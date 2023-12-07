УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Лайфхаки

Как продлить срок службы стиральной машины: три хитрости, о которых вы не знали

Руслана Заклинская
7 декабря 2023, 03:45
Стиральная машина - это долговечный прибор, но даже он может выйти из строя. Вот три хитрости, которые помогут вам продлить срок ее службы.
Как продлить срок службы стиральной машины: три хитрости, о которых вы не знали
Три способа продлить жизнь вашей стиральной машины / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Когда стиральная машина ломается, это становится серьезной проблемой в доме. Это устройство является одним из наиболее часто используемых в доме благодаря своей способности облегчать нашу жизнь, экономя время и деньги. Чтобы продлить срок службы вашей стиральной машины, крайне важно обеспечить ей должный уход и внимание.

Содержать ее в чистоте – это не единственная задача. Использование преимуществ различных программ стирки позволит вам не только продлить срок службы стиральной машины, но и лучше ухаживать за своей одеждой.

Вас также может заинтересовать материал: "Женщина поделилась действенным лайфхаком, как быстро высушить одежду".

видео дня

Чтобы достичь этой цели, вы должны придерживаться трех приемов.

Правильно пользуйтесь стиральной машиной

Пожалуй, самое важное из всех - знать, как работает прибор, чтобы получить от него максимальную пользу. Для этого не помешает вытереть пыль с инструкции по эксплуатации, которая позволит нам разобраться и оптимизировать работу стиральной машины. Понимание того, для чего предназначена каждая программа, позволит нам в полной мере использовать все возможности, которые она предлагает.

Обычно рекомендуется чистить стиральную машину один раз в месяц, включая отделения для стирального порошка и смягчителя. Дверцы и резиновые детали также следует чистить неабразивным средством. Также рекомендуется запустить цикл стирки с пустым барабаном, без одежды внутри и с горячей водой. Дело в том, что стиральная машина также требует небольшого ухода, чтобы она работала должным образом и ее срок службы был намного дольше.

Не перегружайте стиральную машину

Чтобы добиться отличных результатов, желательно не перегружать стиральную машину. Если вы загрузите слишком много одежды, барабан не сможет вращаться должным образоми может не работать в определенной степени.

Если мы наполняем машину маленькой одеждой, это также может повредить баланс барабана, поэтому лучше всего смешивать одежду разных размеров, добавляя, например, полотенца. То же самое происходит, если мы перемоем только огромное одеяло или пуховое одеяло.

Также важно после использования стиральной машины оставить дверцу барабана открытой, чтобы середина высохла. Таким образом мы предотвращаем накопление влаги, которая всегда способствует появлению бактерий и можем устранить неприятный запах.

Проверьте, нет ли утечки воды

Если стиральная машина делает странные вещи или вы думаете, что она перестала стирать так же хорошо, как и раньше, проверьте, нет ли утечек воды. Утечки обычно обнаруживаются быстро, потому что они выходят наружу и оставляют лужи воды, но бывают случаи, когда утечка может быть незначительной и остаться незамеченной.Поэтому хорошо проверьте шланги.

Если вы обнаружите ошибку, которую легко исправить, например, плохую посадку, вы можете исправить ее самостоятельно. Если, наоборот, вы увидите что-то более сложное, стоит вызвать техника.

Недавно Главред рассказывал зачем полоскать рот кокосовым маслом. Мало кто слышал о такой полезной привычке, как полоскание рта кокосовым маслом. Кокосовое масло способно не только очистить полость рта, но предотвращает развитие кариеса и успокаивает воспаленные десны.

Также мы нашли ответ на вопрос, как просушить промокшую обувь. Это можно сделать несколькими простыми способами.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
стирка стиральная машинка лайфхак интересные новости
Реклама

Главное за день

В США затянется на 2024 год вопрос выделения помощи Украине - Горбач

В США затянется на 2024 год вопрос выделения помощи Украине - Горбач

00:04 Политика
Зеленский и Орбан могут встретиться: Ермак провел разговор с МИД Венгрии

Зеленский и Орбан могут встретиться: Ермак провел разговор с МИД Венгрии

22:48 Политика
Путин провалил все битвы: Зеленский назвал единственную цель нового наступления РФ

Путин провалил все битвы: Зеленский назвал единственную цель нового наступления РФ

21:42 Украина
Все главные новости

Последние новости

05:00

Не тащите бабушкину мебель в дом: мольфар сказал, какие беды она может принести

04:30

"Это признак недоразвитости": Тука объяснил, почему россияне верят ПутинуВидео

03:45

Как продлить срок службы стиральной машины: три хитрости, о которых вы не знали

03:34

Будет штиль: астролог назвал 4 знака, которые легче всех переживут декабрь 2023Видео

02:37

Пропагандисты РФ громко опозорились: украли кадры уничтожения своего же С-350

Без помощи США фронт перейдет в оборону, победа Украины станет призрачной - ГорбачБез помощи США фронт перейдет в оборону, победа Украины станет призрачной - Горбач
02:05

Герцогиня в черном: Меган Маркл засветилась в дорогущем луке "занятой мамочки"

01:35

Эксперт рассказал, заставляют ли Украину согласиться на заморозку войны

00:04

В США затянется на 2024 год вопрос выделения помощи Украине - Горбач

06 декабря, среда
23:40

"Их невозможно остановить": РФ приближается к технологическому перелому - Берлинская

Реклама
22:48

Зеленский и Орбан могут встретиться: Ермак провел разговор с МИД Венгрии

22:30

Без осложнений, но с гистологией: сыну известного шоумена сделали операцию

22:27

Путин повысил в звании генерала РФ, который "помог" ВСУ уничтожить своих солдат

22:06

"Пехота - это мобилизация": полковник ответил, нужна ли мобилизация в Украине

22:01

Анджелина Джоли пожаловалась на паралич

21:42

Путин провалил все битвы: Зеленский назвал единственную цель нового наступления РФ

21:41

Буря затягивается: в Украине почти неделю будет бушевать геомагнитный шторм

21:41

Концерт вызвал землетрясение: Тейлор Свифт стала человеком года по версии Time

21:11

"Ситуация критическая": офицер прямо сказал, будут ли ВСУ выходить из Авдеевки

20:53

Будут использовать искусственный интеллект и молодежь: какие атаки готовит Россия

20:48

Надо найти кольцо среди снежинок за 10 секунд: оптическая иллюзия для самых внимательных

Реклама
20:46

Головоломка для тех, у кого зрение, как у ястреба: надо за 9 секунд найти кошек

20:39

Звезда сериала "Поймать Кайдаша" получил повестку

20:37

Как узнать, какая у тебя аура по дате рождения: интересный метод

20:31

Байден к Конгрессу: если Путин захватит Украину, он нападет на союзников по НАТОВидео

20:21

США выделили, возможно, один из последних пакетов помощи Украине: что вошло

20:05

Секретный брифинг в Сенате по Украине стал скандальным: в CNN узнали детали

19:31

Возлюбленная Владимира Остапчука похвасталась драгоценным подарком от мужа

19:30

В Украине ухудшается погода: где засыплет снегом и налетит холодина

19:10

Почему Украину не воспринимают узловой точкой безопасности континентамнение

18:50

"Обращение" Пригожина и "денацификация": Сеть взорвалась мемами о ликвидации Кивы

18:48

Оккупанты давят на левобережье Херсонщины: засыпают бомбами и готовят резервы - Хлань

18:33

Венгрия против всего, что касается поддержки Украины: готовит срыв саммита ЕС - журналист

18:25

"Если мы проиграем, Украина будет сплошной Бучей": военный расскрыл планы России

18:11

Путин хочет аннексировать все Азовское море: в СМИ появились подробности

18:10

К жене пристает доктор: Гордон пожаловался на Комаровского

17:55

ВСУ перекапывают оккупантов: военный рассказал об адской ситуации на фронте

17:44

Армии Украины нужно перейти в глухую оборону: боец ВСУ назвал три причины

17:22

Это самая вкусная закуска на Новый год 2024: безумный рецепт от которого все ахнут

17:22

Предателя Илью Киву ликвидировали: все подробности

17:06

В Пентагоне назвали точную сумму, которая у них осталась на помощь Украине

Реклама
16:46

Странная, но полезная привычка: зачем полоскать рот кокосовым маслом

16:43

Будут преследовать болезни и беды: что нельзя делать 7 декабря

16:36

74-летней Алле Пугачевой стало плохо на Кипре

16:30

СБУ атаковали войска РФ: у ВСУ появился коридор для ударов по Крымскому мосту

16:26

В оккупированном Донецке прогремели взрывы

16:12

"Режим Путина укрепляется": Портников описал опасную тенденцию

16:07

В "Нафтогазе" ответили, что будет с ценами на газ этой зимой

15:47

Ефросинина, Жадан, Квиткова и Денисенко: кто из звезд появится в праздничном проекте "Рождество. Ты не один"

15:41

Оккупанты РФ открыли два направления для штурма Авдеевки: в МВА раскрыли детали

15:29

РосСМИ: в Луганске подорвали автомобиль с ранее "воскресшим" топ-боевиком "ЛНР"Видео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Персоны
Алексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новости
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаСтиркаКомнатные растения
Гороскоп
Астролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделю
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять