Женщина поделилась действенным лайфхаком, как быстро высушить одежду

Не стоит развешивать одежду по дому, потому что это может увеличить влажность в вашем доме и привести к плесени.

https://glavred.info/life/zhinka-podililas-cikavim-layfhakom-yak-shvidko-visushiti-odyag-10509898.html Ссылка скопирована

Как высушить одежду быстро/коллаж: Главред, фото: pexels.com

С приходом холодов сушить одежду стало сложнее, ведь в холод или дождь нельзя вывесить вещи на улицу. Кое-кто в такое время пользуется сушильными машинами, а кто-то развешивает вещи по дому, чтобы она быстрее высохла. Однако не стоит делать так, поскольку это может увеличить влажность в вашем доме и привести к плесени и сырости.

Миссис Хинч поделилась лайфхаками, как быстро и качественно высушить одежду без сушек, к ней присоединились другие и предложили несколько вариантов быстрой сушки одежды, передает Mirorr .

Для быстрого высушивания вещей следует пользоваться сушилкой для одежды с осушителем для воздуха. Одежда высыхает быстрее, чем в сушильной машине.

Одним из действенных методов - это повесить одежду в подсобном помещении и закрыть дверь. Вещи высохнут через четыре часа.

Осушитель воздуха очень помогает для более быстрой сушки одежды. Он лишает помещения лишней влаги и одежда высохнет в течение ночи.

Чтобы одежда быстрее высохла, нужно включить стиральную машину на высокий или двойной отжим. Сильный отжим поможет лишить одежду лишней воды и одежда будет более сухой.

Больше интересных новостей:

видео дня

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.