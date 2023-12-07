Как продлить срок службы стиральной машины: три хитрости, о которых вы не знали

Стиральная машина - это долговечный прибор, но даже он может выйти из строя. Вот три хитрости, которые помогут вам продлить срок ее службы.

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Три способа продлить жизнь вашей стиральной машины / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Когда стиральная машина ломается, это становится серьезной проблемой в доме. Это устройство является одним из наиболее часто используемых в доме благодаря своей способности облегчать нашу жизнь, экономя время и деньги. Чтобы продлить срок службы вашей стиральной машины, крайне важно обеспечить ей должный уход и внимание.

Содержать ее в чистоте – это не единственная задача. Использование преимуществ различных программ стирки позволит вам не только продлить срок службы стиральной машины, но и лучше ухаживать за своей одеждой.

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Чтобы достичь этой цели, вы должны придерживаться трех приемов.

Правильно пользуйтесь стиральной машиной

Пожалуй, самое важное из всех - знать, как работает прибор, чтобы получить от него максимальную пользу. Для этого не помешает вытереть пыль с инструкции по эксплуатации, которая позволит нам разобраться и оптимизировать работу стиральной машины. Понимание того, для чего предназначена каждая программа, позволит нам в полной мере использовать все возможности, которые она предлагает.

Обычно рекомендуется чистить стиральную машину один раз в месяц, включая отделения для стирального порошка и смягчителя. Дверцы и резиновые детали также следует чистить неабразивным средством. Также рекомендуется запустить цикл стирки с пустым барабаном, без одежды внутри и с горячей водой. Дело в том, что стиральная машина также требует небольшого ухода, чтобы она работала должным образом и ее срок службы был намного дольше.

Не перегружайте стиральную машину

Чтобы добиться отличных результатов, желательно не перегружать стиральную машину. Если вы загрузите слишком много одежды, барабан не сможет вращаться должным образоми может не работать в определенной степени.

Если мы наполняем машину маленькой одеждой, это также может повредить баланс барабана, поэтому лучше всего смешивать одежду разных размеров, добавляя, например, полотенца. То же самое происходит, если мы перемоем только огромное одеяло или пуховое одеяло.

Также важно после использования стиральной машины оставить дверцу барабана открытой, чтобы середина высохла. Таким образом мы предотвращаем накопление влаги, которая всегда способствует появлению бактерий и можем устранить неприятный запах.

Проверьте, нет ли утечки воды

Если стиральная машина делает странные вещи или вы думаете, что она перестала стирать так же хорошо, как и раньше, проверьте, нет ли утечек воды. Утечки обычно обнаруживаются быстро, потому что они выходят наружу и оставляют лужи воды, но бывают случаи, когда утечка может быть незначительной и остаться незамеченной.Поэтому хорошо проверьте шланги.

Если вы обнаружите ошибку, которую легко исправить, например, плохую посадку, вы можете исправить ее самостоятельно. Если, наоборот, вы увидите что-то более сложное, стоит вызвать техника.

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