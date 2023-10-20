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Женщина поделилась действенным лайфхаком, как быстро высушить одежду

Юлия Куришко
20 октября 2023, 14:19 обновлено 20 октября, 14:31
Не стоит развешивать одежду по дому, потому что это может увеличить влажность в вашем доме и привести к плесени.
Женщина поделилась действенным лайфхаком, как быстро высушить одежду
Как высушить одежду быстро/коллаж: Главред, фото: pexels.com

С приходом холодов сушить одежду стало сложнее, ведь в холод или дождь нельзя вывесить вещи на улицу. Кое-кто в такое время пользуется сушильными машинами, а кто-то развешивает вещи по дому, чтобы она быстрее высохла. Однако не стоит делать так, поскольку это может увеличить влажность в вашем доме и привести к плесени и сырости.

Миссис Хинч поделилась лайфхаками, как быстро и качественно высушить одежду без сушек, к ней присоединились другие и предложили несколько вариантов быстрой сушки одежды, передает Mirorr .

  • Для быстрого высушивания вещей следует пользоваться сушилкой для одежды с осушителем для воздуха. Одежда высыхает быстрее, чем в сушильной машине.
  • Одним из действенных методов - это повесить одежду в подсобном помещении и закрыть дверь. Вещи высохнут через четыре часа.
  • Осушитель воздуха очень помогает для более быстрой сушки одежды. Он лишает помещения лишней влаги и одежда высохнет в течение ночи.
  • Чтобы одежда быстрее высохла, нужно включить стиральную машину на высокий или двойной отжим. Сильный отжим поможет лишить одежду лишней воды и одежда будет более сухой.

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