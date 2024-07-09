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Не только для еды: как можно использовать обычные вилки - невероятный лайфхак

Мария Николишин
9 июля 2024, 19:09
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Простые кухонные вилки имеют много скрытых возможностей, о которых мало кто знает.
Не только для еды: как можно использовать обычные вилки - невероятный лайфхак
Как можно использовать обычные вилки / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вилка - это то, чем люди пользуются каждый день, но многие не знают, на что она способна. Конечно, все используют вилки для еды, но, возможно, вы не знаете, что скромная вилка имеет много других применений, пишет Mirror.

Видео, опубликованное tipshacks.us, стало вирусным в TikTok. Там рассказывается, что вилку можно использовать не только для того, чтобы есть. В видео ведущий утверждает, что нужно было бы прожить 300 лет, чтобы узнать, сколько различных способов использования вилки есть в мире.

Как можно использовать вилку

видео дня
  1. Вилкой можно застегнуть молнию, если она оторвалась от куртки.
  2. Её можно использовать как открывалку для бутылок. Если закрутить винтик в пробке, то с помощью вилки можно легко вытащить винную пробку.
  3. Кроме того, с помощью вилки можно гораздо легче нарезать зеленый лук. Если вы проведете вилкой вдоль него, он разделится на пряди, и его будет легче нарезать.
  4. Если осторожно надавить вилкой на зубчик чеснока, он легко и без лишних усилий отделится от кожуры. Вы также можете использовать вилку, чтобы измельчить его на меньшие кусочки.
  5. Ею можно равномерно снимать листья с зелени и овощей во время готовки.

Смотрите видео, что можно сделать с вилкой:

The Daily Mirror

The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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