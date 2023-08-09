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И одежду отстирает, и дом отчистит: как правильно использовать кислородный порошок

Алёна Воронина
9 августа 2023, 02:30
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Одно простое средство поможет решить многие бытовые проблемы – от стирки до уборки дома.
Стирка, стиральный порошок
Как правильно использовать кислородный порошок/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кислородный порошок, который в последнее время приобрел бешеную популярность среди хозяек и хозяев, поможет справиться с широким спектром задач дома. Таким средством можно не только стирать одежду, но и очищать различные загрязненные поверхности. Но есть и несколько предостережений, о которых стоит знать перед тем, как начать им пользоваться. Итак, давайте разберемся, как правильно использовать кислородный порошок.

Для чего кислородный порошок

Кислородным отбеливателем называют поликарбонат натрия, который состоит из кристаллов натуральной соды и перекиси водорода. На вид это твердое порошкообразное вещество, которое перед использованием обычно растворяют в воде.

Когда такое средство вступает во взаимодействие с водой, происходит химическая реакция, в результате которой выделяется кислород. Во время стирки кислород помогает бороться с различными загрязнениями. С такой же целью средство используют для очистки различных поверхностей – пузырьки кислорода помогают расщеплять грязь, бороться с микробами и неприятными запахами.

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При этом такое средство считается безопасным для природы, ведь оно не выделяет опасных токсичных веществ.

Как правильно пользоваться кислородным порошком для стирки

Такое средство хорошо борется с пятнами органического происхождения. Итак, если вы случайно испачкали едой или напитком ваши любимые брюки или платье, то кислородный порошок вам точно поможет справиться с этой проблемой. Так же он будет действенным, если нужно избавиться от пятен от травы, грязи или пота.

Нужно растворить одну или две столовые ложки средства в 5 литрах воды. В этот раствор положить одежду и оставить там на час отмокать.

Если пятна очень стойкие, то стоит оставить вещи отмокать на более длительное время – например, на ночь. Также для борьбы с серьезными стойкими пятнами можно удвоить порцию средства, которое вы будете растворять в воде.

Если же вы хотите осветлить белье, то стоит каждый раз во время стирки добавлять к обычному порошку столовую ложку кислородного отбеливателя.

Что нельзя стирать кислородным порошком

Кислородный порошок не подходит для стирки деликатных тканей, например, таких как шелк или шерсть.

Что можно мыть кислородным порошком

Такое средство можно использовать не только для стирки одежды, но и для очистки поверхностей предметов из различных материалов – от пластика до дерева. Например, этим средством можно дезинфицировать и чистить мусорные ведра или туалетные лотки для домашних животных.

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