Натертое мыло заливается кипятком и должно раствориться.

Далее нужно взять стакан горячей воды и растворить в нем несколько кристаллов марганцовки. Кристаллы должны полностью раствориться, чтобы исключить вероятность появления пятен на ткани. Раствор выливается в таз с водой, цвет которой должен стать насыщенно розовым и одновременно прозрачным. После этого туда опускаются белые вещи.

Не нужно бояться, что вещи окрасятся. Ткань сначала станет розовой, потом получит рыже-коричневый оттенок. Вещи в воде с марганцовкой нужно оставить на пару минут, после чего в тазик вливается мыльный раствор.

Под воздействием химической реакции вода поменяет цвет на мутно-коричневый, а вот вещи моментально побелеют.

После этого раствор нужно размешать и оставить в нем белье желательно на ночь. Утром пятен не остается, а белье станет идеально белоснежным.

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