Странная, но полезная привычка: зачем полоскать рот кокосовым маслом

Главред расскажет, как ополаскивать рот кокосовым маслом и для чего это нужно делать регулярно.

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Зачем полоскать рот кокосовым маслом / коллаж: Главред, фото: скриншот ТикТок

Мало кто слышал о такой полезной привычке, как полоскание рта кокосовым маслом каждое утро. Мы расскажем, как ополаскивать рот кокосовым маслом, чтобы это имело эффект.

Зачем полоскать рот кокосовым маслом

Кокосовое масло содержит витамин Е, а также лауриновую кислоту. Эти элементы являются антиоксидантами, которые обладают антибактериалным и противогрибковым эффектом. Полоскание рта маслом не только очищает полость, но и регулирует кислотно-щелочный баланс, предотвращает развитие кариеса и успокаивает воспаленные десна. Также оно может избавить от налета на языке и неприятного запаха, который появляется из-за бактерий.

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Когда лучше полоскать рот кокосовым маслом

Лучшее время для полоскания рта - сразу после пробуждения. Сделат это необходимо ещй до первого стакана воды и очищения зубов с помощью щетки и зубной пасты.

Как ополаскивать рот кокосовым маслом

Лучше всего делать это сразу после пробуждения. Масло должно быт жидким. Для того, чтобы прополоскать рот вполне достаточно одной столовой ложки масла. Наберите его в рот и полощите полость около 5-10 минут. Чем долше - тем лучше.

Какое кокосовое масло использовать для полоскания рта

Для ополаскивания рта подойдет не каждое масло. Лучше использовать, как мы уже сказали, кокосовое, нерафинированное. Также стоит отдат предпочтение маслу именно холодного отжима.

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