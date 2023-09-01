УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Жизнь

Как быстро отбелить белое белье: давно забытый, но очень хороший способ

Андрей Ганчук
1 сентября 2023, 05:00
9
Отбеливание марганцовкой – простой и очень действенный метод, который поможет убрать все пятна и сделает ваши вещи чистыми, свежими и белоснежными.
Отбеливание
Если вы не знаете, как отбелить белое белье от желтых пятен, попробуйте использовать раствор из марганцовки / Скриншот YouTube

Многие люди любят носить белую одежду, поскольку она выглядит очень презентабельно и великолепно сочетается с другими цветами. Однако за такими вещами нужен очень тщательный уход, поскольку они быстро загрязняются. Мы расскажем, как отбелить с помощью марганцовки ваши вещи и вернуть им натуральный белый цвет.

Отбеливание марганцовкой и мылом

Простой способ, как избавиться от старых желтых пятен на белой одежде, раньше называли французским. Способ поможет разобраться, как отбелить белые вещи от серости и станет оптимальным выходом из ситуации, когда непонятно, как отбелить пожелтевшее нижнее белье.

Для этого понадобятся:

видео дня
  • перманганат калия (всего лишь обычная маршанцовка)
  • хозяйственное мыло
  • тазик
  • терка
  • горячая вода

На терке натирается половина бруска хозяйственного мыла – нужно найти в магазине такое, которое сделано по ДСТУ и содержит в себе 72% жирных кислот. Натертое мыло заливается кипятком и должно раствориться.

Далее нужно взять стакан горячей воды и растворить в нем несколько кристаллов марганцовки. Кристаллы должны полностью раствориться, чтобы исключить вероятность появления пятен на ткани. Раствор выливается в таз с водой, цвет которой должен стать насыщенно розовым и одновременно прозрачным. После этого туда опускаются белые вещи.

Не нужно бояться, что вещи окрасятся. Ткань сначала станет розовой, потом получит рыже-коричневый оттенок. Вещи в воде с марганцовкой нужно оставить на пару минут, после чего в тазик вливается мыльный раствор.

Под воздействием химической реакции вода поменяет цвет на мутно-коричневый, а вот вещи моментально побелеют.

После этого раствор нужно размешать и оставить в нем белье желательно на ночь. Утром пятен не остается, а белье станет идеально белоснежным.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
интересные новости
Реклама

Главное за день

"Будут весомые вещи": Зеленский анонсировал важную неделю для Украины

"Будут весомые вещи": Зеленский анонсировал важную неделю для Украины

22:35 Украина
Стрельба в Днепре: суд отправил полицейского под домашний арест

Стрельба в Днепре: суд отправил полицейского под домашний арест

22:30 Украина
На Марьинском направлении ВСУ сдерживают наступление оккупантов: ситуация на фронте

На Марьинском направлении ВСУ сдерживают наступление оккупантов: ситуация на фронте

20:58 Украина
Все главные новости

Последние новости

05:00

Почему предки не стригли ногти и волосы 2 сентября: приметы дня

05:00

Как быстро отбелить белое белье: давно забытый, но очень хороший способ

03:44

Gripen, Rafale или F-16: авиационный эксперт объяснил, какие истребители нужны ВСУВидео

03:10

Эктор Хименес-Браво раскрыл подробности про свою украинскую пассию

02:40

"Мы реально наносим поражение": Жданов прокомментировал удары по территории РФ

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

02:02

Время пришло: какие деревья обрезают осенью

01:15

"Готовиться к зиме": эксперт раскрыл, есть ли вероятность отселения части Киева

00:10

Головокружительная оптическая иллюзия: мало кому удается найти обувь за 60 секунд

31 августа, четверг
23:59

Немецкая модель удлинила ноги на 13 сантиметров: как это выглядит

Реклама
23:36

Война может завершиться в 2023 году: президент озвучил важнейшие условия

23:24

Нестареющая Сальма Хайек показала тонкую талию и роскошный топ

23:18

Сергей Стерненко. Псков никогда не существовалВидеоблоги

22:58

ВСУ мощно разгромили 6 складов боеприпасов оккупантов - генерал

22:49

Не спрашивайте меня, сколько раз я сам хотел застрелить "быка"мнение

22:35

"Будут весомые вещи": Зеленский анонсировал важную неделю для Украины

22:31

Как дневной сон влияет на мозг: свойства, о которых вы не подозревали

22:30

Стрельба в Днепре: суд отправил полицейского под домашний арест

22:12

Украинские воины под Бахмутом одним дроном уничтожили технику оккупантов на $5 млнВидео

22:12

Где твой ребенок: знойную Тину Кунаки захейтили за ее образ жизни

21:45

Как сейчас выглядит симпатяга Кэри Махоуни из фильмов "Полицейская академия"

Реклама
21:17

Маленький богатырь: у украинского защитника родился сын с рекордным весом

21:03

Раздутая Успенская похвалила аннексированный Крым

20:58

На Марьинском направлении ВСУ сдерживают наступление оккупантов: ситуация на фронте

20:34

"Ждет Севастополь": секретарь СНБО показал испытания украинских ракетВидео

20:17

Бердянск будет наш: ВСУ выйдут к Азовскому морю в этом году - Жданов

20:15

Стилист первой леди рассказала, в каком наряде Елена Зеленская встретит победу

19:56

Женщина расплакалась, когда услышала, как сын назвал свою собаку

19:54

"Я никогда не брошу свое государство": Зеленский ответил, будет ли баллотироваться снова

19:42

Как изменятся церковные праздники в Украине: даты вступят в силу 1 сентября

19:30

Выигрывая "лайки", можно заиграться и проиграть странумнение

19:28

Как сказать на украинском – ходить "трусцой" и "на цыпочках": благозвучные аналоги

19:27

Ворвется настоящий шторм: в Украине ударят грозовые дожди с градом

19:10

Войну надо прекращать: есть один вариант для РФмнение

18:43

Почти 200 тысяч ВПЛ будут лишены помощи: кто останется без денег

18:41

Лохматая, с тремя подбородками: Тодоренко показала, как выглядит по утрам

18:27

Стало известно, кто из пенсионеров получит дополнительные 5 тысяч гривен

18:26

На Пугачеву в России завели дело

18:24

Джонсонюк снова в деле: бывший премьер Великобритании похвастался вышиванкой

18:21

Закаляемся правильно: как новичкам принимать контрастный душ

18:07

Был сам 12 часов в открытом море: в ГУР рассказали удивительную историю спасения бойцаВидео

Реклама
18:03

Что можно пожелать на 1 сентября: теплые слова, милые открытки и красивая проза

17:40

Почему мы говорим "після дощику в четвер": Авраменко удивил объяснением

17:36

Недопустимые ошибки: 5 признаков неухоженной девушки

16:50

"Я советую всем замолчать": Кулеба рассказал о "плевке" в лицо украинских воинов

16:45

Температура упадет до +15: синоптик сказала, когда в Украине начнется осенняя погода

16:35

Тарифы на газ в сентября: сколько придется украинцам выложить из своего кармана

16:26

Оккупанты боятся прорыва ВСУ на территорию РФ: возле границы с Украиной стягивают подмогу

16:16

Добрый или скрытный: интересная оптическая иллюзия, которая покажет, кто вы на самом деле

16:14

Как очистить кашу от жучков: проверенные способы на случай напасти

16:11

ВСУ впервые прорвали главную линию "обороны" войск РФ на юго-востоке – WSJ

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Война с Россией
Война России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУ
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Персоны
Олег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять